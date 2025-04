(PISMO BRALCA) Kremeljski dosje

Piše: mag. Mirko Macher, Radovljica

Kako globoko segajo politične lovke evroazijske podceline, Rusije, bi bilo potrebno vprašati analitike družbeno političnih odnosov, in/ ali geostratege, proučevalce, vsaj od reformatorja Petra Velikega dalje.

Morda usoda, morda ne, vendar v monarhičnem Ermitažu sta se srečala pogleda, moj in njegov. Bil je resnično Velik, kar pa sem bral o njem, je bil tudi grozen človek, neusmiljen celo do svojega sina, ki naj bi ga mučil do smrti. Ostal pa je zapisan kot reformator Rusije in mož Katerine Velike, še ene vplivne ženske tedanje dobe.

O globini zgodovinskega razvoja tisočerih plemen od zahodne Evrope do daljne Azije, ve največ ruska pravoslavna Cerkev, ki vleče niti razklane bizantinske vere, ko moskovska in kijevska pravoslavna naveza uspešno zatirata vpliv Rima, smer liturgije, Liturgija – pot oznanjevanja v ruski pravoslavni Cerkvi (glej Alenka Arko).

Kdaj so se slovenski intelektualci začeli vpletati v ruske pravoslavne lovke je potrebno iskati med slovanskimi influencarji, če smo sodobnejši v izrazoslovju. Morda bi dandanes prišli pri razlagi prav Nika, Tina, … in množica feministk, ki iščejo teme svoje prepoznavnosti v sodobni slovenski, in seveda globalni sferi. Med najvplivnejšimi je bil moj someščan, sin nogavičarja, Čeha po očetovih koreninah, doma iz Radovljice. No, kako zelo so bili na Kranjskem in Goriškem vplivni Čehi je pisal v svojem delu dr. Andrej Gabršček (glej Goriški Slovenci I. (1840-1900) in II. (1900-1923), ko se oboževanje slovanske doktrine prenese na dunajske dijake in študente. Po Primorskem in v Trstu je zastrupljal slovanski dogmatik, še en češki sin meksikajnarja, dr. Henrik Tuma, ki je izdeloval škornje za Maximiljanove mehiške vojake, t.i. moksikajnarje. Posledice tega protimonarhičnega vrenja so bile kmalu znane, ‘hvaležnost’ gre seveda glavnima političnima protagonistoma: dr. Antonu Korošcu in dr. Ivanu Hribarju in drugim, saj smo s pristopom v Kraljevino SHS zaostali za razvito Evropo za 100 let, verjetno pa za vedno, saj nas vse bolj v svoje lovke vleče pravoslavni duh.

Nekoliko je razvojni pospešek, vsaj na Štajerskem, Koroškem in Kranjskem, manj na Primorskem in v od Italijanov zasedeni t.i. provinci Lubiana, omilil Tretji rajh, čeprav se bo kdo, ob tedanjemu vojaškemu industrijskemu razvoju in graditvi infrastrukture, obregnil, češ: Kaj pa žrtve? Samo kot zanimivost, kranjska Iskra, ki se je razvila iz češkega kapitala (zopet Čehi) Jugočeške (1936), je imela že leta 1945 računalnik (Powers), ki je delal tehnološke čudeže, in s pomočjo tudi tega nastane sodobno globalno podjetje Elektromehanika in kasneje t.i. sozd Iskra, s kopico povezanih podjetij, povojnih Kardeljevih samoupravnih tozdov. Pisec tega prispevka sem bil mlajši med direktorji kolegija generalnega direktorja Petra Kobala Iskre Kibernetike Kranj. Pred njenim propadom oz. transformacijo in gospodarsko uzurpacijo poslovnega tandema Šešok-Godec, ki sta dodobra izkoristila Mencingerjeve lastniške certifikate (glej Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij – 1992, Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 – odl. US, 1/96 in 30/982), se je zgodilo, kot se pač je (tudi zato znanstvena raziskava, ki še poteka).

Ja, kako dolga je bila pot, in na kako na lahek način se je slovensko gospodarsko premoženje transformiralo med sodobne oligarhe, ki pletejo novo družbeno ureditev, katere temelje so začeli rasti iz nič v dobi pritekajočega češkega kapitala, ki si je obetal graditi na slovanski dogmi svojih rojakov, pa da jih ne naštevam, saj ne želim delati vtis da so bili Čehi negativno usodni za slovenski razvoj, saj je vmes kmalu posegel Stalin, ki je začrtal meje Vzhodnega globalnega bloka, in od katerega prav daleč ne more in ne sme niti veliki Donald (U.S.A. Great again).

Če bi bilo človeštvo, na podlagi grenkih izkušenj holokavsta, bolj tankočutno, se danes ne bi dogajali vojaški poligoni za uničevanje civilizacije na evropskih tleh (zopet Evropa).

In kaj ima pri tem RŠ, katerega akronim uporabljam, da ne bo preveč osebno: zelo, zelo veliko, saj vse poti in niti vodijo do prekritega in skritega kremeljskega dosjeja.

Vprašanja, ki jih naslavljam, so dokaj osebna, pa vendar so javna, saj je RŠ javna oseba, ki s prekrivanjem svojega pedigreja zavaja slovensko ustavno ljudstvo, ki je nasedlo njegovim modrim očem, uglajenemu govorjenju (medklic, RŠ, spomni se triglavske regice, moje matere, iz proslave na Pokljuki), … skratka prevari in uzurpaciji politične in siceršnje družbene ter gospodarske moči, ki jo zlorabljaš preko sorodstvene zveze Zorana Jankovića, znanega rusofila in srbofila, kremeljskega odlikovanca, ljubljanskega župana.

JAVNA VPRAŠANJA za RŠ:

Ali si bil rojen v Srbiji, v Čačku?

Ali je tvoja mati Slovenka, če ne, katere druge narodnosti je bila?

Ali si sovjetska vojna sirota iz leta 1945 in upravičenec do socialne pomoči, če da: kakšne pomoči in od kdaj?

Ali imaš poleg slovenskega še srbsko in/ ali rusko državljanstvo?

Ali imaš status sovjetsko ruskega agenta, če da: od kdaj? Kdo je tvoj kontakt, kako komuniciraš?

Ali je Zoran Janković tvoj sorodnik, če da, vpiši osebno razmerje?

Kratka obrazložitev zakaj sprašujem: Ker sem politično in strokovno zainteresiran, da spoznanja korektno vključim v znanstveno raziskovalno monografijo Globina zavedanja, ki jo pišem in je povezana tudi z nastankom sodobne slovenske države. V ta namen sem v DZ RS vložil predlog za dopolnitev U RS.

