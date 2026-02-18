(PISMO BRALKE) Komunistični fevdalizem? Ne, hvala, “Fina Gospa”!

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Danes zjutraj se mi je pri zajtrku skoraj zaletelo, ko sem pri poročilih ob sedmih. Na javnem radiu Prvem slišala, da si naša “Fina Gospa” (Nataša Pirc Musar, op. ur.) želi izključno finega (in zlasti “elegantnega”) predvolilnega tekmovanja med strankami.

Res je. Vsaj stari in bolni “podložniki” na desnici ne moremo v celoti zagotoviti, da se bomo vozili na predvolilna zborovanja v mercedesih in rojsih, temveč se nas bo – večina zelo bolnih in stsrih, brez zdravstvene in druge oskrbe – pripeljalo kar z avtobusi, ki jih bomo plačali kar sami. Vsekakor pa bo govorica na teh zborovanjih izbrana in žlahtna, vsaj v primerjavi s tisto, ki bi jo – bolni in stari :podložniki” našega komunističnega fevdalizma resnici MORALI uporabljati, še zlasti ma predvolilnih zborovanj8h, če bi hoteli reči bobu bob. Da, če bi hoteli reči: “Smrt komunističnemu fevdalizmu! Svobodo slovenskemu narodu!”

Pa začnimo, ker riba smrdi že pri glavi, kar s kratkovidnostjo same “Fine Gospe”. Če smo tako slabovidni, vsaj kar zadeva dogajanje v slovenski levi politiki, kot je “Fina Gospa”, potem seveda mirno spregledamo, da si je ta – izključno leva – politika, ki je večinoma tudi politika “Fine Gospe”, po osamosvojitvi in demokratizaciji Slovenije (1991) najprej prisvojila in podredila VSE slovenske medije. Redki desni pa so pod pritiski, pod strašnimi pritiski slovenske leve politike. Takšno stanje res ni demokratično, ampak “Fini Gospe” se to očitno zdi fino in “elegantno”, še posebno, ker je takšno – izključno levo – medijsko politiko v Sloveniji pomagala utrditi tudi neka komisarka z levega dela vrha EU v Bruslju. Celo tako je to storila neka “Veročka”, da je tako rekoč, skozi rožice, naročila Ustavnemu sodišču v Sloveniji , naj pomaga slovensko javno televizijo očistiti tako imenovanega janšizma.

“Fini Gospe” se ta politični poseg tujine v slovenske medije ni nikoli zdel niti brez političnega okusa ali brez kulture niti brez elegance. Kje neki, saj je bil preveč komunistično revolucionaren, prav partijsko sijajen in učinkovit. Le kaj bi Slovenija brez takratne pomiči pri uničenju njenih “napačno demokratičnih” javnih medijev? Pa kako fino in elegantno je bil izveden ta revolucionarni poseg levega dela vrha EU! Prav po sovjetsko revolucionarno je tedaj dekoval levi del vrha EU v Bruslju.. No, prav vsega pa tudi na levici ni mogoče storiti v rokavicah, saj slovenska levica vendar brani globalistično socialistično demokracijo, seveda. Fino in elegantno.

Zaradi vsega tega lahko mirno zapišem, da so ZAVAJAJOČE besede “Fine Gospe” o tem, naj bodo. predvolilne polemike fine in elegantne, na primerni kulturni višini in sprejemljive zlasti za leve stranke na sedanji oblasti, torej v Golobovi koaliciji RAVBRKOMANDA. Nikakor pa besede “Fine Gospe” niso UKAZ za nas, uboge tlačne na desnici, praktično brez medijev, ki se pogovarjamo in kritiziramo predvsem v medsebojnih osebnih in pisnih stikih. Ti pogovori največkrat ne morejo biti javni, zlasti ne takrat, ko so v njih glavne teme, na primer, o hudi revščini upokojencev, o prezgodnjih smrtih starih zaradi nedostopnega zdravstva in ustrezne nege, kot tudi smrti številnih mladih zaradi neomejenega trgovanja leve slovenske mafije z mamili, pa tudi o vse hitrejšem izumiranja avtohtoni Slovencev. Kaka dobra – demokratična- duša nekatere tovrstne pogovore in srečanja vendarle objavi na spletu ali pa v kakem drugem mediju, pa še takrat levičarji skoraj vse izbrišejo, demokratični dobri duši (desničarju) pa vzamejo internetni kanal in vse dostope do javnosti. Zato to finese in eleganco predvolilnega komuniciranja menda še najboljvskrbi cenzorska FDV, seveda od nog do glave globalno in multikulturno, skrajno PROTISLOVENSKO partijsko sorosovska.

Zato prosim “Fino Gospo”, lepo prosim, naj se le udeleži katerega od zborovanj slovenskih desnih strank pred letošnjimi državnimi volitvami , kjer bomo podporniki svojih kandidatov prav lepo in elegantno zapeli pesem “Le vkup, le vkup, uboga gmajna!” Zapeli bomo tudi njen del o gradu in bežanju sedanjih graščakov (seveda komunističnih). Slovenija si namreč želi tradicionalno evropske demokracije, ne pa komunističnega fevdalizma, ki jo vse bolj uničuje.