(PISMO BRALKE) Leve laži – iz udobja domačega  naslanjača dr. Roberta Goloba  

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana
Fiktivni ali digitalni volilni program Golobove Svobode je v resnici politična laž levega, vse močnejšega in vse bolj stalinističnega levega dela vrha EU.
Dokaz za to trditev je tudi nedavna – še povsem stalinistična – sodba v škodo slovenskemu domoljubnemu poslancu EU – gospodu mag. Branku Grimsu in njegovim otrokom. Menda so kar vsi skrajni desničarji. Pa saj je bil tudi dr. Jože Pučnik, ki smo ga pravkar počastili, menda skrajno nevaren desničar, nasprotnik jugoslovanskega demokratičnega socializma. Edino, kar je zdaj drugače, je to, da so sodbe zdaj napisane v digitalnih tehnikah, nič več na pisalnih strojih. Vsebine sodb pa so vse bolj podobne nekdanjim, totalitarnim. V nekaterih segmentih so morda bolj fašistične, v nekaterih bolj nacistične, večinoma pa so današnje sodbe v EU vse bolj zgledni kloni stalinističnih sodb, predvsem v Sovjetski zvezi. Podobno je tudi, kar zadeva politično sojenje, ki ga ni malo v Sloveniji.
Povsem se strinjam s tistimi medijskimi kritiki načina delovanja sedanje vlade, ki – VSI – ugotavljajo, da dr. Robert Golob vlada predvsem z lažmi.
Nisem pa še povsem prepričana, ali je ta Golobova “metoda” vladanja doslej – kljub številnim vladnim negativnim odločitvam – še vedno neverjetno močna in da še najbolj pomaga Svobodi v sedanji predvolilni tekmi. Ne morem verjeti, da bo Golobova – že bolezenska – laž resnično morebitnemu obstanku Svobode na oblasti tudi v prihodnjem mandatu. Smo res volilci v Sloveniji intelektualno že povsem na dnu, moralno pa brez vsakršne odgovornosti? Sam Bog naj nam pomaga, če je res tako.
Golobova metoda vladanja z lažmi je po eni strani izvorno preprosta, saj vsi politiki – skozi vso zgodovino – morajo lagati, no, morajo biti nekako “diplomatski”. Ampak politično laganje v prvi četrtini 21. stoletja zahteva drugačno politično laž od političnih laži v 20. stoletju. V tem je skrivnost morebitnega uspeha lažnive Svobode na prihodnjih volitvah.
Na primer, v sedanjem času, v 21. stoletju, nihče več ne verjame, da bo katera od prihodnjih – izvoljenih – strank poskrbela za boljše zdravstvo. Vsi vemo, da imajo komunisti v Bruslju namen javno zdravstvo povsem ukiniti, prav tako pokojnine, socialno oskrbo, pa tudi evropsko kmetijstvo, večino industrije, avtohtone narode, suverene (samostojne?) države in podobno.
Seveda v vrhu EU znova in znova poudarjajo, da to ni res, da gre v resnici e za izboljšave starih in zastarelih delov posameznih družbenih dejavnosti. Vse bo ostalo, dobro delovalo in se bo celo izboljšalo, le da bo obstajalo v DIGITALNI obliki.
Na primer, “iz udobja svojega domačega naslanjača”, brez vsaj deseturnega čakanja v množici bolnih pred katero od ambulant, se bomo bolniki v eni sami minuti lahko “iz oči v oči’ posvetovali z robotskim zdravnikom ali zdravnico o svojih bolezenskih znakih. Robot nam bo predpisal zdravljenje, mi, bolniki, pa bomo nato samo še poiskali ustrezno zdravstveno ustanovo v EU, ki nas bo morda le sprejela in nam pomagala. Morda bo ta ustanova res več tisoč kilometrov oddaljena od našega bivališča, ampak – z letalom bomo v treh urah že ležali v svoji bolniški postelji kje v Španiji, ali pa na Poljskem. Pa naj kdo na skrajni desnici še trdi, da bo javno zdravstvo v EU, tudi v Sloveniji, povsem ukinjeno! Bistveno pa se bo spremenilo – menda močno izboljšalo – samo to, da bomo – vsaj najhujši bolniki – lahko iz udobja domačega kavča uresničili svojo čudovito – novo – človekovo pravico do evtanazije. Samo pritisnili bomo – iz udobja domačega kavča – na pravi gumb in odrešila nas bo vsega trpljenja – in tudi vsega življenja – evtanazija, seveda z “žegnom” morebitne vlade dr. Roberta Goloba. Takšna smrt pa bo resnična. Da, smrt Slovenije in Slovencev je edina resnica o slovenski prihodnosti, če bomo spet imeli v vladi stranko Svoboda, za predsednika vlade pa dr. Roberta Goloba.