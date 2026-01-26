e-Demokracija
(PISMO BRALKE) Karikature intelektualcev na javni televiziji

Prejeli smoSlovenija
Tanja Gobec (foto: zajem zaslona)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Kučanovo vodstvo RTS, v samem vrhu še vedno pravo komunistično in udbovsko gnezdo, kot so ob zadnjih menjavah vodilnih govorili po hodnikih “javne” TV,  pravkar brezobzirno  vsiljuje slovenskemu volilnemu telesu  slaboumni in prav  stalinistično klečeplaznški    intelektualni kič –  še najbolj  v dveh oddajah – v že stari  Politično s Tanjo Gobec  in v najnovejši – Debata z Bergantom, ki smo si jo lahko prvič ogledali sinoči (25. 1.  2026). Obe sta pravi cvetki  Kučanovega  predvolilnega stalinističnega medijskega  kabareta, ki ima en sam namen: prepričati  slovensko volilno telo, kako visoka je intelektualna raven Kučanovega  partijskega in  udbovskega klana, v resnici  zadnjega partijskega  centralnega komiteja (v senci).

Prav malo je mar slovenskim podpornikom jugonostalgičnega Kučanovega klana, kako  – prav   cankarjansko žalostne – so  uradniške  kreature večinoma vseh televizijskih urednikov in novinarjev v obeh imenovanih oddajah, ko morajo tik pred uradno volilno kampanjo na TV 1, prav  brezsramno vsiljivo,  izpolnjevati usmeritve mednarodno uveljavljene slovenske politične  “intelektualke” , aktivistke Nike Kovač, letos EDINE  udeleženke od vseh  slovenskih  politikov srečanja  v slavnem Davosu. Da, samo  Nika Kovač, ena glavnih  vodij   kadrovske službe  totalno komunističnega Kučanovega klana,  je letos v Davosu, s svetovnimi političnimi intelektualnimi “trusti”, predstavljala SLOVENIJO. Le zakaj –  in čemu – nas ljubi Bog tako hudo kaznuje?   To, udeležba aktivistke Nike Kovač v Davosu, da, to pa je res prepričljiv okaz, kako visoko intelektualno raven dosega slovenska politična levica ali Kučanov klan! Aktivistka Nika Kovač je tudi (komunistična?)  Slovenka leta.

In si rečem: “Pa saj ni res!”. Ampak je. Je. Resno, kot je resno življenje.  Res  je tudi, da se  je včeraj (25.1.2025 zvečer) v oddaji Politično s Tanjo Gobec in v prvi oddaji Debata z Bergantom pokazalo,  da je  vodstvo slovenske  “javne”  televizije (v sami špici menda, kot smo brali in slišali,  še vedno  s čisto  pravimi –  “echt” – udbovci)  sklenilo že pred začetkom letošnje uradne volilne kampanje prepričati slovensko volilno telo, da mu še nikoli ni bilo tako fino in fajn kot pod sedanjo Golobovo vlado. Vse statistike kažejo, da smo v Sloveniji med najbolj srečnimi na svetu,  seveda pod Golobovo vlado. No, tudi kak nezadovoljnež in nergač se najde, ampak ti so vsi psihopati, verjetno tudi desničarji. Sogovornica za to področje iz Debate z Bergantom o tovrstnih – desnih – psihopatih  gotovo veliko ve.  Zato pa so jo povabili v oddajo. Zgodovinarka v Debati z Bergantom pa ni imela pojma o slovenski državljanski vojni in  izbrisu slovenskega naroda tik po njej. Ona jugonostalgično veruje v Titovo partijo, kot večina članov SAZU (saj tudi  večina od njih nikoli ne bi bila izvoljena v to častitljivo – pretežno  partijsko udbovsko – celico, če ne bi sveto verjela  – nekoč v Tita, Jugoslavijo in samoupravljanje (najbolj zahrbtno obliko stalinizma, v kateri je človek človeku razredni sovražnik!) –  zdaj pa v Kučana in njegov partijsko udbovski klan.
Na TV 1 torej sporočajo volilnemu telesu, da nam je bilo lepo v Titovi Jugoslaviji, po osamosvojitvi pa včasih tudi hudo, še posebno pod Janševo vlado.  Ampak najlepše doslej pa se nam je godilo –  v Sloveniji – pod Golobovo vlado. Da, ta, najmanj verjetna,  politična laž v Sloveniji, pa naj bi se “totalno” prijela še pred uradno predvolilno kampanjo, potem, ko se je kot lanski sneg stopil Kučanov novi obraz za predsednika prihodnje vlade – dr. Vladimirja Prebiliča, menda preveč odkrito prosrbskega.
To Prebiličevo preveč odkrito jugoslovanstvo je povzročilo,  da se je izbira   Kučanovega klana skrčila na dr. Roberta Goloba in na njegovo stranko Svoboda, ter še na – diskretno jugoslovansko – stranko Resnica.  In tako je bilo –  končno – rojeno novo   geslo Kučanovega klana na letošnjih volitvah: “Pod Golobom nam je najlepše!”
Pred volitvami čez štiri leta pa bo glavno levo geslo: “Kako lepo nam je bilo spet na Balkanu!” Tako bodo kazale tudi vse najpomembnejše svetovne statistike, kot bomo izvedeli v kateri od Bergantovih  Debat, prav tako z znanimi marksističnimi intelektualci – z zadovoljno zgodovinarko, s srečno psihiatrinjo in kulturnim delavcem, hvaležnim tudi za minimalni honorar. Kdo si bo pa drznil kritizirati Jugovzhodno regijo EU, v resnici tretjo Jugoslavijo, s sedežem – že spet – v Beogradu?!

