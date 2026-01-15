(PISMO BRALCA) Islamizacija Evrope

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

Ali za Evropo predstavlja večjo nevarnost islam ali Rusija? Vsekakor za »Evropo narodov« predstavlja nevarnost tudi Evropa sama, v Evropi danes namreč prihaja do trenj in napetosti med federalisti (ki imajo pred seboj vizijo Združenih držav Evrope) in suverenisti. V zadnjem času smo priča vzponu teh njihovih (desnih) strank – vidim ga kot posledico odpora do masovnega priseljevanja, zlasti muslimanskih migrantov, ki zlasti v zahodnih velemestih povzročajo vedno več težav in nasilja.

»Multikulti politika« Angele Merkel, ki jim je na široko odprla vrata, je spodletela. Integracijo muslimanov je naivno pričakovati, kajti oni prihajajo v Evropo s svojimi, tudi zelo dolgoročnimi načrti. Ne, nikakor niso vsi potencialni teroristi, mnogi tukaj delajo, garajo, in Evropa delovno silo tudi potrebuje, a številni prihajajo uživat socialne ugodnosti, in gledano dolgoročno predstavlja islam nevarnost za Evropo, če le nekoliko poznamo to religijo in njeno soočanje z evropsko kulturo. Zato poglejmo nekoliko v zgodovino.

Totalitarna ideologija: Alah je namenil muslimanom vso Zemljo, in njihova dolžnost je, da to vero širijo, če je potrebno tudi z ognjem in mečem. Zunaj »Hiše miru«, kjer je že islam, je »Hiša vojne«, kjer islam še mora prevladati. Torej, za muslimane je Evropa Hiša vojne, in zato imajo namen, postopno na tej celini prevladati, in njihovo ravnanje in delovanje to vsak dan znova potrjuje.

Oni so v zgodovini že dvakrat z vojaško silo pritisnili na Evropo, imejmo pred očmi, da obakrat takrat, ko so začutili njeno notranjo šibkost: najprej na iberski polotok v začetku srednjega veka, in potem na balkanski polotok ob koncu te dobe, ob začetku moderne (16. stol.). Obakrat je bila Evropa notranje nestabilna, politično in vojaško šibka. In obakrat je trajalo kakšnih 400 let, da jih je (Mavre in Turke) Špancem in balkanskim narodom uspelo potisniti iz Evrope ven. A islam se Evropi nikoli ni odrekel, v naših časih, ob koncu moderne, je spet pritisnil nanjo, pomeni, da je spet začutil njeno notranjo šibkost, in naša civilizacija je res v notranjem razkroju. Islam tu spet hoče postopno prevladati, ni pa začel z vojaško silo, je zaenkrat za to prešibek. Razmere so povsem drugačne kot v srednjem veku.

Nevarnost za Evropo je v moderni dobi pravzaprav prišla od nje same. Evropa je namreč šla skozi razsvetljensko izkušnjo (islam ne, razvojno je na ravni srednjeveškega krščanstva!), in razsvetljenski racionalizem je proizvedel masovni ateizem (za muslimane smo upravičeno postali »neverniki«), industrijska civilizacija je proizvedla globaliste in kulturne marksiste, ki jih druži nek skupni cilj: odprava narodov in krščanstva, civilizacijo popolnoma predrugačiti, odstraniti njene tradicionalne temelje, islam jim pri tem pride zelo prav, on je bil vedno sovražnik krščanstva, zato so mu tako na široko odprli vrata. Muslimani se nikoli ne bodo integrirali, oni ustanavljajo gete, in marsikje so številčno že prevladali nad avtohtonimi Evropejci, in sedaj marsikje že zahtevajo tudi politično moč in vpliv. Evropa spet doživlja šibke trenutke: od zunaj jo skuša destabilizirati Rusija, od znotraj pa muslimanski teroristi. In zapovrh je izgubila brezpogojno podporo ZDA znotraj NATA, ki zavoljo Grenlandije lahko celo razpade.