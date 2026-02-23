Pomoč štiričlanski družini v stiski

Piše: Slovenska karitas

Štiričlanska družina iz okolice Domžal s šoloobveznima otrokoma se sooča z zahtevnimi življenjskimi razmerami.

Mož je od lanskega leta na bolniški zaradi nezgode pri delu, gospa pa je brez zaposlitve in je prijavljena na Zavodu za zaposlovanje. Zaradi zdravstvenih težav, med drugim psihičnih obremenitev in sladkorne bolezni, je njena zaposljivost otežena. Družina se zato pogosto znajde v zaostanku pri plačilu položnic.

Z vašim darom lahko olajšate njihov vsakdan in pomagate, da v težkem obdobju ne ostanejo sami.

Hvala.