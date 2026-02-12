(PISMO BRALKE) Brez “dlake na sliki”, čestitka!

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Navdušena sem! Že pred nekaj meseci sem objavila članek o sijajnih mladih politikih v SDS. Ob majicah s sliko “Kofetarice” z brzostrelko pa me je preprosto navdalo veliko navdušenje. Kako duhovito in kako resnično!

Kaj pa je narobe s to sliko, vi, leva gospoda iz Fotopuba? Ali morda to, da mladim v SDS niso tuja in neznana DEJSTVA in opažanja, kako v naših conah z izrednim stanjem, na primer v Ljubljani in v Novem mestu (takšna so dejstva pod Golobovo vlado!), niti kaka osemdesetletna gospa (sama jih imam 82) ne sme več na večerni sprehod, če nima razpršila proti napadalcen, pištole, puške ali celo brzostrelke, če je potrebno, ko kdo ogroža njeno zasebno lastnino, morda hišo, da bi jo oropal.

Kje pa naj išče pravico, stara “Kofetarica”, če jo bo napadla tolpa Golobovi vladi tako jubih “ljudi, ki so takšni, kakršni smo mi vsi”. Kdo jo bo branil “Kofetarico” pred ljudmi, “ki jim po žilah teče enaka – rdeča – kri”, kot nam vsem? Mi, pogumni Slovennci in slovenski domoljubni državljani, tudi z orožjem, če bo potrebno. Seveda, vsi smo enaki, nimamo pa vsi telesne straže, kot vodilni politiki. Da niti mlade niti stare gospe v Sloveniji nikakor ne bi smele imeti brzostrelk? NitI, na majicah mladih jih ne bi smelo biti? O, dajte, no, levičarji! Pa še kako je samoobramba pri nas potrebna! Posebno je potrebna kot sarkazem, kot huda kritika sedanje omejene svobode gibanja v Sloveniji, še posevno pa svobode gibanja državljank, žensk. Zato je odličen plitični sarkazem ta “Kofetarica” z brzostrelko. GOLOBOVA VLADA NAS DOBESEDNO SILI V SAMOOBRAMBNO OBOROŽEVANJE, ŠE POSEBNO DRŽAVLJANKE SLOVENIJE.

Vse bolj socialistično sodišče v Sloveniji pa bo skoraj gotovo zaščitilo “Kofetarico”, čeprav ne bo nikoli priznalo, da bi v tem primeru moralo zaščititi tudi sv. Marijo s podgano v Mladini. Seveda, katoliški Cerkvi bi moralo, veliko prej kot kakemu lastniku “Koferarice”, plačati vso povzročeno moralno škodo zaradi žalitve, z dolgoletnimi obrestmi vred. Pa se to, s sv. Marijo s podgano, ne bo zgodilo, ker so bili s podgano sarkastični levičarji. Desnica pa ne sme – in ne bo smela – niti črhnimi, tudi ko bomo morda morali, če bo na letošnjih volitvah v Sloveniji zmagala leva politična stran, vsi v Sloveniji (razen tistih z osebnimi stražarji), že ob prvem mraku zapustiti vse ceste, ulice in trge, zaradi izrednega stanja v državi, če ne bomo oboroženi. Slovenija namreč že zdaj ni več varna država, kaj šele bo, če bodo zmagali levičarji? Kajti prav nič posebnega ni več, če so državljani, zlasti ženske, ko morajo skozi določene predele naše prekrasne dežele, imeti pri sebi razpršilo za napadalce ali pa primerno orožje, tudi brzostreljo, če, na primer, hoče v hišo vdreti večja skupina napadalcev.