(PISMO BRALKE) Predvolilna  propaganda jugonostalgikov

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

(Ob kolumni dr. Svetlane Slapšak – Pastirji megle , Večer, 26. dec. 2025)

Ne drznite si, jugonostalgiki! Roke proč od samostojne in demokratične Slovenije.

Slovenija je – in bo – slovenska, čeprav bomo morali, kot so že tolikokrat, številni zanjo umreti!

Marsikdo v Sloveniji, ki politično niti ni opredeljen, ali pa pripada kateri od tradicionalno sredinskih strank (pogosto to pomeni, da ni jugonostalgično skrajno levo “napreden”), se vprašuje, ali je marksistični multikulturni globalizem resnično glavna vrednota sedanje slovenske leve politike, zlasti pa stranke Levica (v koaliciji oblasti!). Marsikdo, ki ni naklonjen skrajni levici, se tudi sprašuje, ali je res novi komunizem v Sloveniji utemeljena v sorosovski marksistični multikulturni in globalistični ideologiji, ki je menda v sedanjem času – “trpljenja” jugonostalgikov v preveč janšistični Sloveniji – edina resnično napredna, takšna, da ima prihodnost, takoj ko ne bo več slovenskega naroda in samostojne Slovenije. komunist. Tako zelo je meda napredna, da bomo “janšistiⁿ in večina tačrnih”, za vedno izginili iz javnega življenja v deželi na sončni strani Alp. Marksistična multikulturnost je očitno tako zelo napredna, da se bodo jugonostalgični slovenski državljani, ki bodo z njeno ideologijo in propagando zmagali na prihodnjih volitvah, za vedno otresli bremen slovenskega krščanstva, slovenskega nacionalizma in slovenske ” “nazadnjaške” narodne dediščine, večinoma nacionalistične in rasistične kulture, še zlasti literature.

Kar mraz spreleti zavednega Slovenca, ko prebira na spletu nekatere jugonostalgične kolumne gospe dr. Svetlane Slapšak, na primer zadnjo, Pastirji megle (Večer, 26. decembra 2025):

To, da je glavni cilj volitev, da Janša ne prevzame oblasti, je v resnici izjemno pomembno. Spomin na leta epidemije je še kako živ, stopnja pohlepa, zlobe, amoralnosti, nezakonitosti, cinizma, neumnosti in prostaštva je bila tolikšna, da jo vsi pomnimo. Starejša zgodovina njegovih dejanj je še daljša in bogatejša.

Je bilo Janševo zelo pomembno sodelovanje pri osamosvajanju Slovenije leta 1991c morda zločin, gospa dr. Slapšak? Je bila Janševa velika skrb za čim manj smrtnih žrtev med zadnjo pandemijo (doslej največjo svetovno epidemijo!) zločin, gospa dr. Slapšak? Mar tudi za vas ni bil zločin jugonostalgično in maščevalno do Slovencev POPOLNO zanikanje obstoja smrtonosnega virusa, gospa dr. Slapšak? In, ne nazadnje, ali za vas ni bilo zločinsko, ker so leve stranke tedensko zbirale na ljubljanskih ulicah ogromne množice protestnikov, skoraj samih komunističnih jugonostalgikov, samo zato, ker so sovražili tedanjega predsednika vlade, enega najpomembnejših OSAMOSVOJITELJEV Slovenije leta 1991, Janeza Janšo.? Ali za vas, gospa dr. Slapšak, ni bilo zločinsko niti pozivanje komunističnih jugonostalgikov naj državljani Slovenije – v najhujši svetovni pandemiji doslej – v javnosti ne nosimo mask (z geslom “Maske dol!”), kot je zahtevala tedanja slovenska vlada, da se zaradi obolenj ne bi popolnoma ustavilo slovenski gospodarstvo? Ali za vas, gospa dr. Slapšak, ni bilo zločinsko, da so leve jugonostalgične stranke DEJANSKO hujskale slovenske državljane, naj čim bolj širijo in pospešujejo okuževanje z enim samim namenom: da bi se zlomilo slovensko gospodarstvo in da bi se zaradi tega zlomila tudi država Slovenija? Vsa vaša kolumna, gospa dr. Slapšak, je zelo žalostno dejstvo, ki kaže, da je vas odnos do Slovenije skrajno sovražen. Imejte svoje intimno veselje s tovrstnim pisanje. Ker pa z njim nevarno hujskate proti slovenski demokraciji, se mi zdi, da moramo biti zavedni Slovenci nanj nekoliko pozorni. Koliko pa vas je pravzaprav takšnih jugonostalgikov v Sloveniji? Vas je dovolj za sestavo prihodnje – leve – vlade, če bo lažem, kakršne širite vi in vam podobni komunistični jugonostalgiki nasedlo dovolj volilcev? Sramota.

Navsezadnje, verjetno si mislite, gospa dr. Slapšak, da je veliko drugih kultur, ki bodo lahko nadomestile fašistično slovensko. Takšna je na primer srbska literatura (v cirilici!), prva in največja, ki je takoj po koncu prve svetove vojne ponekod v Sloveniji, zlasti v večjih knjižnicah, obvezno nadomestila dekadentno dunajsko literarno kramo, iz katere so se učili razni “Cankari” in številni drugi slovenski nacionalisti. Vse te probleme bo zdaj, seveda balkanskim priseljencem v prid, rešila sorosovska marksistična multikulturnost, v resnici pa srbski nacionalizem v Sloveniji. Mimogrede, zelo elegantno bo Kučan naredil Slovenijo spet veliko, torej JUGOSLOVANSKO, s pomočjo EU in njenim sorovskim marksističnim multikulturnim globalizmom. Kajti v Sloveniji gre v resnici za čisto navadno, srbsko jugonostalgično obarvano, trgovanje pod mizo v mračni balkanski – partijsko udbovski – Kučanovi krčmi. Tovrstno Kučanovo spletkarstvo, ki gospodarsko in kulturno vse bolj hromi Slovenijo, pa bi morali Slovenci enkrat za vselej onemogočiti. Najboljša priložnost pa bo na prihodnjih volitvah.

Ta umik Kučana iz slovenske politike je nujen tudi zaradi tega, ker gre pri nas na levici resnično za sorosovsko marksistično ideologijo in njeno žalostno prakso (država je skoraj brez zdravstva, brez sociale, brez domovinske vzgoje v osnovnih šolah, brez vsakršnih vrednot, ki presegajo užitke izključno na osnovi denarja, čeprav pridobljenega tudi na najbolj umazane načine). Tako pa je že skoraj po vsem Zahodu, ki se pod močnim vplivom sorosovske ideologije vidno spreminja v najslabši možni tretji svet. To se dogaja skoraj IZKLJUČNO zaradi tega, ker brez osrednjih vrednot krščanstva na Zahodu nista več mogoča tradicionalna zahodna civilizacija in kultura.

Ko pa spremljamo politične prispevke o sedanji Sloveniji na spletu, kmalu ugotovimo, da so jugonostalgični (komunistični) slovenski državljani (med njimi številni priseljenci z Balkana) pred volitvami veliki optimisti, še posebno dr. Svetlana Slapšak, ki v svoji zadnji decembrski kolumni poudarja, da je pravi smise prihodnjih volitev odstranitev Janeza Janše iz slovenske politike. Ta gospa intelektualka, verjetno pa tudi ljubljanski župan, se že zdaj veselita, da bosta po volitvah, enkrat za vselej, lahko odvrgla tisto svoje veliko breme slovenske osamosvojitve in demokratizacije, ki že od osamosvojitve mori jugonostalgične priseljence (komuniste). Številni jugonostalgiki upajo, da bo samostojne Slovenije in njene demokracije po prihodnjih volitvah za vedno konec, ne le gospa dr Slapšak in ljubljanski župan, tudi drugi podobni jugonostalgiki, med njimi ves Kučanov marksistično multikulturni – v resnici balkanski raznarodovalni – sorosovski klan – ker v sili partijsko udbovski “hudiči” še muhe žro, da prejmejo kak dolar pomoči za dokončno uničenje svoje lastne domovine, izdajalci.Sramota!

Sramota, velika sramota, če bomo zavedni Slovenci dovolili jugonostalgičnim komunistom, zbranim okoli Kučana, da bo Slovenije po volitvah konec, ker jo bodo Kučanovi komunisti spremenili v nekakšno podalpsko – še vedno Titovo – Jugoslavijo. Kakšen Soros neki! Kakšna EU! Balkan in samo jugonostalgični Balkan. To je vsa slovenska levica, s Kučanom na čelu. Novih spomenikov pa sploh ne bo potrebno postavljati, ker je že starih dovolj, še preveč, vsepovsod, celo pred slovenskim parlamentom in pred predsedniško palačo. Samo še Kučanovega bodo postavi, osemdesetmetrskega, na vrhu Ljubljanskega gradu. To pa. se bo zgodilo samo v primeru, če tam ne bo hotel imeti svojega velespomenika ljubljanski župan. Zoran Janković. Navsezadnje, kaj pa če bo Janković zahteval, da je Kučan vendarle Slovenec, zaradi česar ne sodi med prave jugonostalgične komunistične junake. Kot slovenski komunist pa bi lahko celo škodoval srbski multikulturnosti slovenskega komunizma, saj bi to lahko spodbujalo slovenski nacionalizem. Skoraj prepričana sem, da Kučan ne bo zlezel skozi ozka vrata Jankovićeve partijsko udbovske jugonostalgije. Tudi zato, ker hoče Janković, zdaj, ko ima že dovolj denarja, po prihodnjih volitvah rasno ČISTO srbsko multikultirnost v Sloveniji. Tudi EU se bo z njim povsem strinjala. Ampak vse to morajo biti za nas – ZAVEDNE SLOVENCE – samo levičarski jugonostalgični računi brez krčmarja.