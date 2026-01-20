(PISMO BRALCA) Ob koncu prostozidarskega mandata

Piše: Slavko Kajfež, Jesenice

Toliko sprevrženega, uničujočega, koruptivnega, zlaganega in pokradenega se je nabralo v naši državi v mandatu predsednika vlade dr. Roberta Goloba, da se normalnemu človeku, ki mu je kaj mar do lastne domovine, zvrti v glavi.

Sedanji oblastniki so po prevzemu oblasti leta 2022 začeli načrtno spodkopavati temelje republike Slovenije, saj so hitro ukinili muzej slovenske osamosvojitve in dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Uničiti hočejo tudi slovenski narod, saj so ukinili demografski sklad in odstranili tudi vso ograjo na naši južni meji, da so migranti množično in neovirano prihajali v našo državo. Z našim davkoplačevalskim denarjem skoraj štiri leta delajo kot svinja z mehom. Bog ve koliko proračunskih sredstev so namenili tudi za kupovanje socialnega miru z oboroženimi Romi, ki si radi vzamejo pravico v svoje roke in tudi koga ubijejo, če se vse ne odvija po njihovih normativih.

Denar so porabljali tudi za odvečna nakazila v tujino, v Slovenijo pa načrtno pripeljali veliko tujcev predvsem iz juga. To so njihovi bodoči volivci, zato jim bodo hitro dodelili neprofitna stanovanja in državljanstva, naša (visoko) izobražena mladina pa razočarana odhaja za boljšim pogoji v tujino, ker doma ne vidi prihodnosti. Tudi na številne odvečne nevladne organizacije niso pozabili; njihovi predstavniki lagodno živijo od tega denarja. Ni malo prejemnikov socialne podpore, ki bi lahko delali, pa nočejo, ker se jim ne splača, saj je ta levičarska vlada izenačila višino socialne podpore z minimalno plačo. Torej podpirajo tudi lenuhe v naši državi, delovne prebivalce Slovenije pa so v svojem mandatu »za nagrado« zadolžili za več milijard evrov, čeprav ravno oni s trdim delom, plačevanjem davkov in splošno lojalnostjo, držijo našo propadajočo državo vsaj zaenkrat še nad vodo. Gospodarstvo, vir standarda, so obdavčili do skrajne meje in je komaj še konkurenčno. Že lani so poskrbeli za izdatno finančno pomoč glavnima TV hišama pri nas in si s tem zagotovili skoraj monopolno predvolilno televizijsko podporo v času do volitev.

Sedaj izvajalec del pospešeno hiti z zaključkom gradnje druge cevi karavanškega predora na Hrušici, ki zaradi naglice na naši strani mogoče ne bo tako kvalitetno izpeljana. Zadnji zavajajoči adut predsednika vlade Goloba bo očitno otvoritev druge cevi karavanškega predora na Hrušici, saj ima cilj pred volitvami tam prerezati trak in s tem hotel ugajati še zadnjim zbeganim volivcem. Ne nasedite mu, pojdite na volišča, ki so jih na podeželju načrtno številčno zmanjšali in ne bodite naivni, ko bodo hoteli z zlagano in hinavsko retoriko v nedeljo 22. marca (ponovno) osvojiti vaš glas. Sedaj gre resnično za obstoj demokratične republike Slovenije.