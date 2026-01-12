(PISMO BRALKE) Nespodobno povabilo Roberta Goloba na kosilo

Piše: Tamara Lubarda, Ljubljana

‘There’s nothing such as free lunch’ (ni zastonj kosila), saj slej ko prej sledi plačilo, s podrejanjem ali ubogljivostjo, kar gostitelj pričakuje od povabljencev je to da mu ti ne bodo ugovarjali pri čemerkoli bo govoril. S tem, ker je Vladimir Prebilič med prvimi sprejel povabilo je takoj pristal v Golobovem talilnem loncu. Posredno si ga pokori in mu dokaže premoč, zato mu Prebilič kot mandatar ne bo konkuriral.

Naposled bo Prebilič z Golobom popil kavico, kar je Golobu predlagal pred enim mesecem pa se premier takrat ni odzval, ampak ker se je Golobu pričelo muditi da bi ponovil premierstvo in ker je s tem pokazal, da določa pravila se bo moral V. Prebilič R. Golobu po kosilu podrediti, in ne obratno, s čimer Prebilič kot tekmec proti Golobu izgublja, kar je kot da se dva pomerita v moči rok preden tako enostavno premagan sploh utegne napeti mišice, ker nima priložnosti. S tem se Prebilič izkaže za šibkejši člen. Iz Vesne k Prerodu in vmes v evropskem parlamentu.

So, katere bomo volili v 2026/2030, toda s Svobode se oklepajo zmage kot bi se pijanec plota. Taka konotacija se nam ponuja ob Golobovem preprič(ev)anju, da bo brez težav kraljeval na čelu tudi naslednje vlade RS pa najsi je to neodgovorno do volivcev ali nehigienično do države. Četudi pokusa vnovičnega mandata R. Goloba za sestavo vlade ne komentiramo ‘desničarji’.

V Resni.ci so siti premierjevih floskul o sodelovanju. To je bilo s premierjem večkrat nevzdržno. Pred očmi bi R. Golob z zatrjevanjem ki je plitko, ker je že tolikokrat govoril eno počenjal pa drugo, s čimer je prelomil tisto, o čemer je zatrjeval, imel človeka in ne lastnih interesov. V Golobovem interesu pa je trenutno le, da se ga trdno podpre – od čimveč strank, ker bo krojač, v kolikor bo sedem strank, ki jih smatra za konkurenčne, sprejelo pogoje Golobovega krojenja. On bo določal pravila, on bo kapetan ladje, ker jo hoče trdno zasidrati, nakar ‘neovirano’ izpluti. Zagotovo R. Golob ne namerava strniti vrste, kajti kar želi je, da se “njegova ladja” ne potopi. Brez Golobu odvečnih Logarjevih Demokratov in brez desnega krmila bi se taka plovba odvila.

Javno je izjavil da nima namena sodelovati z Janezom Janšo, uspeh SDS je vztrajno ignoriral.

Premier je za prejem vabila političnim strankam postavil pogoje, med katerimi je ta, da ima ‘povabljena’ vsaj odstotek javnomnenjske podpore, kakor tudi da strankarsko obsojajo širjenje sovraštva in nestrpnosti, toda pri naslednjem je ‘brcnil v prazno’, kajti sam z vabilom izključuje tiste politične akterje, o katerih je presodil, da se z njimi ne bo imelo smisla koalicijsko povezati. V dobršni meri morajo pripadati skrajno levičarskim idejam, četudi s tem zapadejo v ekstrem. Z Gibanja Svobode so nesočutno zagrabili skrajne predloge njihovih poslank ko so bili v škodo ljudi pri čemer jih ne bi zaustavile jokave oči tega kdor žaluje zaradi odvzema koga življenja. Nedavni referendum je pokazal, da v Sloveniji nočemo asistirane pomoči pri skoraj samomoru. V GS so šli celo tako daleč, da smo morali pritisniti na zavoro zaradi od GS zaletavih siljenj pri čemer so nenehno rinili ‘v ospredje’ in zahtevali pokritost pri medijih ki so vladno podprti. Vladna politika je ‘v ospredju’ v slabšalnem tonu ker hočejo krojiti brez da bi nit vdeli v šivanko. Trdijo eno, počenjajo drugo: prisegajo k miru, povzročajo pa zdrahe tako doma kot na tujem.

Ko bi se Golobovi zavzemali za sodelovalno skupnost bi stranke vključevali. Toda tega nočejo. Zaupanje – politična stranka K. Erjavca ni bila deležna povabila na delovno kosilo z Golobom. Obstaja možnost da se je uštel z izločanjem strank ‘izven levega pola’ s čimer so vnaprej diskrecijsko onemogočene. ‘Užaljeni’ K. Erjavec z Golobom do preklica noče ‘barantati’ medtem pa premier poudarja pristajanje na strpnost, solidarnost in zavzemanje za skupnost, ne da bi pomislil, da smo skupnost vsi ter da celotne skupnosti z izločevanjem ni ker ne obstoji s celostnega vidika. Ni skupnosti brez povezovanja in ni povezovanja z izoliranjem katerihkoli političnih udejstvovalcev. Pri čemer se sklicevanje strpnosti izkaže za antipod čemur se stremi. K vključevalni politiki brez predsodka, upoštevanju glasov volilcev brez računice izidov volitev. S premlevanji tako heterogenih kot posamičnih strankarskih predlogov, s plodnimi razpravami. Teh Klakočarjeva ni dopustila četudi bi jih morala, opoziciji je zaprla usta in poslance zatirala. Ščitila je interese premiejeve stranke, pobude izključevala in ne povezala mnogoterih stališč.

Priporočljivi so socialna pravičnost, izvajanje dejanskega pričevanja človekovih pravic z enakimi možnostmi vseh članov družbe, kot celote bodisi individualno in to brez pogojevanj. Ker je izredno pomembno za parlamentarno demokracijo v Sloveniji kooperativno sodelovati. RS je konstelacijsko nerazdrobljeno tlakovana v predvidljivi politiki, zato mora ostati stabilna. Česar bo zmožen tak premier, ki se ob trenjih pogaja brez zaostrovanja oziroma spodkopavanj in bo ohranil dialog, se izognil nepotrebni polarizaciji, predhodno pa preprečil večja razhajanja.