(PISMO BRALCA) Ukinjanje nacionalne identitete

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

»Nacionalne države so na udaru globalizacije«, to je nosilna ideja knjige s tem naslovom, ki jo je pred kratkim izdal dr. M. Berlec.

Da, planet Zemlja se globalizira, kar je zasluga moderne tehnike: po zaslugi medijev je postal globalna vas, logistika je omogočila svetovno trgovino, in v njej vidim glavni vzrok za globalizacijo. Nacionalne države s svojimi mejami, specifičnimi jeziki, valutami in politikami so postale neka ovira svetovni trgovini. Globalisti – ljudje z ideologijo kapitala, ki jih je proizvedel kapitalizem, delajo na tem: na odpravi nacionalnih držav. Mislim, da je njihov dolgoročni cilj svetovna oblast. Glede teh zadev so izredno podobni kulturnim marksistom, oni pa so proizvod komunizma, revolucionarni, krvavi, nasilni komunizem, ki s tem ni dosegal svojih ciljev, se je namreč taktično preobrazil v kulturni marksizem, ki pomeni spremenjen način boja za oblast. Boj za oblast je skupni imenovalec obojih, in tudi kulturni marksisti bi v tem boju radi odpravili narode in njihove specifične kulture, oni so internacionalisti. Zato sem prepričan, da oboji tvorno sodelujejo, a bolj naskrivaj.

Za narode (vsaj v Evropi), za njihov obstoj, njihov temelj, pa sta bila tisoč let nekaj ključnega tradicionalna družina in krščanstvo. In če želimo narode odpraviti, je logično, da skušamo spodrezati ta njihove korenine, drevo brez korenin se začne sušiti. Tu bi rad poudaril nekaj stvari, o katerih se navadno manj piše in govori. Globalistom in sodobni levici sta pri vsem skupaj močno pomagali moderni znanost in tehnika. Ta znanost zato, ker vodi v ateizem in zato v odpad od vere. Podobno tudi tehnika, ki zapelje ljudi v materialistični način življenja. Kar se tiče tehnike, pa so zadnja leta prinesla še eno dodatno »pomoč«: pametne telefone, ki povzročajo velikansko škodo predvsem mladim generacijam: pornografske vsebine jih vsak dan dolge ure držijo priklenjene na male ekrane. Te vsebine so jim »servirane« premišljeno in z namenom, na dlani je namreč, da ta liberalizem na spolnem področju, ki se napaja iz grešnosti (za greh pa večina mladih sploh ne ve več!) povzroča odpad od krščanstva in otežuje ustanavljanje in obstoj družine. Seveda to slabo vpliva tudi na njihove delovne navade, zbranost, učni uspeh, vse to so v šolah končno sprevideli in zato države danes ena za drugo prepovedujejo prinašanje telefonov k pouku. Osebno sem prepričan, da so za temi vsebinami globalisti (eden od glavnih je tudi Bill Gates – ustanovitelj Googla!), ki so častilci Denarja, torej satana. Zadaj je torej v končni fazi delovanje satana, katerega glavne današnje tarče so ravno mladi in družine.

Dodaten velik učinek tehnike, ki tudi zelo pomaga globalistom: Evropa (sploh Zahod) je tehnološko močno prehitela ostali svet (ona sicer v zadnjem času stagnira), tudi islamsko civilizacijo, muslimani in črnci so zato začeli pritiskati na »obljubljeno deželo Evropo«, in globalisti so migrantom na široko odprli vrata, saj bodo prišleki iz drugih kultur evropsko kulturo oslabili, in islam je že od nekdaj sovražnik krščanstva! Dodatna voda na mlin globalistom je demografska zima (nizka nataliteta), ki je v veliki meri posledica industrializacije, torej spet moderne tehnike. Danes se vrši »velika zamenjava«, ko so avtohtoni Evropejci marsikje že postali manjšina v lastni državi. Zato se je že začel pojavljati odpor proti mnogokrat nasilnim migrantom, zato so zadnja leta desne stranke, ki hočejo omejiti to priseljevanje, v vzponu.

Zaradi teh na obstoj narodov zelo negativno delujočih dejavnikov v naši pozni moderni, res lahko rečemo, da so njihove nacionalne kulture, nastajajoče tisoč let, danes resno ogrožene, celo v veliki nevarnosti. S tem pa tudi notranja izgrajenost Evropejcev kot posameznikov: k celoviti osebnosti namreč nujno spada tudi pripadnost narodu, s tem pa vse tisto velikansko bogastvo, ki sodi zraven. Torej vsa narodova zgodovina, nadalje vsi njegovi kulturni in znanstveni in tehnični dosežki, in seveda njegov jezik, ki je nekakšna »duša naroda«. Človek, oropan tega, izgublja svojo identiteto in temelj, na katerem naj bi stal, izgublja »material«, ki naj bi ga notranje izgrajeval. Sicer pa: to je tudi cilj globalistov in kulturnih marksistov, to je del njihovega boja za Oblast. S takšnimi osebki, brez notranje opore in usmeritve, z ruševinami v njihovih dušah in duševnosti, je namreč mogoče manipulirati.