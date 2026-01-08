(PISMO BRALKE) Je narod slep? Zakaj ne vidi?

Piše: Iva Pavlin Žurman, Solkan

Leta nazaj, ko ni bilo medijske alternative, so bile Finance vir, kjer se je dalo prebrati to, česar ni bilo v F21 MSM!

Zaradi kritičnega analitičnega pisanja o Janković&Co je “moral oditi” kolumnist Stanislav Kovač, kasneje še Jaka Elikan. O nujnosti ukrepanja proti gospodarskemu kriminalu, o neukrepanju pravosodja je pisal tudi J.P. Damjan!

Odšel je tudi Uroš Urbas, kasneje je bil na siol.net in nekaj časa celo na Delu, nato pa je “izginil”. Takrat se je govorilo, da piše knjigo. Bi znala biti zelo zanimiva, če bi si upal pisati o … (novem razredu alias mafiji).

Prišli smo do točke preloma, ko je dolžnost poštenih državljanov v vseh podsistemih, predvsem v medijih in pravosodju, da rečejo: DOVOLJ je bilo!

P.S. Na osnovi študije g. Šturma o kršitvah sodnikov (poimensko in vsebinske kršitve) je Odbor 2014 vložil v DZ predlog zakona o pravosodni reformi, ki ga vladajoča Cerarjeva koalicija(!!!) ni želela uvrstiti niti na obravnavo v parlamentarnem odboru! HALO???

Rado Pezdir je pred leti napisal: “Potrebujemo močno akcijo, ki bo uničila koruptivne elemente v SLO policiji, obveščevalni službi in tožilstvu – samo to bo omogočilo normalno procesiranje odkritih kriminalnih dejanj. NOBENE REFORME NE VIDIM PRED TEM!”

Je Pezdir vrgel puško v koruzo, ko je videl, da bo kučanizem trajal dokler …

“Da bomo v Sloveniji živeli bolje, moramo opraviti pet temeljnih korakov:

odprava cenzure, zajezitev finančnih in gospodarskih monopolov, odprava imunitete za prvorazredne, ukiniti privilegije za samooklicano elito in prepovedati totalitarne rituale,” je povedal predsednik največje parlamentarne stranke Janez Janša na 9. Krekovem večeru v spomin na Ivana Omana (nov.2019)

“PRIDE ČAS, ko ni več časa!” Marca se bo začela POMLAD!