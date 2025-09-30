(PISMO BRALKE) Božičnica za zmago komunistične Svobode na naslednjih volitvah

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Priznam, da sem bila kar presenečena, ko sem se nekoliko poglobila v spletno gradivo o načinu utemeljevanja predsednika vlade dr. Roberta Goloba letošnjega izplačila “božičnice”. Od jutra do večera in še pozno v noč – zlasti najbolj komunistično orientirani javni mediji – skoraj vsake pol ure nekaj povedo o tem, kako si dr. Golob prizadeva, da bi letos v Sloveniji praktično vsi zaposleni prejeli “božičnico”, ki menda niti ne bi bila majhna. Skratka, kakorkoli gledamo, dr. Golob se s svojo vlado kot lev bori za delovno ljudstvo, da bi prejelo “božičnico”. Ta beseda se bo letos navsezadnje znašla še na začetku katerega od predvajanj slovenske himne. Koliko težav bo povzročila ta božičnica, to pa dr. Goloba sploh ne zanima.

Ni moj namen, da bi v pričujočem članku pisala o problemih, ki bi nastali na različnih področjih slovenskega gospodarstva, financ in etike oziroma pravičnosti pri plačevanju “božičnice”. Osvetliti se mi zdi potrebno zlasti politični pomen boja dr. Goloba, boja na življenje in smrt, da bi vsaj zaposlenim v javnem sektorju izplačal dobre “božičnice”. Ta predsednikov boj je v medijih namreč že tako vsiljiv, da smo se poslušalci in gledalci prav prisiljeni vprašati, kaj vsa ta “božičniška” propaganda v resnici pomeni.

Osebno sem se najprej vprašala, zakaj je dr. Golob sploh izbral za nekdanjo jugoslovansko TRINAJSTO PLAČO tako versko obarvano ime, kot je ime božičnica. Zaradi sebe in svoje, kolikor mi je znano, vse prej kot krščanske kulture, kaj šele vere, PRAV GOTOVO NE. V ozadju preimenovanja trinajste plače v božičnico – in samo še v božičnico – je očitno politične narave. Pa ne zato, ker bi stranka Svoboda morda sprejela med svoje vrednote in v svoj program kake krščanske projekte. Kje neki. Ne bo pokopov pobitih in še nepokopanih žrtev komunistične revolucije – nikoli pravno obtoženih in nikoli pravno obsojenih. Ne, Svoboda nima takšnega namena, tudi ni njena vrednota pokopavanje žrtev komunizma. Župan Ljubljane bi imel takšno vrednoto – ali celo pokope – za državno izdajo. Enako kot so imeli kaj takšnega za izdajo komunistični narodni heroji Kidrič, Kardelj, Maček, Ribičič in številni drugi. Poleg tega dr. Golob pripravlja zakon o postopnem ukinjanju katoliških vrtcev. Vzgoja v naših vrtcih (ne morem zapisati slovenskih, ker bo v njih kmalu vsaj polovica otrok priseljencev, z maternim jezikom, ki ne bo slovenski) ne bo smela biti nikjer več verska. Morala bo biti ateistična in vsaj okvirno tudi marksistično komunistična. Morala bo biti torej takšna vzgoja, kakršna bi ugajala Titu, Kidriču, Kardelju, Mačku, Ribičiču in številnim drugim njim podobnim komunističnim revolucionarjem. Kar zadeva politično prepričanje velike večine članov stranke Svoboda, skoraj nihče še ni kadarkoli izjavil, da se odreka komunističnim vrednotam.

Ker pa bi dr. Robert Golob ob naslednjih volitvah ta svoj komunizem rad še bolj uveljavil, vendar čim bolj neopazno, si je vtepel v glavo, da bo to storil s pomočjo ene od slovenskih desnih strank. Skoraj gotovo z NSi, menda najbolj krščansko od vseh slovenskih strank. Pa si je misli dr. Golob: “Ma, ni vrag, če je Kardelju in Kidriču ratala taka fina revolucija prav se pomočjo Kocbeka in kocbekovcev, zakaj ne bi tudi meni?” In za začetek si je izmislil “spravno” božičnico. Naj stane, kolikor hoče! Pa še birokracija v EU bo zadovoljna zaradi njegove genialne iznajdljivosti. Ni ga genija čez Geni.

Da, politična ideologija dr. Goloba tudi zdaj, ko imamo demokracijo, niti za las ne odstopa od temeljnih Titovih komunističnih vrednot . Tudi ime božičnica za nekdanjo jugoslovansko 13. plačo, ki ga je tako obsedlo, da ga po stokrat na dan izreka v medijih, si je dr. Golob izbral izključno zaradi svoje pripadnosti komunističnim “vrednotam”. S krščanskim izrazom božičnica se hoče samo prikupiti tudi tistim volivcem, ki so bolj ali manj verni, da bi na spomladanskih državnih volitvah spet zmagala Svoboda, komunistična kot so bili Kidrič, Kardelj, Maček, Ribičič in številni drugi komunistični narodni heroji, ki so za vedno uničili slovensko tradicionalno evropsko demokracijo.