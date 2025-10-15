Podjetja Alpacem iz Slovenije prva v državi prejela prestižni mednarodni CSC certifikat za trajnostno delovanje

Piše: C. R.

Podjetja skupine Alpacem iz Slovenije, specializirana za proizvodnjo cementa, kamenih agregatov, betona in betonskih izdelkov, so prva v državi pridobila prestižni srebrni certifikat, ki ga podeljuje Concrete Sustainability Council (CSC). S tem potrjujejo svoje trajnostno in odgovorno delovanje v gradbeni industriji.

Certifikat so prejela podjetja Alpacem Cement, d.d., Alpacem Kamnolomi, d.o.o., ki deluje na lokacijah Solkan, Črnotiče in Vrbovo, ter Alpacem Beton, d.o.o. z obratoma v Dekanih in Solkanu.

CSC – Concrete Sustainability Council je globalno priznan, neodvisen certifikacijski sistem, namenjen preverjanju trajnostne uspešnosti podjetij v celotni dobavni verigi betona – od pridobivanja surovin in proizvodnje cementa do izdelave in dostave betona. Certificiranje, ki poteka prostovoljno, spodbuja okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovornost v gradbeni industriji. Zato v času podnebnih sprememb in vse večjih pričakovanj glede trajnostnega delovanja podjetij predstavlja pomemben in konkreten korak k odgovornemu poslovanju.

Certifikat CSC velja tri leta od izdaje. Njegova pridobitev temelji na strogi presoji različnih trajnostnih meril, kot so: trajnostna raba surovin ter varovanje okolja in narave, energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov energije, zmanjševanje emisij CO₂, varnost in zdravje zaposlenih, trajnostni transport, spoštovanje pravic zaposlenih, enakopravnosti in etično ravnanje, spoštovanje biotske raznovrstnosti, transparentno poročanje ter sodelovanje z lokalnim okoljem in ozaveščanje javnosti o pomenu trajnostne gradnje.

»Ponosni smo, da smo kot prvi v Sloveniji prejeli srebrni CSC certifikat. To je priznanje dolgoletnemu delu naših ekip iz vseh treh podjetij ter jasen signal, da trajnostnim smernicam ne le sledimo, temveč jih dejavno vključujemo v svoje poslovne strategije. Zavedamo se, da ima gradbena industrija ključno vlogo pri prehodu v trajnostno prihodnost, zato želimo s svojim delovanjem prispevati k širšim okoljskim in družbenim ciljem,« poudarja dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave Alpacema Cementa, d.d.

Alpacem ima že vrsto let vpeljane in certificirane sisteme vodenja kakovosti, okolja ter varnosti in zdravja pri delu po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 za področja proizvodnje cementov in agregatov. Certifikat CSC predstavlja pomembno nadgradnjo obstoječih sistemov v smeri trajnostnih, družbeno pomembnih tem, ki bodo oblikovale družbo in podjetja v prihodnosti.