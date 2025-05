Slavnostna akademija ob občinskem prazniku

Slavnostna akademija je potekala včeraj, 9. maja 2025, v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki, na predvečer 149. rojstnega dne enega največjih literarnih ustvarjalcev – Ivana Cankarja in občinskega praznika. Župan Daniel Cukjati se je s podelitvijo plaket in priznanj zahvalil posameznim občankam in občanom ter organizacijam za doprinos in delovanje v občini. V znak spoštovanja Ivanu Cankarju in Dragotinu Ketteju, ki bi naslednje leto praznovala 150. rojstni dan, sta župan Vrhnike Daniel Cukjati in župan Ilirske Bistrice dr. Gregor Kovačič podpisala tako imenovani Razglas.

Občinski svet Občine Vrhnika je na 15. redni seji, 10. aprila 2025, sprejel sklep o podelitvi srebrnih in zlatih plaket Ivana Cankarja. Tako so podelili eno srebrno plaketo Ivana Cankarja, eno zlato plaketo Ivana Cankarja in štiri županova priznanja.

»Cankar je bil glas ljudi, vest naroda in tudi vest politikov, saj so njegove misli pogosto izražale kritiko oblasti. Tako svetne kot posvetne, kot tudi kritiko takratnemu meščanstvu in pasivni drži slovenskega naroda. Čeprav je ustvarjal na prelomu iz 19. v 20. stoletje, pa so številne njegove misli in dela še vedno izjemno aktualne,« je naslovil župan Daniel Cukjati v pozdravnem nagovoru ter poudaril, »današnji dan je tudi priložnost, da pogledamo naprej. Vrhnika ni le kraj bogate zgodovine, je tudi prostor prihodnosti, saj vsaka cesta, vsak nov projekt, vsaka ideja in tudi vsak nasmeh ali prijateljski stisk rok, ki si ga podarimo, gradijo občino, v kateri želimo živeti. Naj nas duh Ivana Cankarja še naprej navdihuje k ustvarjalnosti, kritičnemu razmišljanju in predvsem k človečnosti. Naj bodo njegova beseda, vera v pravico in njegov pogum naše vodilo tudi v prihodnosti.«

Županovo priznanje je prejel Mešani pevski zbor Mavrica za 30 let delovanja. Iz manjše zasedbe je zbor prerasel v uspešen mešani pevski zbor, ki si je ustvaril tudi vidno samostojno glasbeno pot. Danes šteje 36 pevk in pevcev, ki jih vse od ustanovitve vodi zborovodkinja Darinka Fabiani.

Drugo županovo priznanje je prejelo Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika za uspešnih 60 let delovanja v letu 2024. Podjetje deluje na območju občine Borovnica, občine Log-Dragomer in občine Vrhnika. Ustvarili so kar nekaj korakov k digitalizaciji poslovanja in uporabi novejših tehnologij, ki prinašata spremembe delovnih procesov. Te vplivajo tako na delo zaposlenih, kot tudi na izboljšanje kakovosti opravljenega dela in izboljšanje kakovosti uporabniških izkušenj.

Še eno županovo priznanje 2025 je prejela Gasilska zveza Vrhnika za 70 let delovanja v letu 2025. Gasilska zveza Vrhnika pokriva območje treh občin: Občina Vrhnika, Občina Log Dragomer in Občina Borovnica v skupni površini pribl. 180 km2. Združuje 16 prostovoljnih in eno prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. Število članstva pa iz leta v leto narašča. Trenutno šteje 3080 članov, kar je pretvorjeno v odstotke približno 9 % vsega prebivalstva območju, kjer deluje. S pomočjo premišljenega in načrtovanega opremljanja skrbijo za smiselno nabavo potrebne opreme in vozil. Veliko pozornosti namenijo predvsem delu z mladimi, izobraževanjem, operativnim vajam in tekmovanjem, s čimer je poskrbljeno, da se gasilske vrednote prenašajo tudi na prihodnje rodove. Letos GZV praznuje častitljivih 70 let delovanja, kar obeležujejo tudi s številnimi dogodki.

Županovo priznanje je prejel tudi Mešani cerkveni pevski zbor sv. Pavla Vrhnika za jubilejno, 40-letno delovanje. Zbor redno sodeluje na občinskih ter dekanijskih revijah in sodi med kakovostnejše mešane zbore v tem prostoru. Redno se uvršča na regionalne revije pevskih zborov. Gostujejo v domovini in tujini. Jubilejno 40-letno delovanje so obeležili s kar tremi samostojnimi koncerti. Zbor pripravlja še samostojni koncert velikonočnih pesmi na Sv. Trojici maja 2025. S čimer bo zaključeno slavnostno praznovanje 40. obletnice delovanja zbora.

Srebrno plaketo Ivana Cankarja je prejel na pobudo KS Drenov Grič–Lesno Brdo, Kulturno umetniško društvo Drenov Grič – Lesno Brdo, ki v letu 2025 praznuje 40-letnico svojega delovanja. Tako v domačem kraju ljubitelji kulture že štiri desetletja vzpodbujajo ustvarjalno druženje krajanov, skrbijo za ohranjanje tradicionalnih znanj in običajev, sodelujejo z ustanovami v kraju (šola, PDG, KS) in na ravni občine (ZIC, ZKD, JSKD) ter izdatno prispevajo k družabnemu dogajanju v domači krajevni skupnosti.

Zlato plaketo Ivana Cankarja je na predlog KS Podlipa−Smrečje prejel Vincencij Cankar. Že vrsto let s svojim žlahtnim basom bogati Mešani pevski zbor (MePZ) Ivan Cankar na Vrhniki, še prej v MePZ Lubnik v Škofji Loki ter poje in igra bas kitaro v ansamblu Klapa Kamerati. Dolga leta že izdeluje scene za dramske uprizoritve KUD Podlipa in KUD Ligojna, rad fotografira, piše pesmi ter kot dober mož in oče ostaja zvest delu na kmetiji in vzreji drobnice. Gonilo in bogastvo kraja so posamezniki, ljudje, katerih delovanje pa dobrobit občanov. Izjemni posamezniki nosijo luč upanja, luč dobrote. S svojo osebnostjo, prizadevnostjo, trudom in požrtvovalnostjo dokazujejo, da je možno delati drugače. Verjamejo v tisto, kar je prav in dobro, kar je najpomembnejše. Zato med nami zasvetijo kot nekaj najdragocenejšega.

Prireditev so kulturno obogatili: dramska igralka Ana Špik Jakin in Cerkveni mešani pevski zbor sv. Pavla Vrhnika z zborovodjem Primožem Malavašičem. Scenarij prireditve je pripravila Tatjana Oblak Milčinski, prireditev pa povezovala Jasmina Spahalić.