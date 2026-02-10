(JAVNI RAZPIS) Predlagajte dobitnika Pučnikovega priznanja

Piše: mag. Iva Pučnik Ozimič, predsednica Sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika

Inštitut dr. Jožeta Pučnika objavlja javni razpis za Pučnikovo priznanje, ki se podeljuje za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji.

Z namenom spodbujanja razvoja demokracije in zahvale za izjemno delo pri njenem uveljavljanju in utrjevanju bo Pučnikovo priznanje za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji podeljeno na svečani akademiji v okviru 17. Pučnikovega simpozija 13. marca 2026 v gradu v Slovenski Bistrici.

Nominirani so lahko posamezniki, ki so s svojim političnim ali strokovnim delovanjem prispevali k razvoju demokracije v Sloveniji. Izjemoma so lahko prejemniki priznanja tudi organizacije in ustanove. Plaketa se podeljuje:

za izjemne dosežke pri vzpostavljanju in utrjevanju demokratičnih političnih organizacij in ustanov v Sloveniji, za izjemna prizadevanja za rast demokratične politične kulture, za izjemne dosežke na področju kulture, znanosti in drugih področjih, ki so prispevali k utrjevanju slovenske države.

Predlagatelji so lahko posamezniki, organizacije in ustanove iz Slovenije. Kandidate za prejemnike lahko posredujejo tudi Slovenci in njihove organizacije iz zamejstva in sveta.

Predlogi morajo biti podani pisno in morajo biti obrazloženi.

Postopke za podelitev vodi posebna komisija v okviru Inštituta dr. Jožeta Pučnika.

Predlogi za podelitev priznanja naj se posredujejo na naslov Inštitut dr. Jožeta Pučnika, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, do 21. 2. 2026.