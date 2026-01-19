(PISMO BRALKE) Janez Janša za Slovenijo

Koga ali česa pa se spet bojite, vi vsi, ki sem vam namenila tole pismo? Se morda bojite, da bo Kučanov klan že spet pred volitvami zaprl slovenskega velikega domoljuba in politika Janši? Ali z njim pred volitvami nočete skleniti nikakršnega dogovora o skupnem delovanju v dobro slovenskega naroda že pred volitvami samo zato, da vam mafijski partijski Kučanov klan, če se je morda odločil, da bo spet zaprl gospoda Janšo tik pred volitvami? Si nočete mazati rok s SDS in zlasti z gospodom Janšo, v sedanji Sloveniji NAJVEČJIM domoljubom, kar je dokazal z leti, ko je bil v zaporu – obtožen in obsojen IZKLJUČNO zaradi domoljubja? Ste se že odločili, da boste morda vladali, v miru božjem in ob polni bruseljski skledi, kar s Kučanovimi levimi spletkarji? Ste se že vnaprej odpovedali vsakršnemu prizadevanju za obstoj slovenskega naroda, tudi slovenske države in demokracije? Žalostno, da bolj žalostno biti ne more. To kaže – dokazuje – tudi dejstvo, da Kučanovega klana in dr. Goloba ne spoštuje niti najbolj leva in najbolj jugonostalgična stranka Resnica, ki jo je dr. Golob, v resnici Kučanov klan, povabil na kosilo, Resnica pa je povabilo gladko zavrnila.

Se bosta NSi in SLS morda udeležili naslednjega, drugega povabila na kosilo Kučanovega klana, kmalu po volitvah, čeprav bo na njih zmagala stranka SDS? Se bodo manjše desne stranke pridružile morebitni levi vladni koaliciji predvsem zaradi tega, ker bi bilo, zaradi militantnih komunistov Kučanovega klana s SDS in z Janezom Janšo deli vsake desne vlade popolnoma onemogočeno? Še toliko b9lj pa bi bilo delovanje desne vlade z Janezom Janšo nemogoče zato, ker skrajno, res skrajno, prav stalinistično levi del vrha EU v Bruslju brezpogojno podpira mafijski udbovski Kučanov klan (dokazov, zadnji je bila sodba mag. Branku Grimsu, je že toliko, da jih ni potrebno naštevati!). Ob vsem tem, kar sem vsaj v glavnih obrisih napisala o političnem stanju v Sloveniji pred letošnjimi volitvami, ni možno nikakršno presenečenje ib dejstvu, da leve stranke SDS in Janeza Janšo zaradi njegove domoljubnosti in demokratičnosti sovražijo, desne pa se s SDS in z Janšo vse bolj bojijo sodelovati. Na kratko povedano, komunistična jugonostalgična in delno tudi jugoslovanska Kučanova partija je pred zadnjimi volitvami že tako močna, kot je bila v najhujši Titovi diktaturi. Zato sem napisala pričujoče javno pismo. Saj je znano, da komunisti NIKOLI niso podpirali slovenskega naroda. So ga pa pogosto zlorabili, da so hitreje prišli na oblast, na primer med drugi svetovno vojno in po njej, ko so elito slovenskega naroda pobili, razlastili, izgnali, pozaprli ali vzeli ji vzeli vse državljanske pravice – večinoma brez tožb in brez sodb. Že slišim, naj enkrat neham s temi poboji, med vojno in po njej, ker je id takrat že cela večnost, pa še razdvajam Sloveniji! Ne, tovariši simpatizerji s komunističnimi zločinci, množični vojni in povojnih zločini nikoli ne zastarajo! Ne zastarajo fašistični zločini, ne zastarajo nacistični, prav tako pa ne zastarajo niti komunistični. Večno tudi komunisti ne bodo mogli in smeli vse vprek pobijati in biti za to svoje revolucionarno delo še nagrajeni in počaščeni. Tudi tega – levega – fašizma bo nekoč moralo biti konec.

Za zaključek tega svojega pisma pa samo še tole: kot vsi zavedni Slovenci še predobro vemo, nas je vseh prebivalcev v Sloveniji okoli dva milijona. Prav tako še predobro vemo, da nas je Slovencev v deželi na sončni strani Alp še verjetno dokaj manj kot polovica vseh prebivalcev. Če nas ne bi bilo verjetno le še približno 30 odstotkov, bi bilo gotovo dovoljeno štetje prebivalstva z rubrikama o nacionalni in verski pripadnosti.