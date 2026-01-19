(PISMO BRALCA) Postkomunistična sprevrženost ne pozna meja

Piše: Slavko Kajfež, Jesenice

Vladajoči postkomunisti v naši državi nas še danes prepričujejo, da moramo gledati samo naprej, ne nazaj. Zato povojni poboji še zdaleč niso razrešeni, žrtve še zdaleč ne pokopane, storilci niti simbolično ne obsojeni, čeprav zločini proti človeštvu nikdar ne zastarajo. PV Golob pa redno obiskuje Osankarico, Dražgoše in druge izbrane kraje, ter tam zavajajoče razpreda o takratnih in sedanjih političnih dogodkih.

Levičarska (vladna) elita nam dnevno servira socialistično upravljanje države, za katerega se je v preteklosti že izkazalo, da ne funkcionira, saj je tak sistem v vsem vzhodnem bloku pred skoraj štiridesetimi leti klavrno propadel; za svoje nenasitne žepe pa si neupravičeno dvigujejo že tako visoke prejemke. Primer Jankovič: dvig plače za 70% na 8400 evrov bruto verjetno s 1.1.2026. Po drugi svetovni vojni so njihovi predhodniki v SFRJ obljubljali novo ureditev brez davkov, nam pa so njihovi nasledniki v tej vladi dvignili dosedanje in ustvarili še nove davke.

Denarja pa v državnem proračunu kljub temu zmanjkuje, zato so se znova zadolžili; sedaj že na daljnem Vzhodu. Sprevrženo so uvajali dolgotrajno oskrbo, ki v največji možni meri še danes ne deluje, vse v smislu, kako so oni uvidevni do starostnikov; v istem obdobju pa so zahrbtno pripravljali zakon o evtanaziji, s ciljem, da bi čim več takih ljudi lahko zakonsko usmrtili. Po referendumu, ki so ga klavrno izgubili, so na vse možne načine iskali luknje v zakonih, da bi rezultat kljub porazu obrnili v svojo korist. Svoje sorodnike, prijatelje in znance so v zadnjem obdobju na veliko zaposlili v državni upravi, saj se služba, v rekordnih 22-tih ministrstvih, ki jih pod nobeno vlado ni bilo toliko, za izbrance hitro najde.

Zakoni veljajo samo za rajo; pri njihovi eliti pa se stvari odvijajo drugače. Država je zmeraj bolj nepravna; kar spomnimo se, ko se je v dolenjski prestolnici pred meseci zgodil zahrbten zločin. Kje oz. kdo je obsojeni morilec; jih je bilo res več? Če še danes ni epiloga temu dogodku, potem bo kmalu lahko še kdo drug naredil kaj takega. Ko pa je človek v Velenju obglavil kip diktatorja bivše SFRJ, je bil obravnavan hitro, grozi mu kazen do 8 let zapora. Verjetno mislijo sodni proces proti tej osebi aktivirati po volitvah, vse v smislu, da je bolje počakati, ker bi to preveč negativno vplivalo na njihov volilni rezultat in če na volitvah spet zmagajo, bo gotovo obsojen. Medije, katere so podkupili, bodo poročali o takih stvareh pristransko, ali pa sploh ne, da javnost ne bi izvedela prave resnice.

Toliko navlake je v naši propadajoči državi, neodgovorni ljudje pa ne gredo množično na volišča in modrujejo; politika me ne zanima, oz. saj so vsi so isti, bo že nekako samo, da bo zdravje…