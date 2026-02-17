(PISMO BRALKE) Atomska bomba, imenovana Golobova digitalizacija Slovenije

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Morala sem prekiniti svoj politični molk, čeprav bi veliko raje molčala, ampak oglasiti se moram spet zato, ker Golobova vlada ogroža večtisočglavo množico bolnikov, skoraj samo zato, ker dr. Robert Golob ni sposoben ustreznega – globljega – razumevanja glavnih problemov digitalizacije.

On še vedno verjame, da je digitalizacija samo koristna igrača, s katero vse opraviš kar iz udobja domačega naslanjača. To pa je velika, usodna zmota. In takšen – nerazumen – politik ne bi smel voditi Slovenije. Seveda, je ne bi smel voditi, če hočemo ostati živi, pa še zdravi, kolikor je le mogoče.

Vse bolj se mi zdi, da se Golobova vlada v resnici niti noče poglabljati v glavne probleme digitalizacije. Ne le, da pojma nima, kateri med njimi so glavni, lahko tudi usodni za Slovence in Slovenijo, tudi noče o tem ničesar slišati. Menda je kritično razmišljanje o digitalizaciji znak nacistične ideologije. Ne, digitalni problemi niso samo tehnološki napredek, bolj verjetno je da bo zaradi njih več milijonov človeških žrtev, pa za to ne bo potrebna nikakršna vojna. Umiranje žrtev digitalizacije bo RAZPRŠENO, zlasti pa bo množično med resnejših sloji, še posebno med otroki in starimi.