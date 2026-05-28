Golobov varnostnik javno poziva k uporu proti Janši

Piše: e-maribor

V vsaki demokratični državi velja preprosto pravilo: policija in varnostni organi morajo ostati politično nevtralni. Prav zato so informacije, da naj bi policist, zaposlen v sekretariatu Vlade Republike Slovenije, kot uradni varnostnik Roberta Goloba, na družbenem omrežju Facebook javno pozival k uporu proti novemu predsedniku vlade Janezu Janši, naravnost šokantne.

Šlo naj bi za Erika Demirovića, ki naj bi na Facebooku nastopal pod profilom “Erk Erk”. V javnosti je sicer znan tudi kot partner Vesne Janković, v političnih in varnostnih krogih pa naj bi veljal za človeka iz kroga ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Demirović je javnosti postal bolj znan predvsem zaradi povezav z varovanjem predsednika vlade Roberta Goloba in zaradi medijskih objav o njegovem zasebnem življenju.

Pri tem gre za izjemno resno zadevo. Ne govorimo o običajnem uporabniku družbenih omrežij, temveč o človeku, ki naj bi opravljal naloge uradnega varovanja predsednika vlade Republike Slovenije. Takšna funkcija zahteva profesionalnost, politično nevtralnost in visoke etične standarde. pa četudi take stvari objavlja na družbenem omrežju Facebook.

Tako neumno povabilo profila “Erk Erk” v skupino UPOR, ki je namenjena uporu zoper Janeza Janšo in protestom zoper njega, je na omrežju x objavil novinar Bojan Požar na omrežju X.

Se bodo državni uslužbenci od sedaj prosto upirali?

Posebej zaskrbljujoče pa je vprašanje odziva institucij. Kje sta notranja kontrola Policije in Specializirano državno tožilstvo? Zakaj ob tako občutljivih javnih objavah ni jasnega in transparentnega odziva? Bi institucije enako molčale tudi v primeru, če bi podobne zapise objavil varnostnik kakšne desnosredinske vlade?

V Sloveniji smo očitno priča nevarnemu dvojnemu merilu. Medtem ko se posameznike zaradi bistveno milejših zapisov hitro javno obsoja, se ob politično “pravih” ljudeh pogosto pogleda stran. Prav to pa najbolj spodkopava zaupanje državljanov v pravno državo. V demokraciji oblast pride in gre. Policija, varnostni organi in državni aparat pa bi morali ostati nad politiko.

Ko se zabriše meja med državo in političnim aktivizmom, postane problem bistveno večji od ene Facebook objave. Takrat se začne rušiti zaupanje v temelje države same.