HOFER in Karitas za pomoč ljudem v stiski – pridružite se zbiranju izdelkov

Piše: Slovenska karitas

Praznični december je tik pred vrati. Da bodo prazniki prijetni in topli za vse, HOFER in Slovenska karitas že 21. vabita k dobrodelnosti. V petek, 28. novembra, se bo v vseh 93 trgovinah HOFER po Sloveniji začelo zbiranje hrane in higienskih izdelkov za ljudi v stiski, akcija pa bo trajala do naslednje sobote, 6. decembra. HOFERjevi kupci so v dosedanjih 20 akcijah zbrali kar 337 ton izdelkov.

Stisk je tudi jeseni veliko, pravijo v Slovenski karitas, kjer največ pomagajo staršem z otroki in posameznikom, pa tudi veliko starejšim in brezdomcem. Opažajo, da je več stisk na vzhodu države, predvsem v bolj obrobnih predelih. Trenutno izstopajo prošnje za pomoč pri kurjavi in plačilu položnic ter prošnje za hrano in higienske pripomočke. »Akcija s HOFERjem je pomembna tudi zato, ker obogati osnovne pakete hrane, saj prejemniki dobijo tudi kavo, kosmiče, konzerve, prigrizke in podobne izdelke,« dodajajo.

V petek se bo torej v vseh 93 trgovinah HOFER začela zbiralna akcija izdelkov, ki jih socialno ogroženi najbolj potrebujejo. To so:

živila za otroke: žitne kašice, kosmiče in namaze,

žitne kašice, kosmiče in namaze, osnovna živila: trajno mleko, olje, sladkor in moko,

trajno mleko, olje, sladkor in moko, izdelki za higieno: pralni prašek, šampon, plenice ali druge izdelke po lastni izbiri.

Pomembno je, da kupci izberejo le izdelke, ki ne potrebujejo hlajenja, in jih po nakupu odložijo v nakupovalni voziček pri pakirnem pultu.

Najbolj potrebujejo otroško hrano in izdelke za osebno higieno

Pri Slovenski karitas dodajajo, da si tokrat želijo še več otroške hrane in izdelkov za osebno higieno ter sredstev za pranje perila. Glavni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič ob tem poudarja: »Iskreno se zahvaljujemo trgovinam HOFER in predvsem njihovim kupcem, ki z darovanimi prehranskimi in higienskimi izdelki pomagajo ljudem v stiski. Vaša dobrosrčnost polepša njihove praznične dni in omogoča Karitasu, da še bolj učinkovito pomaga več kot 90.000 posameznikom, starejšim, otrokom in družinam. Hvala za prispevek, da smo lahko skupaj na poti upanja ljudem v stiski.«

Karitasovi prostovoljci pravijo, da je zgodb ljudi, ki potrebujejo pomoč, ogromno. »Gospa srednjih let velikokrat pride po živila kar naravnost iz bolnišnice. Pravi, da je iskreno hvaležna za hrano, saj njeni prihodki komaj zadoščajo za pokritje mesečnih stroškov,« opisuje ena od prostovoljk in dodaja, da ljudem v stiski izjemno veliko pomenijo tudi čas in kratki pogovori s prostovoljci.

Pri HOFERju bodo akcijo podprli z donacijo v višini 5580 evrov

Partnerja akcije prijazno vabita vse, da v teh dneh obiščejo trgovine HOFER in po svojih močeh pomagajo ter s podarjenimi izdelki polepšajo praznike ljudem v stiski. »S Slovensko karitas ponosno sodelujemo že več kot 10 let s ciljem, da bi pomagali čim več socialno ogroženim. Letos bomo pri HOFERju v imenu vsake od naših 93 trgovin podarili darilno kartico v vrednosti 60 evrov, kar skupaj pomeni 5580 evrov. Verjamemo namreč, da prav vsaka gesta pomoči šteje. Zato se že vnaprej zahvaljujemo vsem našim kupcem za pomoč. Verjamemo namreč, da bodo znova pokazalo svojo srčnost in solidarnost,« pove Bor Trček, vodja za trajnost in zagotavljanje kakovosti izdelkov pri podjetju HOFER.

Kontaktna oseba s strani Karitas: Mojca Kepic, 01 300 59 69, [email protected].