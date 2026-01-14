(PISMO BRALKE) Leve laži – iz udobja domačega  naslanjača dr. Roberta Goloba  

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Fiktivni ali digitalni volilni program Golobove Svobode je v resnici politična laž levega, vse močnejšega in vse bolj stalinističnega levega dela vrha EU.

Dokaz za to trditev je tudi nedavna – še povsem stalinistična – sodba v škodo slovenskemu domoljubnemu poslancu EU – gospodu mag. Branku Grimsu in njegovim otrokom. Menda so kar vsi skrajni desničarji. Pa saj je bil tudi dr. Jože Pučnik, ki smo ga pravkar počastili, menda skrajno nevaren desničar, nasprotnik jugoslovanskega demokratičnega socializma. Edino, kar je zdaj drugače, je to, da so sodbe zdaj napisane v digitalnih tehnikah, nič več na pisalnih strojih. Vsebine sodb pa so vse bolj podobne nekdanjim, totalitarnim. V nekaterih segmentih so morda bolj fašistične, v nekaterih bolj nacistične, večinoma pa so današnje sodbe v EU vse bolj zgledni kloni stalinističnih sodb, predvsem v Sovjetski zvezi. Podobno je tudi, kar zadeva politično sojenje, ki ga ni malo v Sloveniji.