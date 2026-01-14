e-Demokracija
(PISMO BRALKE) Leve laži – iz udobja domačega  naslanjača dr. Roberta Goloba  

Prejeli smo
Robert Golob postaja ranjena zver. (foto: Bor Slana / STA)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Fiktivni ali digitalni  volilni program Golobove Svobode je v resnici politična laž levega, vse močnejšega in vse bolj stalinističnega levega dela vrha EU.

Dokaz za to trditev je tudi nedavna –  še  povsem stalinistična –  sodba v škodo slovenskemu domoljubnemu poslancu EU  – gospodu mag. Branku Grimsu in njegovim otrokom. Menda so kar vsi skrajni desničarji. Pa saj je bil tudi dr. Jože Pučnik, ki smo ga pravkar počastili, menda skrajno nevaren desničar, nasprotnik jugoslovanskega demokratičnega socializma. Edino, kar je zdaj drugače, je to, da so sodbe zdaj napisane v digitalnih tehnikah, nič več na pisalnih strojih. Vsebine sodb pa so vse bolj podobne nekdanjim, totalitarnim. V nekaterih segmentih so morda  bolj fašistične, v nekaterih bolj nacistične, večinoma pa so današnje sodbe v EU  vse bolj zgledni kloni stalinističnih sodb, predvsem v Sovjetski zvezi. Podobno je tudi, kar zadeva politično sojenje, ki ga ni malo v Sloveniji.

Povsem se strinjam s tistimi medijskimi  kritiki načina delovanja sedanje vlade, ki – VSI – ugotavljajo, da dr. Robert Golob  vlada predvsem z lažmi.

Nisem pa še povsem prepričana,  ali je ta Golobova “metoda” vladanja  doslej –  kljub  številnim vladnim  negativnim odločitvam  – še vedno neverjetno  močna in da  še najbolj pomaga Svobodi  v sedanji predvolilni tekmi. Ne morem verjeti, da bo Golobova – že  bolezenska –   laž resnično  morebitnemu obstanku Svobode na oblasti tudi v prihodnjem mandatu. Smo res volilci v Sloveniji intelektualno že povsem na dnu, moralno pa  brez vsakršne odgovornosti? Sam Bog naj nam pomaga, če je res tako.

Golobova metoda vladanja z lažmi je po eni strani izvorno preprosta, saj vsi politiki –  skozi vso zgodovino – morajo lagati, no, morajo biti nekako  “diplomatski”. Ampak politično laganje v prvi četrtini 21. stoletja zahteva drugačno politično laž  od političnih laži  v 20. stoletju. V tem je skrivnost morebitnega uspeha lažnive Svobode na prihodnjih volitvah.

Na primer, v sedanjem času, v 21. stoletju,  nihče več ne verjame, da bo katera od prihodnjih – izvoljenih –  strank  poskrbela  za boljše zdravstvo.  Vsi vemo, da imajo  komunisti v Bruslju namen javno zdravstvo povsem ukiniti, prav tako pokojnine, socialno oskrbo, pa tudi evropsko kmetijstvo, večino industrije,  avtohtone narode, suverene  (samostojne?) države in podobno.

Seveda v vrhu EU znova in znova poudarjajo, da to ni res, da gre v resnici e za izboljšave starih in zastarelih delov posameznih  družbenih dejavnosti. Vse bo ostalo, dobro delovalo  in se bo celo izboljšalo, le da bo obstajalo v DIGITALNI obliki.

Na primer, “iz udobja svojega domačega  naslanjača”, brez vsaj deseturnega čakanja v množici bolnih pred katero od ambulant, se bomo bolniki v eni sami minuti lahko “iz oči v oči’  posvetovali z robotskim zdravnikom ali zdravnico o svojih bolezenskih znakih.  Robot nam bo predpisal zdravljenje, mi, bolniki, pa bomo nato  samo še poiskali ustrezno zdravstveno ustanovo v EU, ki nas bo morda le sprejela in nam pomagala. Morda bo ta ustanova res  več tisoč kilometrov oddaljena od našega bivališča, ampak – z letalom  bomo v treh urah že ležali v svoji bolniški postelji kje v Španiji, ali pa na Poljskem. Pa naj kdo na skrajni desnici še trdi, da bo javno zdravstvo v EU, tudi v Sloveniji, povsem ukinjeno! Bistveno pa se bo spremenilo  – menda močno izboljšalo – samo to, da bomo – vsaj najhujši bolniki – lahko iz udobja domačega kavča  uresničili svojo čudovito – novo – človekovo pravico  do evtanazije. Samo pritisnili bomo  – iz udobja domačega kavča – na pravi gumb in odrešila nas bo vsega trpljenja – in tudi vsega življenja –  evtanazija, seveda  z “žegnom” morebitne vlade dr. Roberta Goloba. Takšna smrt pa bo resnična. Da, smrt Slovenije in Slovencev je edina resnica o slovenski prihodnosti, če bomo spet imeli v vladi stranko Svoboda, za predsednika vlade pa dr. Roberta Goloba.

