Po drugo mnenje ali na menedžerski pregled

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gost oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bil tudi tokrat profesor naturopatije Igor Ogorevc, beseda pa je tekla o pomenu zdravstvenih pregledov. »Če imamo zdravstvene težave in te ne izginejo same po sebi v desetih dneh, pomeni, da telo nima več možnosti kompenzacije. Kompenzacijski mehanizmi so izčrpani, iztrošeni, jih ni več. Tako telo potrebuje spremembo, da bo znova sprožilo procese samozdravljenja v telesu,« je uvodoma dejal profesor naturopatije.

Diagnoz si ne postavljajte sami!

Ob tem je poudaril, da telesa nihče ne zdravi – ne zdravnik, še manj farmacevt, pa tudi bioenergetik ali Planet zdravja ne, niti ne zeliščar. »Vsi, ki se ukvarjamo z zdravjem, moramo omogočiti telesu, da ima na razpolago vse substance v takšni obliki, da jih lahko uporabi za svoje funkcije. In potem je telo zdravo.« Profesor Ogorevc je dal primer tako imenovanega zdravljenja z antibiotiki. »Dejstvo je, da antibiotik ni zdravilo in ne zdravi ničesar, ampak samo pobija določene vrste bakterij. Ko teh bakterij ni več, akutno vnetje izgine. Ko pa vnetja ni več, se telo lahko spet zdravi samo.« In kako zanesljivo vemo, da smo zdravi? »Na osnovi telesne temperature. Telesna temperatura ni vzrok, je glavni simptom, glavni povzročitelj vseh nepravilnosti v telesu. To moderna znanost sedaj že kar pridno raziskuje in med temi raziskavami smo v Planetu zdravja eni vodilnih in prvih, predvsem pa edini, ki v celoti razumemo, kaj temperatura v telesu pomeni. Izjemno pomembno je, da s svojim telesom ne delamo na pamet, da si diagnoz ne postavljamo sami, ampak da pridemo k človeku, ki to zna. In v Planetu zdravja to zelo dobro znamo,« je dejal profesor Ogorevc in ob tem spomnil, da pri svojem delu uporabljajo najbolj moderno računalniško diagnostiko Anesa, ki na podlagi merjenja telesne temperature na petih različnih točkah naredi kar 151 različnih krvnih preiskav.

Funkcionalna medicina

»Na podlagi teh natančnih in obsežnih krvnih preiskav z našim znanjem, kako telo deluje, in s celostnim pogledom na delovanje vseh sistemov lahko zelo natančno izluščimo vzrok za težave. Kajti bolečina in drugo, kar čutimo, je vedno simptom in nikoli vzrok,« je bil jasen profesor naturopatije in poudaril, da v Planetu zdravja ne postavljajo zdravniških diagnoz. »To ni naša naloga, nimamo teh pristojnosti. V Planetu zdravja govorimo o funkcionalni medicini, se pravi, kako telo deluje. (…) In če hočemo trajno izboljšati svoje zdravje, moramo najprej ugotoviti, kaj in kako dela narobe, je pretoplo ali prehladno, ali dela preveč ali premalo. Potem pa je treba imeti tudi celovito in obsežno znanje, da to težavo začnemo urejati – da se cela homeostaza oziroma ravnovesje v telesu vzpostavi,« je še dejal profesor Ogorevc. V Planetu zdravja pri pregledu tako dobimo zelo obsežen pregled krvne slike, poleg tega pa nam usposobljeni terapevti podajo nasvete o boljšem načinu prehrane glede na stanje našega telesa.

Planet zdravja ni alternativa, je resna medicinska znanost.

Pridite po drugo mnenje

Planet zdravja sicer omogoča vsaj dve storitvi, eno so menedžerski pregledi, se pravi pregledi za podjetja, drugo pa so pregledi, ki jim radi rečemo drugo mnenje – ko pridemo pogledat izvide, ki so bili pri klasični medicini zaznani kot obolenja ali trenutni odkloni. Kaj so najpogostejše težave ljudi, ki pridejo po drugo mnenje? »Velikokrat so to bolečine in stanja, za katere ljudje opažajo, da zaradi dosedanjih terapij ni izboljšav ali pa je po obstoječi terapiji stanje celo slabše. Tega je veliko. Kaj se dogaja? Človek, ki ima bolečine zaradi kateregakoli vzroka, pride k zdravniku in ta mu predpiše protibolečinske tablete, s tem pa ni odpravljen vzrok za bolečino. To ni zdravljenje, to je prekrivanje simptoma. To je laganje našemu telesu. Če hočemo odpraviti bolečino, je treba ugotoviti vzrok zanjo, kajti bolečina vedno pomeni zastoj toplote, razširjene vene in zožene arterije. Gre za kardiovaskularni sistem, kar funkcionalno pomeni, da tisti del telesa, kjer so bolečine, ni dovolj prekrvavljen – niti ni dovolj krvi niti limfe. Ali pa jo je preveč in je v zastoju, če so vene razširjene,« je še razložil profesor Ogorevc.

Menedžerski pregledi v Planetu zdravja

Pojem absentizem opisuje stanje odsotnosti z delovnega mesta in ta je postal resen izziv vseh zahodnih družb. Kot je dejal Kadič, je v Sloveniji leta 2020 škoda zaradi odsotnosti z delovnega mesta znašla skoraj 500 milijonov evrov, leta 2021 pa skoraj 700 milijonov evrov. Trend torej kaže, da se ta znesek povečuje, zato postaja to resna težava tako za gospodarstvo kot tudi za javni sektor ter državo kot takšno. V Planetu zdravja pa imajo v zvezi s tem dobre izkušnje. »Kar nekaj podjetij, ki niso samo slovenska, so se že obrnila na nas prav iz tega razloga. Ob upoštevanju sprememb, ki jih predlagamo v Planetu zdravja, se relativno v kratkem času, se pravi v šestih mesecih, začne število bolniških odsotnosti opazno zmanjševati. Povečuje se produktivnost, ker so ljudje bolj zdravi. Imajo več moči in energije, ker jim telo deluje bolje,« je dejal profesor Ogorevc in dodal, da so odgovorna podjetja, menedžment ali lastniki podjetij že zdavnaj ugotovili, da kadar plačujejo sebi ali zaposlenim za zdravje – to ni strošek, ampak je dolgoročna investicija.

Premagajmo stres

Pri vodilnih menedžerjih opažajo, da so zelo pod stresom. »Menedžerski posel zahteva celega človeka. In velikokrat se zgodi, da so ti ljudje izgoreli. (…) Želodec in živec vagus sta organa, ki sta odgovorna za stresne odzive našega telesa. V Planetu zdravja znamo pomagati, da ljudje postanejo umirjeni, mirni in ne drogirani. Ko je naše telo zdravo, nismo razdražljivi, nismo nervozni, ne reagiramo pretirano, nismo hiperaktivni in znamo zdravorazumsko in logično razmišljati. To so vse lastnosti, ki so nujno potrebne za dobrega menedžerja, da sprejema dobre odločitve, pa tudi za vsakega zaposlenega posameznika je to potrebno,« je dejal profesor Ogorevc in dodal, da največ odklonov opažajo v delovanju želodca, jeter, žolča in trebušne slinavke – to so osnovni organi, kjer se prebava in presnova začneta. »Z našo pomočjo in z delom posameznika, ki se zaveda, da je prav način prehrane tisti, ki ga je v večji meri pripeljal do teh težav, je uspeh zagotovljen.« Menedžerski pregledi so priporočljivi tudi za manjša podjetja, saj je investicija v zdravje, investicija v razvoj podjetja na dolgi rok. Sicer pa je najdražji delavec tisti, ki ga ni na delovnem mestu, saj manjka nepogrešljiv člen v verigi učinkovitosti.

Učinkovitost, znanje in nasveti – to je prednost Planeta zdravja.

Učinkovitost, znanje in nasveti

Terapevti Planeta zdravja pa lahko po dogovoru pridejo tudi v določeno podjetje in opravijo preglede in posvetovanja. »Takšen način smo uporabili tudi v enih večjih multinacionalk, ki ima poslovalnico v Sloveniji, s katero še vedno sodelujemo in rezultati so navdušujoči,« je dejal profesor Ogorevc in dodal, da je omenjeni način pregledov treba načrtovati vsaj šest mesecev vnaprej. »Iz dolgoletnih izkušenj vam lahko povem, da ljudje, ki so v normalni kondiciji, ne potrebujejo pregledov vsakih šest mesecev. Enkrat na dve leti je popolnoma dovolj. Gre za pregled osnovnega stanja telesa, pri čemer se drobne težavice z najmanjšim mogočim stroškom odpravijo čez noč. Učinkovitost, znanje in nasveti – to je naša prednost.« In zakaj ne oklevati? Najboljši odgovor nam ponuja avtor uvodoma omenjenega diagnostičnega računalniškega programa, ki trdi, da se lahko z znanjem biokemije in biofizike ter obvladovanjem izpisov patologija vidi že štiri do pet let prej, preden se pojavi.