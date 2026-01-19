(PISMO BRALCA) Brisanje zgodovine in obletnici leta 2025

Piše: Franc Pintar, Bled

Besedne zveze: Ne bomo pustili: brisanja zgodovine.”(Goreljek 2025), potvarjanje zgodovine (Dražgoše 2025), nikoli več, zanikanje in potvarjanje resnice, (80. obletnica), zloraba zgodovine za politične potrebe, (spomenica ZZB 2025),

Pojavlja se vprašanje: kdo in kaj hoče (noče) spreminjati v zgodovini oz. kdo tega (ne) bo dovolil?

Odgovor najdemo na praznovanju 80. konca 2. svetovne vojne in NOB ter 35. obletnice samostojnosti in enotnosti.

V Sloveniji nas zgodovinska korektnost ob 80. obletnici mora spomniti, da je to začetek razvoja komunistične družbe dosežene z revolucijo. (gl. ustavo SFRJ 1974). V diktaturi komunizma smo bili indoktrinirani z zgodovinsko “resnico” in brisanjem tiste zgodovine, ki je “svetlo stran” vrednot NOB pod vodstvom KP / ZK in komunistične oblasti ščitila tudi s kaznijo.

Koliko časa? 80 let, do plebiscita 26. 12. 1990, ko je 88,5 % odgovorila, da naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država, na osnovi katerega je bila 26. 6 1991 sprejeta Temeljna ustavna listina z ugotovitvijo, da so bile v prejšnjem sistemu pod vodstvom kršene človekove pravice.

In začnejo z “brisanjem” in molkom o tisti zgodovine, ki ni omenjena v slavnostnih govorih ZZB in somišljenikov. (ZZB+) Verjetno se vsi strinjamo, ” da sta bila fašizem, nacizem in z njima tudi kolaboracija zlo”.(proslava 80. letnice). (Tu je že zbris zgodovine: Simptomatično za ZZB+ je, da se kolaboracija še vedno omenja brez razlogov za nastanek.

“Dan, ko bomo jasno povedali, da je bil upor ne le nujen in časten, ampak tudi pravičen.” (80. obletnica)

Če bi to trditev, ki je kot agenda prisotna v govorih in dokumentih in jo ponavlajo v ZZB+ imela za podlago zgodovinsko resnico o YU / SLO, bi tudi plebiscit izgubil osnovni namen. Tako je trditev v nasprotju (nepoznavanjem?) z Ustavo Republike Slovenije in s sklepi ustavnega sodišča.

“Uničevanje spomenikov, umetniških del, sežiganje knjig, poveličevanje nasilja in nasilnežev in potvarjanje zgodovine so tudi sicer značilnost nacizma in fašizma.(…) “NE oziroma nikoli več” (Svobodna beseda dec. 2025)

Pa res samo nacizma in fašizma? Ali lahko vrnitev Titove glave na 6 m visok bronasti kolos gledamo iz perspektive ohranjanja sintagme “po Titu bo Tito”? Zato se tudi ohranja in nadaljuje z brisanjem totalitarne preteklosti, ki jo Tito predstavlja (g l. sklepe US 30. 9. 1998 in 30. 10. 2011)

Ob poudarjanju aktivne kulture med NOB se zabrisuje ideološki požig okoli 100 gradov z vso opremo in knjižnicami, ki se je nadaljevalo vse še vedno nekaznovanega genocida nad zgodovino z uničenjem čez 80 % arhiva, ker bi kompromitiral posameznike in “priborjeno svobodo”.

A spomin in resnica s prikritimi grobišč in političnimi procesi in mnogimi dokumenti neizprosno odpirata »izbrisano« zgodovino:

–Kardeljeva napoved oktobra 1940, da bodo šli komunisti v upor proti okupatorju, če bodo lahko izvedli revolucijo in bo to v interesu Rusije. To tudi pojasni od ZZB+ zanikano kolaboracijo z nacisti do preimenovanja (pogosto neomenjeno) PIF v OF ter neudeležbo KP na demonstracijah proti trojnemu paktu.

-Zaupna deklaracija CK KPJ 16. 9. 1941 v 18. tč. navede nepreklicne ukrepe (8 tč. za likvidacijo) za izvedbo revolucije. Istega dne je nelegitimen in nelegalen SNOO razglasil prepoved delovanja vseh organizacij in odporniških skupin izven OF in definiral pojem izdajalca, ki ga ZZB+ še vedno nekritično uporablja. To je začetek državljanske vojne, kar ZZB+ zanika in zato “izbriše” iz kolektivnega spomina požige vasi, likvidacije civilistov in družin l. 1941/42, ki so bili razlog za vaške straže, kar je ustrezalo OF (A. Vode, str. 70)). Tak “zbris” se je ponovno l. 2022 zgodil tudi kustosu razstave NOB 1941 – 1942.

Kocbek 1. 9. 1942 zapiše: Odpira se doba državljanske vojne (gl. pano Kocbek na razstavi Ljubljana 1941 -1945)

– Kardeljeva pisma Titu, Ivu Lola Ribarju in tajne depeše Borisu in Zdenki Kidrič potrjujejo revolucijo in državljansko vojno,

– V Sloveniji je do l. 1948 bilo 13 raznih koncentracijskih taborišč in iz obmejnega pasu z Avstrijo izseljenih 72 družin (Mikula 2012)

da naštejem samo nekatere.

Poleg že omenjene razstave NOB 1041 1945 z izbrisom komunističnega nasilja l 1941 /1942 na razstavi Ljubljana 1941 1945 tudi manjkajo nekateri dokazi revolucije:

Ob izjavi generala generala Robotija, “Ubija se premalo” manjka pri panoju VOSa pismo – depeša Kardelja Zdenki Kidrič l, 1942″Ubijajte v rundah”, tajna depeša Kidriču 26 6. 1945 “Pohitite s čiščenjem”¹ in poročilo glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet 1. maja 1942, da je bilo v Ljubljani izvršenih 65 likvidacij.

Ob panoju bodeča žica okoli Ljubljane pa manjka podatek, da je po osvoboditvi Ljubljane 9. maja 1945 omejevala svobodno gibanje še do 26. maja (UDBA!) do prihodu Tita, manjka pa tudi njegov govor z napovedjo povojnih pobojev beguncev.

Jančar, ki je doživel temno stran meseca, je esej Resnica in spomin zaključil, da namesto obredno političnih puhlic sprave zamenja resnica in spomin. (ZZB vztraja pri pomiritvi)

Prvi korak je verjetno ta, da ZZB+ priznajo NOB ideološki in revolucionarni na(po)men za prevzem oblasti že s tem, da “vrnejo”v svoj nekorektni zgodovinski spomin izbrisan komunizem in KP / ZK, ki je imel dominantno vlogo med NOB in v YU. Tudi vrednote NOB bi tako dobile pravi pomen. Tako pa je paradoksalno izbrisan iz dokumentov ZZB+ in njihovih govorov, Še vedno pa s spomeniki revolucije pohabljajo zgodovinski spomin. V SD je omenjen samo ustanovni kongres KP Slovenije, ki ga je počastila tudi Ministrica za kulturo.

Čebine so še vedno “kraj nesr ečnega imena”za neizkopane in nepokopane žrtve komunističnega nasilja in za “izbris” dneva njihovega spomina ter s tem partizanskega genocida nad Romi. Ta se je zgodil tudi v govoru l. 2025 predsednika ZZB ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida.

To spominja na to nalog naloga Z. Poliča 12. 6. 1945 “da se morajo vsa medvojna pokopališča in grobišča okupatorjev in njihovih hlapcev – izdajalcev zravnati z zemljo.

“Nikoli več” pogosto slišimo od ZZB+nacizma in fašizma, ne omenjajo pa komunizma, čeprav se po mnenju mnogih z raznimi odloki in zakoni (izbrisano) vrača.

Se bo ponovila indoktrinacija, ki smo jo mnogi doživljali v šoli JLA, pri samoupravljanju …? Težko! Prva točka v Programskih izhodiščih ZZB 2026 2026 je vračanje vsebin NOB v šole. Bodo presegli ideološko nekorektno zgodovino in seznanili otroke s podatkom, da

Je okupator požgal vasi Komen in Branik ter izselili 529 prebivalcev zaradi izživljanja partizanov nad okoli 90 padlimi vojaki; ali zakaj je požgal vas in prebivalce Srednje Radovne, če omenim samo ta dva primera.

Izjava A. Lincolna, ‘da lahko nekatere ljudi zavedeš vedno, vse ljudi lahko nekaj časa zavajaš, da pa ne moreš vseh ljudi za vedno zavesti’, je tako še vedno aktualna.

Bo spomladi 2026 kaj drugače?

In 35. obletnica samostojnosti in enotnosti: Pri ZZB+skoraj neomenjena. “Za ZZB leta 1990 in 1991 ni bilo dileme” (Križman, 9. 5. 2025), je približek, ki ga najdem na spletni strani ZZB.

Se bojijo spomina in resnice?

¹) izraz pogosto slišimo tudi dandanes