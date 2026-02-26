e-Demokracija
(PISMO BRALCA) Svoboda res je zlata (za nekatere)

Prejeli smoSlovenija
foto: STA

Piše: Jože Kržič, Koper

So nas podučili, da moramo paziti, kaj govorimo, zdaj ko je svoboda. No, pa sem se v tem bojevitem predvolilnem času le opogumil.

Spodbujen s tem, ko na spletni strani Gibanja Svoboda prosijo, da ljudje podajo svoja mnenja. In sem se blagohotno odzval in svoje poglede podal na njihove trditve in predvolilne obljube (v poudarjenem tisku), vsebovane v njihovem letaku, ki so ga prejela vsa gospodinjstva:

DELO ŠE NI KONČANO – Če gre za razvoj Slovenije, potem se delo še niti pričelo ni; če pa gre za razkroj Slovenije, so pa res že čisto pri koncu.

Svoboda, ne dopustite, da vam jo vzamejo! – Kako pa lahko nekaj vzameš, česar ni?!

Ne pustite, da se na oblast vrnejo prijatelji lobistov. – Saj res, kako bo pa potem Mladina preživela?

Vsaka mlada družina si zasluži svoj dom. –  Pozabili so dodati: … ko gre za priseljence z juga in s tretjega sveta.

Naše babice in dedki si zaslužijo še več. – Pozabili so dodati:  … zaslužijo si smrt, da nam ne bodo v nadlego.

Ne pustimo, da si desnica podredi sodstvo, policijo in medije. – Sprašujem: Ali je za desnico sploh še kaj ostalo?

Nove investicije. Nova delovna mesta. – In z njimi aneksi na anekse, da se na naš račun zagotovijo sredstva za vaše somišljenike in podpornike; pa delovna mesta tudi.

Začeli smo najobsežnejše spremembe. Pripeljali jih bomo do konca. – Pozabili so dodati: … pa če vse Hudič vzame!

In še na koncu njihov slogan: Svoboda naprej! –  … ostali stoj, sicer streljamo! (kot so učili stražarje v JLA)

