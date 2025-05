Rokodelski dom Vrhnika bo znova služil svojemu prvotnemu poslanstvu

Piše: Andraž Grad

Na Vrhniki so uradno odprli Rokodelski dom. Društva in posamezniki imajo nov prostor za sodelovanje in druženje. V sklopu doma so raznovrstne vsebine in dogodki. Gre za pomembno kulturno, arhitekturno in zgodovinsko dediščino občine.

Na Vrhniki je bilo 20. marca letos odprtje prenovljenega Rokodelskega doma, pred tem pa sta župan Vrhnike Daniel Cukjati in direktorica Zavoda Ivana Cankarja Marija Zakrajšek Martinjak predstavila nove smernice in dejavnosti Rokodelskega doma, ki bo znova pripomogel k že sedaj bogati kulturni krajini te občine. Ob odprtju je potekal tudi dan odprtih vrat s številnimi dejavnostmi za otroke in odrasle. Kot poudarjajo na občini, je Rokodelski dom Vrhnika prostor za ustvarjanje, sodelovanje in povezovanje. Čeprav so ga odprli šele ob 17. uri, so dejavnosti za vse generacije potekale ves dan. Prenovljena stavba Rokodelskega doma ima sedaj urejene prostore za delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij. Vrhnika pa bo bogatejša za sodobno in odprto središče, namenjeno medgeneracijskim in meddruštvenim dejavnostim. Med drugim dom sedaj ponuja sodobno opremljene prostore za različne dejavnosti ter delo posameznikov in skupin s hitro spletno povezavo, z udobnimi delovnimi mizami in možnostjo najema računalnikov.

Rokodelski dom skozi zgodovino

Vrhnika je Rokodelski dom postavila že daljnega leta 1897. Takrat je šlo za izredno pomemben objekt. Sezidalo in uporabljalo ga je najprej Katoliško društvo rokodelskih pomočnikov. A vloga objekta se je skozi čas spreminjala in velikokrat dajal zavetje za aktualne potrebe skupnosti. Skozi čas so med drugim v njem delovali kulturni dom, šola, zdravstveni dom, glasbena šola in druge ustanove. Med zanimivostmi, povezanimi z domom, velja izpostaviti, da gre za 127 let staro stavbo. Zgradili so jo obrtniki, da bi imeli prostor za druženje, tam so tudi pisali, brali in peli ter podobno. Leta 1919 je v domu potekal Cankarjev večer, na katerem so številni kulturniki tistega časa, tudi Oton Župančič, brali dela Ivana Cankarja. V stavbi je v času druge svetovne vojne potekal pouk. Kasneje je bila menza za delavce Industrije usnja Vrhnika, v višjem nadstropju pa so potekali sestanki, druženja in plesi mladinskih, dijaških in študentskih društev. V obdobju po vojni so bili v stavbi šola, glasbena šola in zdravstveni dom. Precej kasneje, že v samostojni Sloveniji, so v prostorih objekta delovali Zavod za načrtovanje Primis pa muzejsko društvo, v njem pa so postavili tudi slikarsko razstavo Florisa Oblaka.

Pomemben del kulturne dediščine

Danes dom nadaljuje svojo vlogo v služenju skupnosti in predstavlja pomemben del lokalne kulturne dediščine. Projekt so pripravljali od začetka leta 2023, v njegovem okviru pa je bilo izvedenih več pomembnih dejavnosti. Med drugim je potekala sanacija kletnih prostorov, urejena je bila klančina za dostop invalidom, notranje prostore objekta pa so opremili s sodobno tehnično opremo. Nove dejavnosti v domu bodo vključevale tudi izobraževanje društev za krepitev njihovega delovanja, organizacijo in izvedbo dogodkov društev, organizacijo in izvedbo rokodelskih delavnic in razstav kot tudi izvedbo predavanj in delavnic o praženju, pripravi in okušanju kave ter predstavitve zgodbe Skodelica kave, ki je seveda povezana s Cankarjem. Rokodelski dom Vrhnika je tako postal središče sodelovanja za društva in posameznike, prostor za srečanja in medgeneracijsko povezovanje. Cilj občine je z obnovitvijo tega pomembnega zgodovinskega objekta ohranjati kulturno dediščino in v objektu predstaviti novo vsebino ter omogočiti prostor številnim društvom. Dogodki in programi pa bodo pripomogli k večji socialni integraciji med prebivalci in izboljšanju kakovosti bivanja.

Prostor za povezovanje in sodelovanje

Kot sporočajo z občine, današnja vsebina in namen Rokodelskega doma nista prav daleč od njegovega prvotnega namena. Poudarjajo, da gre za bogato dediščino, ki je že dlje časa klicala po temeljiti prenovi, s slednjo pa so Rokodelskemu domu povrnili nekdanji sjaj in ga celo oplemenitili. Nekoč je bil ta prostor gibalo družbenega utripa Vrhnike in novih idej, s svojo vizijo pa mu občina znova namenja takšno vlogo. Poleg medgeneracijskega sodelovanja in sodelovanja med društvi bo delovanje doma spodbujalo tudi razvoj podjetniških idej, raznovrstna srečanja, prenos znanj in dobrih praks in tako naprej. »V njem so se že začele realizirati vsebine, ki jih skupnost potrebuje in so tu našle svoj prostor,« so je izpostavili na občini Vrhnika. Župan Cukjati je prepričan, da je obnovljeni dom velika pridobitev za Vrhniko tudi kot arhitekturna dediščina. Direktorica Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika Marija Zakrajšek Martinjak pa je dejala, da v domu domuje kar enajst društev in organizacij, ki imajo na razpolago sejno sobo, kuhinjo, delovne prostore, atelje in urejeno teraso za druženje. Tako med uporabniki prihaja do povezovanja in sodelovanja, saj so se tri društva že povezala med seboj.