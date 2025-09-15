Svetovni dan fizioterapije: Aktivnosti za zdravo staranje

Univerza Alma Mater Europaea, ki v Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti, Celju in Kopru izobražuje bodoče fizioterapevte na vseh treh bolonjskih stopnjah, je danes v Mariboru pripravila vsebinski in praktični nabor dogodkov ob prihajajočem svetovnem dnevu fizioterapije – 8. septembra.

Letošnja tematika svetovnega dneva fizioterapevtov je »Zdravo staranje z gibanjem«, ki se mu pridružuje tudi Univerza Alma Mater Europaea s svojimi študenti fizioterapije in visokošolskimi učitelji. »Slovenija se hitro stara. Leta 2063 bo v Sloveniji 31 % prebivalstva starejšega od 65 let. Glavni vzroki umrljivosti pri starejših so bolezni srca in ožilja, rak, padci in samomori. Krhkost je eden ključnih izzivov starajoče se družbe; gre za stanje zmanjšane telesne in psihosocialne odpornosti, ki povečuje tveganje za padce, bolezni, hospitalizacije in izgubo samostojnosti,« je poudaril doc. dr. Tine Kovačič, predstojnik magistrskega programa Zdravstvene vede na Univerzi Alma Mater Europaea in obenem predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije.

Fizioterapevti preko preventivnih obravnav spodbujajo starejše k rednemu presejanju za padce ter ocenjevanju telesne dejavnosti in telesne pripravljenosti. Prav tako jim pomagajo, da se opolnomočijo za spremembo gibalnih navad in tako dolgoročno prispevajo k preprečevanju padcev. »Zdravniki podaljšujejo starost, fizioterapevti pa mladost in vitalnost ter pomagajo mnogim bolnikom. Zato na Univerzi Alma Mater Europaea izvajamo številne raziskovalne in razvojne projekte za javno dobro,« je poudarila izr. prof. dr. Barbara Toplak Perovič, glavni tajnik Univerze Alma Mater Europaea in dekanja Fakultete Alma Mater Europaea ECM. Pod mentorstvom doc. dr. Tineta Kovačiča so študenti fizioterapije Univerze Alma Mater Europaea izvajali aktivnosti za starejše. Program je udeležencem omogočil praktično izkušnjo vaj za izboljšanje mišične moči, ravnotežja in gibljivosti ter spoznavanje principov preventivne fizioterapije. Sledilo je strokovno predavanje za širšo javnost, kjer so udeleženci pridobili novo znanje in priporočila za aktivno in zdravo staranje ter informacije o tem, kako telesna dejavnost, preventiva in celostna obravnava prispevajo k boljši kakovosti življenja starejših. Poseben poudarek je bil na preprečevanju padcev, ki so eden največjih zdravstvenih izzivov starajoče se populacije, ter na vlogi fizioterapevtov pri spodbujanju gibalnih sposobnosti in samostojnosti.

Fizioterapija na Alma Mater Univerza Alma Mater Europaea je bila prva slovenska zasebna visokošolska institucija s študijem fizioterapije. Danes ponuja dodiplomski, magistrski in doktorski študij, ki študentom omogoča praktično usposabljanje doma in v tujini. Diplomanti Alma Mater so med najbolj iskanimi strokovnjaki v zdravstvu in pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja starajoče se družbe. Dogodek ob svetovnem dnevu fizioterapije je obiskovalcem ponudil priložnost za praktično udeležbo, strokovno izmenjavo in pogovor o tem, kako fizioterapija prispeva k bolj zdravemu, aktivnemu in samostojnemu staranju.

“Vloga fizioterapevta pri delu s starostniki je zelo pomembna. Fizioterapevt zna oblikovati individualne programe aktivnega staranja, s katerimi lahko okrepimo mišice, izboljšujemo ravnotežje in zmanjšujejo tveganje za padce. Hkrati se osredotoča na celostno obravnavo, ki vključuje telesno, duševno in socialno komponento zdravja. Naši študenti že med študijem pridobijo praktične izkušnje, ki jih v času študija uporabljajo in dopolnjujejo v kliničnem delu. To je investicija v kakovost življenja starejših in v celoten zdravstveni sistem.”

viš. pred. Mladen Herc, predstojnik dodiplomskega študijskega programa Fizioterapija

“Zdravo staranje pomeni ohranjanje samostojnosti, mobilnosti in dobrega počutja tudi v poznejših letih. V Sloveniji se prebivalstvo hitro stara – do leta 2063 bo tretjina ljudi starejših od 65 let, kar prinaša številne zdravstvene izzive, od srčno-žilnih bolezni do krhkosti in izgube samostojnosti. Posebej izstopajo padci: vsako leto pade tretjina starejših, v letu 2023 jih je zaradi posledic padcev umrlo 883. Fizioterapija ima tu ključno vlogo – s presejalnimi testi, redno vadbo in individualnimi programi je mogoče tveganje občutno zmanjšati ter spodbuditi aktivno in kakovostno staranje. Na Univerzi Alma Mater Europae zato razvijamo znanstvene in pedagoške projekte, ki študente vseh stopenj usposabljajo za sodobne izzive dolgotrajne oskrbe in preventive.”

doc. dr. Tine Kovačič, predstojnik magistrskega programa Zdravstvene vede

“Eden največjih primanjkljajev v skrbi za starostnike je pomanjkanje dostopa do celostne podpore na domu, ki bi vključevala tako zdravstveno nego kot fizioterapijo. Gibljivost je ključna za ohranjanje samostojnosti in kakovosti življenja, zato je vključevanje fizioterapevtskih storitev v dolgotrajno oskrbo nujno. To ne le preprečuje padce in zmanjšuje bolečine, ampak tudi razbremeni zdravstveni sistem.”

pred. Tatjana Horvat, vodja Zavoda Terapija

“Poklic fizioterapevta pri starostnikih je izjemno poslanstvo, ki ga je potrebno čutiti z dušo in srcem. V svojem delu spodbujamo aktivno in zdravo staranje ter ohranjanje samostojnosti. Veliko prostora namenjamo tudi raziskovanju in razvoju protokolov za preprečevanje padcev in krhkosti. Usposobljen kader je ključnega pomena, da lahko starejšim omogočimo dostojanstvo in kakovostno življenje, hkrati pa družbi sporočamo, da cenimo poklice, ki skrbijo za najranljivejše člane naše skupnosti.”

dr. Šejla Gazibara, namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe DEOS Cerknica