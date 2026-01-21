Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Kučanova zadnja napada – na dr. Jožeta Pučnika in na Janeza Janšo

Tovariš Milan Kučan že spet hoče zapreti gospoda Janeza Janšo, junaka slovenske osamosvojitve! Še huje, ob letošnjih volitvah hoče tovariš Kučan iz slovenske osamosvojitvene zgodovine izbrisati tudi dr. Jožeta Pučnika, Primoža Trubarja slovenske državne samostojnosti! Oba sta po mnenju Kučanovega klana (s Sorosom kot častnim članom) skrajno desna nacionalista, ker sta oba izjavila, da mora Slovenija ostati slovenska. Ta njuna zahteva pa je menda povsem istovetna s Hitlerjevo, z njegovega obiska v Mariboru, naj bo Maribor spet nemški.

Po zanesljivih informacijah Kučanovih “slovenskih” “demokratičnih’ in “javnih” medijev, so letošnje državnozborske volitve primerne za Kučanov dokončni obračun z glavnima predstavnikoma slovenske osamosvojitvijo in demokratizacijo, z dr. Pučnikom in njegovim naslednikom Janšo, kot tudi z njunimi zvestimi strankarskimi tovariši. Kot je znano, sta prav ta dva slovenska osamosvojitelja kar veliko časa morala preživeti v komunističnih zaporih, dr. Pučnik v Titovih, Janša pa v Kučanovih. V svoj zadnji – krvavi – obračun z dr. Pučnikom in Janšo pa Kučan pritegnil, vse tako kaže, tudi del katoliških domačih jugonostalgikov, pa tudi nekatere od priseljencev z Balkana, ki jih Kučanov klan že dolgo zlorablja v svojih tipično udbovskih napadih na dr. Pučnika in naJanšo. To počne Kučan z enim samim namenom, da bi si za sodelovanje pri svojem dolgo načrtovanem umoru (“izbrisu” Slovenije in Slovencev pridobil levi politični vrh EU. Oboje, dokončno uničenje dobrega imena Janeza Janše in dr. Jožeta Pučnika, namerava komunist Kučan doseči s strinjanjem levega vrha EU, da sta dr. Pučnik in Janša, oba, slovenska nacionalista in nacista. Kučan pa naj bi bil tisti komunistični junak, ki je deželo na sončni strni Alp, predvsem pa njeno glavno mesto, Ljubljano, odrešil tako njene slovenske državnosti kot njenega nacističnega prebivalstva, z glavnima posnemovalcema Hitlerja, dr. Pučnikom in Janšo.

Spoštovani vsi bnarodno zavedni Slovenci, tega pasi res nismo zaslužili.

Naj na koncu tega članka pojasnim, kako namerava Kučan obračunati z dr. Pučnikom. Saj je že veliko znanega, kako je nazadnje Kučan nevarno oblatil Janšo, z veliko neumnostmi in zločinskih obtožb, da je nacist. Zato je Janša nacist, ker pa je v Sloveniji zdaj prepovedano govoriti, kar je storil Janša, da je po ustavi Slovenija slovenska, last slovenskega naroda (ne pa multikulturna in last nešteto narodov, od morda afganistanskega ali palestinskega, pa vse do – menda – jugoslovanskih narodov).

Dne 18. novembra sem na spletnem portalu Demokracija objavila spodnje besedilo o Kučanovem lanskem jesenskem napadu na dr. Jožeta Pučnika:

V ponedeljek dopoldne sem na javnem radiu – v oddaji “Med štirimi stenami” – poslušala neko gospo novinarko, ki je govorila o svoji kalvariji, ki jo je preživljala potem, ko je – kmalu po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 – doživela zloglasni “izbris”, ker si ni pravočasno uredila statusa prebivalke v novonastali samostojni državi Sloveniji.