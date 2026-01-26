(PISMO BRALKE) Karikature intelektualcev na javni televiziji

In si rečem: “Pa saj ni res!”. Ampak je. Je. Resno, kot je resno življenje. Res je tudi, da se je včeraj (25.1.2025 zvečer) v oddaji Politično s Tanjo Gobec in v prvi oddaji Debata z Bergantom pokazalo, da je vodstvo slovenske “javne” televizije (v sami špici menda, kot smo brali in slišali, še vedno s čisto pravimi – “echt” – udbovci) sklenilo že pred začetkom letošnje uradne volilne kampanje prepričati slovensko volilno telo, da mu še nikoli ni bilo tako fino in fajn kot pod sedanjo Golobovo vlado. Vse statistike kažejo, da smo v Sloveniji med najbolj srečnimi na svetu, seveda pod Golobovo vlado. No, tudi kak nezadovoljnež in nergač se najde, ampak ti so vsi psihopati, verjetno tudi desničarji. Sogovornica za to področje iz Debate z Bergantom o tovrstnih – desnih – psihopatih gotovo veliko ve. Zato pa so jo povabili v oddajo. Zgodovinarka v Debati z Bergantom pa ni imela pojma o slovenski državljanski vojni in izbrisu slovenskega naroda tik po njej. Ona jugonostalgično veruje v Titovo partijo, kot večina članov SAZU (saj tudi večina od njih nikoli ne bi bila izvoljena v to častitljivo – pretežno partijsko udbovsko – celico, če ne bi sveto verjela – nekoč v Tita, Jugoslavijo in samoupravljanje (najbolj zahrbtno obliko stalinizma, v kateri je človek človeku razredni sovražnik!) – zdaj pa v Kučana in njegov partijsko udbovski klan.

Na TV 1 torej sporočajo volilnemu telesu, da nam je bilo lepo v Titovi Jugoslaviji, po osamosvojitvi pa včasih tudi hudo, še posebno pod Janševo vlado. Ampak najlepše doslej pa se nam je godilo – v Sloveniji – pod Golobovo vlado. Da, ta, najmanj verjetna, politična laž v Sloveniji, pa naj bi se “totalno” prijela še pred uradno predvolilno kampanjo, potem, ko se je kot lanski sneg stopil Kučanov novi obraz za predsednika prihodnje vlade – dr. Vladimirja Prebiliča, menda preveč odkrito prosrbskega.

To Prebiličevo preveč odkrito jugoslovanstvo je povzročilo, da se je izbira Kučanovega klana skrčila na dr. Roberta Goloba in na njegovo stranko Svoboda, ter še na – diskretno jugoslovansko – stranko Resnica. In tako je bilo – končno – rojeno novo geslo Kučanovega klana na letošnjih volitvah: “Pod Golobom nam je najlepše!”

Pred volitvami čez štiri leta pa bo glavno levo geslo: “Kako lepo nam je bilo spet na Balkanu!” Tako bodo kazale tudi vse najpomembnejše svetovne statistike, kot bomo izvedeli v kateri od Bergantovih Debat, prav tako z znanimi marksističnimi intelektualci – z zadovoljno zgodovinarko, s srečno psihiatrinjo in kulturnim delavcem, hvaležnim tudi za minimalni honorar. Kdo si bo pa drznil kritizirati Jugovzhodno regijo EU, v resnici tretjo Jugoslavijo, s sedežem – že spet – v Beogradu?!