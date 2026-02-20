(PISMO BRALCA) Predvolilno sporočilo Svobode

Piše: Jakob Grošl, Velenje

Med dnevno pošto (19. 2. 2026) sem prejel tudi list, v katerem Svoboda v šestih točkah podaja svojo volilno vizijo. V svojem odzivu na sanjsko leporečje se bom omejil na četrto točko, ki navaja:

»Okrepili smo demokracijo in pravno državo. DELO ŠE NI KONČANO. Ne pustimo, da si desnica spet podredi sodstvo, policijo in medije«. Ali to drži?

Okrepili smo demokracijo…

Ali se niso ravno s Svobodo pojavili janšisti kot državni problem? To je vendar izraz nestrpnosti, celo sovražnosti do oseb z drugačnim mišljenjem? Ali ni demokracija (in s tem svoboda) samo ena – torej za vse in ne kategorizirana: za nekatere več, za druge manj ali nič.

Okrepili smo ….. pravno državo.

Ali je kakšen napredek v sistemu po Jankovićevi izjavi pred leti v Zagrebu o njegovi nedotakljivosti? Ali ni to največja diskreditacija našega pravnega sistema, kar si jih sploh lahko zamislimo? Naravnost norčevanje iz države – ta pa nič. (Kako le bomo spoštovali svoje zakone, če v primeru kanala C0 ne priznavamo niti naravnega zakona – zakona težnosti).

DELO ŠE NI KONČANO.

Delati se sploh še ni začelo; iz gornjih dejstev izhaja, da smo ubrali vzratno smer.

Ne pustimo, da si desnica spet podredi sodstvo, policijo, ..

Desnica spet podredi ?? Ali si ju je v zadnjem času podredil kdo drug?

Res pa je, da naj bi zaposleni v sodstvu razen šole dokazovali tudi pravnega duha.

Ne pustimo, da si desnica spet podredi …… medije.

Ta pa je dobra! Mediji, ki so ves čas prejšnje vlade kritizirali njeno delo in neobjektivno poročali npr. o petkovih brezdelnih kolesarjih, naj bi bili razglašeni kot desničarski! Depolitizacija RTV – fantazijska zamisel! Čeprav bi nekega dne vse zaposlene zamenjali z nerazgledanimi Krjavlji, bi v naslednjih dneh že ne bilo več tako. Dobro informativno obveščanje si predstavljam kot poročanje o naravnih katastrofah, npr. potresih – samo dejstva, kjer niso prisotni subjektivni vplivi. Imam kar pomisleke glede svobode in neodvisnosti medijev – zakaj npr. ne objavijo dobronamerno kritičnega nežaljivega pisma. Koga se bojijo?

Ali obstoja kdo, ki bi me ob tolikšnem razhajanju med razglašenim in dejanskim stanjem, še prepričal o nasprotnem?