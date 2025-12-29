e-Demokracija
(PISMO BRALKE) Predvolilna  propaganda jugonostalgikov

Prejeli smoSlovenija
(Foto: youtube / zajem zaslona)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

(Ob kolumni  dr. Svetlane Slapšak –  Pastirji megle , Večer, 26. dec. 2025)  
Ne drznite si, jugonostalgiki! Roke proč od samostojne in demokratične Slovenije.
Slovenija je –  in bo –   slovenska, čeprav bomo morali, kot so že tolikokrat,  številni  zanjo umreti! 
Marsikdo v Sloveniji, ki politično niti  ni opredeljen, ali  pa pripada kateri od  tradicionalno sredinskih  strank (pogosto to  pomeni, da ni  jugonostalgično skrajno levo “napreden”), se vprašuje, ali je marksistični multikulturni globalizem  resnično glavna vrednota sedanje slovenske leve politike, zlasti pa stranke Levica (v koaliciji oblasti!). Marsikdo, ki ni naklonjen skrajni levici, se tudi  sprašuje, ali je res  novi komunizem v Sloveniji utemeljena v sorosovski  marksistični multikulturni in globalistični  ideologiji, ki je menda v sedanjem času –  “trpljenja”  jugonostalgikov v  preveč janšistični  Sloveniji –  edina resnično napredna, takšna, da ima prihodnost, takoj ko ne bo več slovenskega naroda in samostojne Slovenije.   komunist. Tako zelo je meda napredna, da bomo “janšistiⁿ in večina  tačrnih”,  za vedno izginili iz javnega življenja v deželi na sončni strani Alp. Marksistična multikulturnost je očitno   tako zelo  napredna, da se bodo  jugonostalgični slovenski državljani, ki bodo z njeno ideologijo in propagando zmagali na prihodnjih volitvah,  za vedno otresli bremen slovenskega krščanstva, slovenskega  nacionalizma in slovenske ” “nazadnjaške”  narodne dediščine, večinoma nacionalistične in rasistične kulture, še zlasti literature.
Kar mraz spreleti zavednega Slovenca, ko prebira na spletu nekatere jugonostalgične kolumne  gospe dr. Svetlane Slapšak, na primer zadnjo, Pastirji megle (Večer, 26. decembra 2025):
To, da je glavni cilj volitev, da Janša ne prevzame oblasti, je v resnici izjemno pomembno. Spomin na leta epidemije je še kako živ, stopnja pohlepa, zlobe, amoralnosti, nezakonitosti, cinizma, neumnosti in prostaštva je bila tolikšna, da jo vsi pomnimo. Starejša zgodovina njegovih dejanj je še daljša in bogatejša.
Je bilo Janševo zelo pomembno sodelovanje pri  osamosvajanju Slovenije leta 1991c morda zločin, gospa dr. Slapšak?  Je bila Janševa velika skrb za čim manj smrtnih žrtev med zadnjo pandemijo  (doslej največjo svetovno epidemijo!) zločin, gospa dr. Slapšak?  Mar tudi za vas ni bil zločin jugonostalgično in maščevalno do Slovencev POPOLNO zanikanje  obstoja smrtonosnega  virusa, gospa dr. Slapšak? In, ne nazadnje,  ali za vas ni bilo zločinsko, ker so leve stranke tedensko  zbirale na ljubljanskih  ulicah ogromne množice protestnikov, skoraj samih komunističnih jugonostalgikov, samo zato, ker so sovražili tedanjega  predsednika vlade, enega najpomembnejših OSAMOSVOJITELJEV Slovenije leta 1991, Janeza Janšo.? Ali za vas, gospa dr. Slapšak,  ni bilo zločinsko niti  pozivanje komunističnih jugonostalgikov naj državljani Slovenije – v najhujši svetovni pandemiji doslej – v javnosti  ne nosimo mask (z geslom “Maske dol!”), kot je zahtevala tedanja slovenska vlada, da se zaradi obolenj ne bi popolnoma ustavilo slovenski gospodarstvo?  Ali za vas, gospa dr. Slapšak,  ni bilo zločinsko, da so leve jugonostalgične stranke DEJANSKO   hujskale slovenske državljane, naj čim bolj širijo in pospešujejo  okuževanje z enim samim namenom:  da bi se zlomilo slovensko gospodarstvo in da bi se zaradi tega zlomila tudi država Slovenija? Vsa vaša kolumna, gospa dr. Slapšak,  je zelo žalostno dejstvo, ki kaže, da je vas odnos do Slovenije skrajno sovražen. Imejte svoje intimno veselje s tovrstnim pisanje. Ker pa z njim nevarno hujskate proti slovenski demokraciji, se mi zdi, da moramo biti zavedni Slovenci nanj nekoliko pozorni. Koliko pa vas je pravzaprav  takšnih jugonostalgikov v Sloveniji?  Vas je dovolj za sestavo prihodnje  –  leve – vlade, če  bo lažem, kakršne širite vi in vam podobni komunistični  jugonostalgiki nasedlo dovolj volilcev? Sramota.
Navsezadnje, verjetno si mislite, gospa dr. Slapšak, da je veliko drugih kultur, ki bodo lahko nadomestile fašistično slovensko. Takšna je na primer srbska literatura (v cirilici!), prva in največja, ki je takoj  po koncu prve svetove vojne ponekod v Sloveniji, zlasti  v večjih knjižnicah, obvezno nadomestila dekadentno dunajsko literarno kramo,  iz katere so se učili razni “Cankari”  in številni drugi slovenski nacionalisti. Vse te probleme bo zdaj, seveda balkanskim priseljencem v prid, rešila sorosovska marksistična multikulturnost, v resnici pa srbski nacionalizem v Sloveniji.  Mimogrede, zelo elegantno bo Kučan naredil Slovenijo spet veliko, torej JUGOSLOVANSKO, s pomočjo EU in njenim sorovskim marksističnim multikulturnim globalizmom. Kajti v  Sloveniji gre  v resnici za čisto navadno,   srbsko jugonostalgično  obarvano,  trgovanje pod mizo v mračni  balkanski – partijsko udbovski – Kučanovi  krčmi. Tovrstno Kučanovo spletkarstvo, ki gospodarsko in kulturno  vse bolj hromi Slovenijo,  pa bi morali Slovenci enkrat za vselej onemogočiti. Najboljša priložnost pa  bo na prihodnjih volitvah.
Ta umik Kučana iz slovenske politike  je nujen tudi zaradi tega, ker gre pri nas na levici  resnično za sorosovsko marksistično ideologijo in njeno žalostno prakso (država je skoraj brez zdravstva, brez sociale, brez domovinske  vzgoje v osnovnih  šolah, brez vsakršnih vrednot, ki presegajo užitke izključno  na osnovi denarja, čeprav pridobljenega tudi na najbolj umazane načine). Tako pa je že skoraj po vsem Zahodu, ki se pod močnim vplivom sorosovske ideologije  vidno spreminja v najslabši možni tretji svet.  To se dogaja  skoraj  IZKLJUČNO zaradi tega, ker brez osrednjih vrednot  krščanstva na Zahodu nista več mogoča tradicionalna  zahodna civilizacija in kultura.
Ko pa spremljamo politične prispevke o sedanji Sloveniji na spletu, kmalu ugotovimo, da so jugonostalgični (komunistični)  slovenski državljani (med njimi številni priseljenci z Balkana) pred volitvami veliki optimisti, še posebno dr. Svetlana Slapšak, ki v svoji zadnji decembrski kolumni  poudarja, da je  pravi smise prihodnjih volitev odstranitev Janeza Janše iz slovenske politike. Ta gospa intelektualka, verjetno pa tudi ljubljanski župan, se že zdaj veselita, da bosta po volitvah, enkrat za vselej,   lahko odvrgla tisto svoje  veliko breme slovenske osamosvojitve in demokratizacije, ki že od osamosvojitve  mori jugonostalgične  priseljence (komuniste). Številni jugonostalgiki upajo,  da bo samostojne Slovenije in njene demokracije po prihodnjih volitvah za vedno konec, ne le  gospa dr  Slapšak in  ljubljanski župan, tudi drugi podobni jugonostalgiki,  med njimi  ves Kučanov marksistično multikulturni – v resnici balkanski  raznarodovalni – sorosovski klan –  ker v sili partijsko udbovski “hudiči”  še muhe žro, da prejmejo kak dolar pomoči za dokončno  uničenje svoje lastne domovine, izdajalci.Sramota!
 Sramota, velika sramota, če bomo zavedni Slovenci dovolili  jugonostalgičnim  komunistom, zbranim okoli Kučana,  da bo Slovenije po volitvah konec, ker jo bodo Kučanovi komunisti spremenili v nekakšno podalpsko  –  še vedno Titovo – Jugoslavijo. Kakšen Soros neki! Kakšna EU! Balkan in samo jugonostalgični Balkan. To je vsa slovenska levica, s Kučanom na čelu. Novih spomenikov pa sploh ne bo potrebno postavljati, ker je že starih dovolj, še preveč, vsepovsod, celo pred slovenskim parlamentom in pred predsedniško palačo. Samo še Kučanovega bodo postavi,   osemdesetmetrskega, na vrhu Ljubljanskega gradu. To pa. se bo zgodilo samo v primeru, če tam ne bo hotel imeti svojega velespomenika ljubljanski župan. Zoran Janković. Navsezadnje, kaj pa če bo Janković zahteval, da je  Kučan vendarle Slovenec, zaradi česar ne sodi med prave jugonostalgične komunistične junake. Kot slovenski komunist pa bi lahko celo škodoval srbski multikulturnosti slovenskega komunizma, saj  bi to lahko spodbujalo slovenski nacionalizem. Skoraj prepričana sem, da Kučan ne bo zlezel skozi ozka vrata Jankovićeve partijsko udbovske jugonostalgije. Tudi zato, ker hoče Janković, zdaj, ko ima že dovolj denarja,  po prihodnjih volitvah rasno  ČISTO srbsko  multikultirnost v  Sloveniji. Tudi EU se bo z njim povsem strinjala. Ampak vse to morajo biti za nas – ZAVEDNE SLOVENCE –   samo levičarski jugonostalgični  računi brez krčmarja.

