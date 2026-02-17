(PISMO BRALKE) Atomska bomba, imenovana Golobova digitalizacija Slovenije

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana
Morala sem prekiniti svoj politični molk, čeprav bi veliko raje molčala, ampak oglasiti se moram spet zato, ker Golobova vlada ogroža večtisočglavo množico bolnikov, skoraj samo zato, ker dr. Robert Golob ni sposoben ustreznega – globljega – razumevanja glavnih problemov digitalizacije.
On še vedno verjame, da je digitalizacija samo koristna igrača, s katero vse opraviš kar iz udobja domačega naslanjača. To pa je velika, usodna zmota. In takšen – nerazumen – politik ne bi smel voditi Slovenije. Seveda, je ne bi smel voditi, če hočemo ostati živi, pa še zdravi, kolikor je le mogoče.
Vse bolj se mi zdi, da se Golobova vlada v resnici niti noče poglabljati v glavne probleme digitalizacije. Ne le, da pojma nima, kateri med njimi so glavni, lahko tudi usodni za Slovence in Slovenijo, tudi noče o tem ničesar slišati. Menda je kritično razmišljanje o digitalizaciji znak nacistične ideologije. Ne, digitalni problemi niso samo tehnološki napredek, bolj verjetno je da bo zaradi njih več milijonov človeških žrtev, pa za to ne bo potrebna nikakršna vojna. Umiranje žrtev digitalizacije bo RAZPRŠENO, zlasti pa bo množično med resnejših sloji, še posebno med otroki in starimi.
Zadnje tedne se skoraj v vseh slovenskih medijih srečujemo z zelo nasilno ZAHTEVO nekega povsem zasebnega podjetja (upam, da ga že zdaj ne financira država?) , ki grozi vsem tistim, ki plačujemo zdravstveno zavarovanje, da bomo ostali brez kakršnekoli zdravniške pomoči, če ne bomo “kontaktirali” zdravnikov prek njihove “aplikacije” (ali kaj?!), torej na njihovem digitalnem BIROKRATSKEM “formularju” oziroma obrazcu na spletu.
Na primer, če bo koga, ki ne bo imel te “aplikacije” zadela kap, bo morala najprej OSEBNO na občino po neko potrdilo, da bo lahko odprl to “aplikacijo”, nato se bo morala naučiti ravnanja s to “aplikacijo”, nazadnje pa bo morala koka od domačih prositi, naj poskrbi za vso svojo nadaljnjo oskrbo, v glavnem najprej za pogreb.
Da ne bo tako? Ampak to podjetje trdi drugače: da bomo VSI morali uporabljati njegov obrazec, ali pa umreti. Digitalna doba je namreč čisti NAPREDEK tehnologije, brez digitalno nepismenih idiotov. Gre za svetovno vladavino tehnologije, ne pa kakega “j.b..ega” božjega usmiljenja v kaki še bolj “j.b..i” sentimentalni zahodni civilizaciji in kulturi.
Očitno bodo takšni in podobni formularji kmalu v celoti pisali usodo človestva na vsem svetu. Bo to novi začetek, ali konec človeštva? Na primer, v zdravstvu, v bančništvu (s prepovedano gotovino!), v politiki (z glasovanjem samo na spletu, zaradi manjših stroškov), v kulturi (z digitalno umetnostjo – z ukradenimi vsebinami, oblikami in vrednotami ali idejami, zlasti pri vrhovih svetovne umetnosti), v trgovini (Evropa bo morala opustiti kmetijstvo in z letali dnevno uvažati kak česen iz Južne Amerike, da bodo tam kupovali evropske vetrne elektrarne) itn.
Gotovo v sedanji slovenski levi politiki vsi verjamejo, da vsa ta digitalizacija vodi Slovenijo v svetlo prihodnost digitalnega socializma, globalističnega multikulturnega bratstva in enotnosti, čistega zraka in konca razvajene bele rase. Navsezadnje, saj njihovi, vladi popolnoma vrdani, izključno levi mediji dnevno reklamirajo tisti grozljivi zdravstveni obrazec za dostop k zdravniku, ki bo skrajšal čakalne vrste, pomiori pa bo tudi – vsaj tri četrtina vseh, ki jih bo zadela kap. Za skoraj vse bo pomenil GOTOVO SMRT. Kajti za pridobitev pravice do uporabe tega digitalnega obrazca pa bo potrebno najprej imeti še neki drug obrazec, ki ga bomo lahko prejeli le osebno samo v ustrezni upravni enoti. Tam, na številnih javnih uradih, pa so vrste ze skoraj tako dolge kot v zdravstvu. Da, skoraj vsepovsod so že vrste, kot v nekdanjem stalinizmu v SZ in v Titovi Jugoslaviji. Gremo spet v to smer?
Kot je namreč dobro znano, upravne enote že dolgo spet pošiljajo na čakanje večino tistih, ki potrebujejo kako osebno listino. Ko pa bodo začele izdajati potrdila za odprtje zdravstvenih spletnih obrazcev, bodo “zdravstvene stranke” na uradih upravnih enot za imenovana potrdila čakale tudi po več mesecev. In prav to obljublja Golobova vlada: DOLGE VRSTE pred vrati vseh uradov v Sloveniji, ker bomo potrebovali vse več in več digitalnih obrazcev – menda za opravljanje vseh javnih storitev kar iz domačega udobja v naslanjač ali na kavču.