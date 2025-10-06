Primož Smrekar: Cement je nepogrešljiv gradbeni material

Piše: C. R.

V času, ko trajnostnost postaja osrednje vodilo v gradbeništvu, je razvoj visokokakovostnih gradbenih materialov z nižjim ogljičnim odtisom ključen za izpolnjevanje sodobnih okoljskih in tehničnih zahtev.

Podjetje Alpacem Cement s cementi, kot je ACEM 2-50 PRIMO, odgovarja na te izzive z rešitvami, ki združujejo tehnično zanesljivost, zmanjšano emisijsko obremenitev in usmerjenost v dolgoročno trajnostno gradnjo. Podrobnejši vpogled v pristop podjetja k razvoju cementov nove generacije predstavlja direktor prodaje Primož Smrekar.

Zakaj govorimo o »novi generaciji« cementov?

Cement je nepogrešljiv gradbeni material, saj si brez njega ne moremo predstavljati graditve stavb, cest, mostov ali druge ključne infrastrukture. Hkrati pa njegova proizvodnja ustvari približno 7 odstotkov vseh globalnih emisij CO₂, ki jih povzroča človek.

Ker je proizvodnja klinkerja – osnovne surovine cementa – glavni vir emisij CO₂, si v Alpacemu Cementu aktivno prizadevamo zmanjševati njegov delež v sestavi cementa. Ena najnovejših rešitev, ki izhaja iz tega pristopa, je cement ACEM 2-50 PRIMO, katerega ogljični odtis je do 40 odstotkov nižji v primerjavi s čistim portlandskim cementom Alpacem.

Zmanjševanje ogljičnega odtisa ne pomeni le razvojnega napredka, temveč tudi premik v razumevanju vloge cementa v trajnostnem gradbeništvu. Prav zato govorimo o cementih nove generacije.

Katere prednosti ima cement ACEM 2-50 PRIMO?

ACEM 2-50 PRIMO tehnično odlikujejo dobro uravnotežena sestava, zmeren čas vezanja in razvoj trdnosti ter zmerna toplota hidratacije. Zato ga priporočamo za izdelavo temeljev in zidov, notranjih tlakov, betonskih poti, robnikov, stopnic in drugih betonskih elementov manj do srednje zahtevnih aplikacij, tudi cementnih estrihov. Njegova uporaba je priporočljiva pri zunanjih temperaturah med 10 °C in 30 °C.

Produkti, kot je ACEM 2-50 PRIMO, dokazujejo, da je mogoče združiti kakovost, trajnostnost in gospodarnost ter s tem postaviti nove standarde za odgovorno gradbeništvo prihodnosti.

Katere ključne ukrepe izvajate za zmanjšanje ogljičnega odtisa proizvodnje?

Poleg zmanjševanja deleža klinkerja v sestavi cementov v večji meri uporabljamo mineralne dodatke, postopoma opuščamo fosilna goriva ter vlagamo v energetsko učinkovitost proizvodnje. Posebno pozornost namenjamo tudi trajnostni logistiki – osredotočamo se na pomen železniškega transporta, saj vsaka tona cementa, prepeljana po tirih, pomeni manjšo okoljsko obremenitev. Hkrati spremljamo razvoj električnih in vodikovih tovornih vozil kot mogoče rešitve za prihodnost trajnostnega prevoza.

(Na Alpacemovem železniškem terminalu v Ljubljani avtomatiziran in digitaliziran sistem omogoča odpremo cementa v 7–8 minutah. S preusmerjanjem tovora na železnico podjetje prispeva k zmanjšanju cestnega prometa in izboljšanju logistične učinkovitosti. foto: Alpacem Cement)

Kolikšna so vaša vlaganja v posodobitev proizvodnje?

V zadnjih osmih letih smo v posodobitev proizvodnje in trajnostni razvoj vložili 66 milijonov evrov. V naslednjem desetletju načrtujemo dodatnih 88 milijonov evrov investicij. Ob ustrezni podpori države in Evropske unije pa se odpirajo možnosti še za 150 milijonov evrov vlaganj v projekte za razogljičenje proizvodnje cementa. Obsežne investicije bodo ključnega pomena za celoten gradbeni sektor in širšo družbo.

Kako pomembno je sodelovanje v celotni gradbeni verigi?

Za doseganje največjega učinka ni dovolj le razvoj cementov nove generacije, temveč tudi, da so ti materiali ustrezno prepoznani in vključeni v gradbeno prakso. Le s takšnim pristopom lahko trajnostni materiali dejansko pripomorejo k zmanjšanju ogljičnega odtisa v celotnem življenjskem ciklu gradbenih projektov.