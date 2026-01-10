Samo še danes! Božično novoletna naročniška akcija: postanite naročnik Demokracije in pridobite nagrado, pa tudi pravico “vedeti več”!

Piše: C. R.

“Vabljeni, da postanete naročnik revije Demokracija! S tem boste prispevali pomemben kamenček v mozaiku medijske pluralnosti v Sloveniji! Pozor! Režimske medije vladajoči zasipavajo z našim davkoplačevalskim denarjem, nas pa skušajo na vse možne načine onemogočiti. Čeprav se vladajoči že dolgo trudijo utišati neodvisne medije pod vodstvom Nova24TV in Demokracija – s pritiski na oglaševalce, z grožnjami parlamentarnih preiskovalnih komisij, z inšpekcijami, kaznimi in tožbami – bomo v uredništvu Demokracije tudi v prihodnje vztrajali pri svojem poslanstvu. To poslanstvo je jasno: prinašati resnico, razkrivati zlorabe samopašne avtoritarne oblasti in braniti prostor svobodne besede, ki je temelj vsake demokratične družbe. Ne glede na pritiske bomo še naprej kritično nadzorovali oblastne strukture, ki so prepričane, da lahko delajo, kar hočejo, brez odgovornosti in brez spoštovanja do ljudi. Naša naloga je, da temu arogantnemu odnosu nastavimo ogledalo in pokažemo, da Slovenija ni last nikogar – razen njenih državljanov. Verjamemo, da bo resnica vedno našla pot, tudi če jo skušajo utišati tisti, ki se bojijo drugačnega mnenja. Srečno 2026 in hvala za podporo!” je na omrežju X zapisal glavni in odgovorni urednik Demokracije dr. Metod Berlec.

