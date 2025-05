(PISMO BRALKE) Prebiliča nikar!!

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Bo dr. Vladimir Prebilič zabil še zadnji komunistični žebelj v krsto slovenskega naroda?

Pa smo spet tam, kjer ni muh, niti Slovencev in Slovenije. Res je slovenska desna politika uspešno odklonila nespodobni poskus skoraj doživljenjskega podkupovanjastranje Levica njenih, večinoma komunističnih in domnevno kulturnih, podpornikov, pa še kakega umetnika med njimi.

Seveda je hotela Levica podkupovati z denarjem upokojencev, že večkrat do kosti oropanih, zlasti pa pod sedanjo – Golobovo – oblastjo. Upokojence pušča brez ustrezne zdravstvene oskebe (da hitreje izumirajo), tudi brez ustrezne oskebe za stare (novi davek za to dejavnost pa7 bo šel v žepe levičarske elite, zlasti nevladnih organizacij, ki iz ZDA ne dobivajo več toliko denarja kot nekoč. Skratka – za večino upokojencev v Sloveniji ni druge rešitve kot čimprejšnja smrt.

Pravzaprav hočejo sedanji komunisti vse pokojnine, razen privilegiranih izenačiti, kar je KRIVIČNO. Večinoma pa bodo morale biti tako nizke, da bodo njihovi prejemniki raje zaprosili za smrt s samomorom (evtanazijo), kot pa da bi z njimi živeli – prav ponižujoče – človeka nedostojno življenje. Tragedija starih v Sloveniji bo vse hujša, nazadnje pa bodo vse pokojnine, razen privilegiranih, povsem ukinjene. Oblastniki bodo rekli, naj si vsak sam privarčuje denar za za stara leta. Seveda pa bodo kljub temu odtegovali prispevek za pokojnine, češ da jih bodo spet dajali, ko se bo zanje nabralo dovolj sredstev. Nekako tako, kot bodo zdaj pobirali denar za dolgotrajno oskrbo, ki si ga bodo, skoraj gotovo, najprej “izposodili” za stroške z volitvami oziroma za predvolilno propagando.

Kdor pozna slovenske komuniste tako dolgo in tako dobro, kot jih poznam sama, ve, da jim ne smeš zaupati niti enega samega centa, da jim ne smeš verjeti niti ene same besede, in da ne smeš misliti, če si normalen človek, da boš z njimi pošteno sodeloval vsaj en sam dan. Ni mogoče in ne bo nikoli mogoče. Komunisti so skrajneži. Totalitarci. Večinoma kriminalci, v vojni in v miru.

In prav zato bi morali že v kali zatreti vsak poskus Kučanovega komunističnega klana, da nam končno vsili za naslednjega predsednika vlade nekdanjega kočevskega župana dr. Vladimirja Prebiliča.. Sama ga ne morem poslušati niti pet minut. Da je vodja zelene stranke Vesna? Da katoliška politična desnica komaj čaka na uspešno “sredinsko” koalicijo z njim in njegovo stranko? Bodo že videli hudička v jaslicah! Tokrat v zelenih, ki bodo kmalu rdeče, polne krvi – zadnje slovenske krvi.

Sem že poslušala v medijih, kako bo Vesna skrbela za gozdove – z okoljevarstvenimi vetrnicami, zaradi katerih hočejo posekati skoraj celotno Pohorje (ker v EU za takšne vrste kriminal mastno podkupujejo!). Sem že poslušala v medijih, da si bodo zeleni prizadevali za ekološko kmetijstvo, v resnici za uničenje slovenskega kmetijstva, ker komunisti, podobno kot zeleni, še zlasti v levem delu vrha EU, ne prenesejo pametnih in svobodoljubnih kmetov.

V levem delu vrha EU so zdaj hujši totalitarci od tistih v Moskvi. Vsa skrajna levica v EU se zgleduje po STALINU. Ne občuduje zadnje čase Stalina samo Putin, tudi v vrhu EU je veliko, veliko Putinov. Njihov zeleni prehod je v bistvu komunistična revolucija. V Sloveniji naj bi jo uresničila Prebiličeve Vesna skupaj z levimi strankami in z NSi, kot je mogoče zelo jasno razbrati iz zadnjih političnih in drugih prispevkov na radiu Ognjišče.

Torej ni zeleni prehod, ki bo v EU krvavo izveden v naslednjih desetih letih, nič drugega kot prehod iz zahodnega tržnega gospodarstva v enega najhujših komunističnih totalitarizmov doslej. In ko se v EU zgražajo nad Putinom, se zdi tako, kot da bi se kotel zgražal nad ponvijo, kako črno dno ima. Zeleni prehod je prehod v KOMUNIZEM. Za Slovenijo pa pomeni popoln konec slovenskega naroda. Zato, ker bo uničil še tistih nekaj pravih kmetov, kolikor jih imamo. Z vetrnicami bo uničil gozdove, s predragim kmetovanjem kmetije, s previsokimi življenjskimi stroški zaradi “zelenih” neumnih zahtev, bo uničeno slovensko avtohtono prebivalstvo, ki bo ostalo skoraj brez otrok.