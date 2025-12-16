Vabljeni na predstavitev knjige “Utišani”, o kateri bo spregovoril Janez Janša

Piše: Nova24tv.si

Vabljeni na predstavitev knjige “Utišani”, ki bo potekala ta petek, 19. 12. 2025, ob 12. uri v Muzeju VSO. Na predstavitvi knjige bo spregovoril tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je ob slovenski izdaji napisal predgovor.

Veste, kdaj in kako je levičarjem na Zahodu uspelo prvič nadomestiti besede “božič, božično drevesce, voščimo vesel božič” z besedami, kot so “praznik, praznična jelka, voščimo vesele praznike”? Ne? Vse to in še veliko več šokantnih dejstev vam razkrije knjiga “Utišani”.

Knjiga je zagotovo ena najbolj argumentiranih in razumljivih razlag oziroma opisov zgodovinske kraje besede prek koncepta politične korektnosti oziroma koncepta pačenja resnice in ponarejanja znanosti. Je z navedbami konkretnih primerov opisan roparski pohod levice in danes skrajne levice prek vrednotnih temeljev naše civilizacije.

Ko knjigo preberemo, dobesedno ostanemo − brez besed, vendar z globokim razumevanjem dogajanja okrog nas. Razumemo, zakaj si levičarji na vse mogoče načine podrejajo medije, kulturne institucije in zakaj uvajajo cenzuro na internetu. In spoznamo, kje je najpomembnejše polje boja za svobodo izražanja, ki je temeljni pogoj za to, da ljudje lahko razločujemo med dobrim in zlim.

Knjiga bo izšla 19. 12. 2025, prednaročilo pa lahko že oddate na spletni strani Vseknjige.si.