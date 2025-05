(PISMO BRALKE) Nedeljski referendum bo v resnici drugi plebiscit!

Da je nedeljski referendum v resnici PLEBISCIT za slovensko, ne pa za podalpsko Jugoslavijo, deželo združenih narodov nekdanje Titove Jugoslavije, že politično odkrito kaže neka balkanska, ki se menda opira na resnico (ni jasno , na katero), ki že zdaj zahteva od katerekoli stranke, ki bi sodelovala z njo, pravno overjeno podpis, da ne bo sodelovala z najbolj domoljubno slovensko stranko SDS, ki jo vodi eden glavnih slovenskih osamosvojiteljev Janez Janša, sedanji največji slovenski politik in državnik. Takšna, polit8cno skrajno sovražna propaganda neke balkansko- jugoslovanske stranke v Sloveniji kaže, da bodo poslej vse politične volitve, in drugi dogodki za katerokoli izbiro po volji državljanov, potekali v duhu slovenskega in jugoslovanskega NACIONALIZMA, ne pa v duhu katerekoli drugačne konkurence ali tekmovanja, na primer med levo in desno politiko. V Sloveniji ne bomo imeli nemškemu podobnega “požarnega zidu”, kakršnega je – celo krščanska stranka – uvedla okoli domoljubne AfD in zlasti okoli njene voditeljice dr. Alice Weidel. V Sloveniji balkanski politiki, ljubitelji Titove Jugoslavije (skupaj s slovenskimi komunističnimi izdajalci), postavljajo požarni zid okoli stranske SDS, pod vodstvom Janeza Janše, najbolj DOMOLJUBNE slovenske stranke, morda tudi edine takšne, če pomislimo, da je se vedno del podpornikov “požarnega zidu” SDS, zaradi sovraštva do gospoda Janeza Janše, tudi edina slovenska krščanska straka NSi (vsaj tako je mogoče razumeti do Janše sovražne izjave njenega predsednika mag. Mateja Tonina).

In kaj je narobe z gospodom Janezom Janšo? Je premalo balkansko-jugoslovanski politik? Je preveč ZVEST samostojni in demokratični, predvsem pa večinsko SLOVENSKI Sloveniji? Mar slovenske Slovenije v resnici ni več, in moramo zaradi tega obnoviti Jugoslavijo tudi pod Alpami? Je gospod Janša že preveč nacionalističen politik, da bi bilo v podalpski balkanski politiki mogoče z njim uspešno sodelovati? Je podalpska Jugoslavija oziroma jugoslovanska Slovenija priznana Tudi v EU? Je Slovenija že prodana in to lepo kupčijo kazi samo še SDS s svojim predsednikom Janezom Janšo? Kavno to ni znano, ravnanje slovenske politike, v celoti, razen v stranki SDS, pa prepričljivo kaže, da je tako. Ni le mene (82 let) obiskala na domu uniformirana in oborožena policija. Tudi po košarkarsko legendo (87 let), so prišli, čeprav samo redarji, in ga odstranili s prestižne košarkarske tekme. Pa redarjev ni niti en sam gledalec iz elite v prvi vrsti opozoril, da ne živimo več v partijsko udbovskih časih – niti v nacizmu niti v fašizmu.

Spoštovani Slovenci in slovenski državljani, vdani samostojni in demokratični Sloveniji, ne dovolimo balkanski politični mentaliteti, da bi širila do domoljubnih Slovencev skrajno sovražni politični govor in “požarne zidove”.! Ne dovolimo, da bi do Slovencev sovražni plameni, ki jih je v Sloveniji prižgala balkanska stranka s svojim zaklinjanjem na RESNICO, požgali vso Slovenijo. Verjemimo, da bo nedeljski referendum v resnici DRUGI PLEBISCIT, ponovitev prvega, ki je bil 23. decembra 1990. Ne dovolimo, da bi v Sloveniji zmagala balkansko- jugoslovanska politika. Se imamo Slovenijo, še imamo slovenski narod, zato potrebujemo zmago na referendumu. Zato moramo zavrniti balkansko nagrajevanje umetnikov! Zato moramo zavrniti zakon dr. Aste Vrečko, se vedno prepričane komunistke in jugoslovanske.