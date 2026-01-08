e-Demokracija
(PISMO BRALKE) Kučanov veliki  križ čez Levico

Prejeli smoSlovenija
foto: montaža Demokracija

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

V Kučanovi  politiki ostajata samo dva, glavna člana  Levice – Matej Tašner Vatovec in Nika Kovač, k uradno ni njena članica, temveč “samo” velika podpornica.
Po prestopu dr. Mateja Tašnerja Vatovca iz stranke Levica v sestrsko stranko Socialni demokrati,  je postalo kristalno jasno, da se nekdanji  – edini –  intelektualec v Levici zaveda, kako porazno vlogo je dr. Robert Golob (z njim pa tudi Kučanov klan) v resnici namenil komunistični in jugonostalgični  Levici, ki jo vodi – že prav čudaško nerazumno –  dr. Asta Vrečko.
Da, po prestopu dr. Vatovca je vsej slovenski politiki  postalo jasno, da  je bila Levica  v zadnjem mandatu neprestano pravi  jugonostalgični in komunistični  nož na vratu samostojne in demokratične Slovenije. Tudi če je dr. Vatovca v SD poslal sam Kučanov klan, da bi se rešil gospoda (ne pa tovariša!) Matjaža Hana, sedanjega  predsednika stranke Socialnih demokratov (SD), se prav nič ne spremeni dejstvo, da je tovariš Milan Kučan čez Levico potegnil velik  križ.  Z Levico je torej  konec.  Njeni člani se bodo morali reciklirati v del članstva  katere od drugih levih strank, v Sloveniji še vedno predvsem komunističnih in jugonostalgičnih, ali pa se bodo, najbolj zagrizeni komunisti med njimi,  “infiltrirali”,  po dobri stari udbovski navadi, v  najmočnejše desne stranke, zlasti vv SDS in NSi.
Po podatkih, ki so dostopni na uradnih straneh spleta (na primer na portalu Wikipedija), je Levica levo usmerjena slovenska politična stranka. Nastala je (bolje bi bilo reči, da je bila zadnjič reciklirana iz – še Titove –  stranke Zveza komunistov Slovenije)  leta 2017 –  z združitvijo strank Iniciativa za demokratični socializem (IDS, koordinator Luka Mesec) in Stranke za trajnostni razvoj Slovenije (TRS), torej iz dveh komunističnih že recikliranih strank.  Še pred tem sta bili, kmalu po osamosvojitvi 1991, obe imenovani stranki članici  koalicije Združene levice, v kateri je sodelovala tudi  Demokratična stranka dela (DSD), kot tudi skupine  civilno družbenih gibanj. Niti tega ni na uradnih spletnih straneh,  s čimer se hvalijo praktično vsi člani  teh stranke in gibanj, da so skoraj vsi člani levih strank, nastalih po osamosvojitvi,  ponosni naslednice Titove – zloglasne  –   Zveze komunistov Slovenije.
Nekajkrat je Levica v mandatu vlade dr. Roberta  Goloba tudi pregloboko zarezala v vrat samostojni in demokratični Sloveniji. Najprej, takoj po zmagi  komunistov stranke Levica,  je “razstrelila” Muzej slovenske osamosvojitve v Ljubljani (2022). Očitno na Kučanovo –   prvo – željo in ukaz.  Glavna koordinatorka Levice dr. Asta Vrečko je po prihodu v sedanjo vlado poskusila  ponovno obuditi čaščenje dneva ustanovitve Komunistične partije Slovenije (KPS). Dne 17. aprila    2023 zvečer je v zaselku Čebine (pri Trbovljah)  z internacionalo (ne s slovensko himno Zdravljica) in s svojim uvodnim govorom množici članov in  podpornikov stranke Levica, privabila solze v oči številnim žalujočim za nekdanjo Titovo Jugoslavijo.  Morda je nekaj solz vendarle povzročil predvsem  dim iz slabo gorečih bakel,  potaknjenih v skoraj zamrznjena tla okoli zbrane množice na tej – hudo mračni –  proslavi.
Požiganje mostov Levice “na vsej fronti”  slovenske demokracije se je nadaljevalo z ukinitvijo urada republike Slovenije za demografijo v Mariboru,  da ne  bi ta urad oziroma inštitut pomagal pri ohranitvi že  izumirajočih Slovencev in slovenskega naroda. Veliko je k temu programu Levice pripomogla tudi ukinitev pomoči pri dolgotrajni oskrbi starejših in kakorkoli nemočnih, seveda z lažno z obljubo, da bo ta oskrba spet začela delovati pod katero od novih vlad, seveda levih in titoističnih,  kakopak. Prav tako je Levica najbolj od vseh strank  podpirala  uvedbo zakona o evtanaziji – tako rekoč vseh socialno čutečih državljanov Slovenije, ki bi raje umrli, kot pa da bi obremenjevali, še posebno finančno, svoje najdražje – v Sloveniji, državi že skoraj brez javnega zdravstva in javnega skrbstva za bolne, stare in druge onemogle.
Zaradi vsega tega je bil Kučanov klan tako rekoč prisiljen “likvidirati” Levico,  še pred letošnjimi državnozborskimi volitvami. Kučanovega klan to storil v dobri veri, da bo delo Levice, brez gospoda Hana v svojem vrhu, nadaljeval tovariš dr. Vatovec v stranki SD. Ni nujno verjetno, zdi pa se,  da Nika Kovač, Kučanovi zlato dete, ni bila v stranki Levica  prav zaradi Kučanovega načrta, da bo po mesarskem klanju slovenske demokracije, za kar je v sedanji vladi Kučan zadolžil  Levico,  moral to stranko ukiniti, povsem umakniti iz slovenske politike.  slovenske  politike. Zato je bila  Nika Kovač “samo” pomembna podpornica Levice. Aktivistka  Nika Kovač je  namreč  od leta 2023  direktorica inštituta 8. marec. Na to mesto se je povzpela predvsem zaradi tega, ker je bila od ustanovitve 2014 do konca delovanja 2017 članica slovenske parlamentarne stranke Iniciativa za demokratični socializem  (IDS, koordinator Luka Mesec). Torej prihaja tudi Nika Kovač  – pridna učenka Baracka Obame, nekdanjega predsednika ZDA (zdaj desne roke samega Sorosa!). Torej je prava multikulturna in globalistična komunistka tudi  “velika borka” za demokracijo iz ene od  slovenskih recikliranih komunističnih  strank, ki so vse zveste hčere Kučanove zamrznjene  Zveze komunistov Slovenije. Kako pomembno vlogo je Kučanov klan namenil Niki Kovač, je vidno prav iz njene. odsotnosti v članstvu Levice, ki je –  poln moralnih predsodkov – čistunski Kučan ne ceni. Saj drugače ne bi svoje ljubljenke Nike Kovač   še pravočasno opozorili, da mora ohraniti svojo “nedolžnost” vsaj do letošnjih volitev, ko  bo tudi zanjo  prostor na katerem od pomembnih položajev v morebitni levi vladni koaliciji po letošnjih volitvah.
Pomembna podpornica Levice,  aktivistka  Nika Kovač, je že od 2023  direktorica inštituta 8 marec. Politično je bila že od samega začetka svoje “kariere”. povezana s sedanjo stranko Levica.  Njena članica pa je bila od ustanovitve 2014 do konca delovanja 2017 slovenske parlamentarne stranke Iniciativa za demokratični socializem (IDS, koordinator Luka Mesec). Torej prihaja tudi ta  “velika borka” za demokracijo iz ene od  recikliranih komunističnih  strank, ki so vse zveste hčere Zveze komunistov Slovenije.
Ob vsem tem  kriminalnem političnem ravnanju Levice pa je   stranka  Svoboda, pod navidezno  svobodnjaško “frajerskim”  vodstvom dr. Goloba⁸, v resnici pa v dobro premišljeni  mafijski diktaturi njegove  vlade   – v senci številnih odmevnih političnih, kulturnih in socialnih   hudodelstev  Levice  – prav požrešno kradla kot sraka  in se mastila  z vsem,  kar ni moglo uiti njenim tatinskim krempljem.
Stranka Levica je, seveda  po Kučanovem strogem nareku, hotela v sedanji vladi dr. Roberta Goloba samo eno: konec samostojne in demokratične  Slovenije. Vse drugo, kar zadeva politiko v Sloveniji in zunaj nje,  so bile zanjo samo nepomembne in odvečne  malenkosti.  Iz odpora do še vedno Kučanove  slovenske (komunistične)  politike,  skrajno sovražne do vsakršne normalne – evropske tradicionalne  demokracije (ne pa do  sedanje levičarske politike EU!), tiste Kučanove politike,, ki je ukazala Levici, da je – kot stranka leve vladne koalicije dr. Roberta Goloba –  povzročila  Slovencem in Sloveniji v  mandatu (2022-2026)  toliko škode in gorja, sem nekaj dni pred zadnjim Božičem  sklenila, da še tri mesece, v casu pred državnozborskimi volitvami 2026, ne bom  nehala pisati političnih člankov. V resnici sem  nameravala  s  političnimi objavami  končati  že ob koncu leta 2025. Kot narodno zavedna Slovenka pa se bom  po svojih najboljših močeh poskusila potruditi⁸  še do letošnjih državnozborskih volitev (22. marca 2026), da bom  pomagala stranki SDS in njenemu predsedniku, spoštovanemu gospodu Janezu Janši, da bi še enkrat vodil vlado Republike Slovenije.
Prav veliko ne morem storiti, da bi na bližnjih volitvah zmagale stranke, ki si prizadevajo  za samostojno in demokratično, predvsem pa za  –  še vedno dovolj slovensko, dovolj demokratično  in dovolj krščansko –  Slovenijo. Nekaj malega pa gotovo še lahko pomagam k boljšemu volilnemu rezultatu desnih strank, zlasti svoje najljubše –  SDS, tako kot skoraj vsak narodno zavedni Slovenec ali Slovenka. Delno  s političnim pisanjem in s  svojim volilnim glasom. Zato, da bi prihodnja desnosredinska vlada, tudi s slovensko desno sredinsko stranko SDS, oživila  slovensko demokracijo in utrdila slovenski narod v njegovi želji po trdni samostojni in demokratični  Sloveniji.

