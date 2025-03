Nova dognanja o demenci

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gost oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bil tudi tokrat profesor naturopatije Igor Ogorevc, beseda pa je tekla o novih dognanjih, povezanih z demenco. Uvodoma smo izvedeli, da je demenca degenerativna sprememba možganov, ko je močno motena električna prevodnost tudi v samih možganih, zato tudi električni signali med sinapsami ne potujejo pravilno hitro.

Termoregulacija telesa in demenca

Tudi termoregulacija telesa je neposredno povezana z demenco. Pri tem moramo vedeti, da se telesna temperatura v vseh delih telesa lahko spreminja, samo v glavi se ne sme. »Telo, mišice in tudi limfa so sposobne prenesti določene temperaturne spremembe, medtem ko mora imeti glava konstantno temperaturo ne glede na zunanjo temperaturo in fizične napore,« je dejal profesor Ogorevc, to pa zato, ker so možgani najbolj fine in organizirane ter na toplotne spremembe najbolj občutljive beljakovine. Če zakuhamo v glavi, kot radi rečemo, je to zelo resno opozorilo našega telesa, da nekaj ni v redu in da moramo čim prej ukrepati. »Kajti če telo samo ne zmore več urediti temperature v glavi in za to uporabi zadnjo stopnjo hlajenja – to je znojenje –, potem je to hudo narobe,« je dejal profesor naturopatije. Pri tem je navedel dejstvo, da so ljudje, ki so umrli zaradi demence, imeli od 20 do 25 odstotkov manjše možgane, ti pa niso bili rožnate, ampak pepelnato sive ali rjave barve, saj so zaradi previsoke temperature zakrknili oziroma koagulirali.

Danes se demenca že skoraj uradno imenuje diabetes tipa 3.

Demenca – diabetes tipa 3

Kako sploh pride do previsoke temperature v glavi, ko pa ima telo vse varovalne mehanizme, da se glava ne pregreva ali pa podhlaja? Profesor Ogorevc je izpostavil, da je to povezano z delovanjem trebušne slinavke, saj nas novejše znanstvene študije in raziskave pripeljejo do rezultata, ki ga farmacevti in nevrologi nikakor nočejo slišati – to je, da se danes demenca že skoraj uradno imenuje diabetes tipa 3. »Ne obstaja namreč niti en človek na tem svetu, ki ima težave z demenco ali trpi zaradi nje pa ob tem ne bi imel resnih in dolgoletnih motenj delovanja trebušne slinavke. Če trebušna slinavka ne deluje pravilno, to ne pomeni, da je motena samo presnova sladkorja. Kajti slinavka izloča tako inzulin kot tudi hormone, glukagon in encime. Kaj se zgodi, kadar ni dovolj encima za razgradnjo beljakovin? Beljakovine, ki delno koagulirajo zaradi previsoke temperature v glavi, se ne morejo očistiti, ampak se nalagajo v možganih. In temu rečemo beljakovinska nesnaga. Ta nastane zaradi slabe cirkulacije oziroma zaradi povečane temperature, pa tudi zaradi premalo encimov trebušne slinavke, ki so te beljakovine sposobni razgraditi,« je razložil profesor Ogorevc.

Električna prevodnost in demenca

Če se vrnemo k motnji električne prevodnosti, ki ne more biti samo v glavi ali samo v srcu – tu gre za posledico napačnega metabolizma celega telesa. »Kajti mitohondriji delujejo pravilno, če je v telesu pravilen metabolizem, se pravi, če mi hrano lahko pravilno prebavimo in presnovimo. V nasprotnem primeru pride do motenj na celični membrani in ta ni več pravilno prehodna za določene kemične elemente. Tu se začne rušiti ravnovesje in mitohondriji začnejo umirati. Takrat pade električna napetost oziroma se ta spremeni in s tem se spremeni tudi električna prevodnost,« je še razložil profesor Ogorevc in dodal, da v Planetu zdravja pripravljajo »skoraj revolucionarno zdravstveno študijo prav na področju demence«. »In prvi rezultati se že kažejo. Ugotavljamo namreč, da imajo ljudje z demenco v veliki večini veliko pretoplo glavo tudi zunaj, saj so na videz rdeči v obraz. Imajo hladne ali pa zelo vroče noge in roke. Se pravi, da njihova termoregulacija, ki je osnovna človeška funkcija, ne deluje več pravilno. Zakaj? Nadzor termoregulacije telesa je namreč v hipotalamusu, v glavi. In če se možgani krčijo, kako lahko pričakujemo, da bo kontrola delala dobro? Ne bo,« je bil jasen profesor Ogorevc.

Apliciranje elektrolitov prek kože

»Pravijo, da se možgani ne obnavljajo. V naših študijah pa dokazujemo, da to ni res. V Planetu zdravja nismo obremenjeni z dogmo – če vidimo, da praksa kaže nasprotno od teorije, jo odpišemo in iščemo novo, takšno, ki bo potrdila rezultate v realnosti. In kaj ugotavljamo? Ko telesu pomagamo, da začne samo urejati telesno temperaturo, kar pomeni, da pregrete dele ohladimo in podhlajene dele grejemo, da se temperatura začne uravnovešati, se začne uravnovešati tudi celoten metabolizem – takrat pride do preboja v telesu. Kar naenkrat se počutimo bolje, bolje funkcioniramo in imamo več moči. Kar je presenetljivo in kar kaže tudi naša študija, ljudje z demenco še prej kot v desetih dneh opažajo dramatične izboljšave. Vendar jim moramo zato urediti tudi delovanje trebušne slinavke, tako da bo ponovno vsaj približno pravilno izločala tako hormone kot tudi svoje encime. Dokler tega ne uredimo, je vsak napredek iluzija. Druga, enako pomembna stvar – telesu kot celoti moramo zagotoviti pravilno električno prevodnost. Kako? Tako, da dodamo na kožo, ki je naš največji, najtežji in najbolj pomemben organ v telesu, elektrolite, in to v takšni obliki, da jih telo lahko takoj sprejme. To je oblika, kjer so molekule izjemno majhne. Ne govorimo o nanotehnologiji. Še vedno so to naravne molekule, vzete iz narave. Te pridejo skozi kožo v limfni sistem in prek njega se lahko v celem telesu v nekaj desetinkah sekunde resorbirajo v kri, tako kot je treba – telo to odreja samo,« je še razložil profesor naturopatije.

Pravilna električna prevodnost je v koži takrat, ko ima koža ph blago alkalen, se pravi takšnega, kot je ph vode v maternici.

Energy tonic extra in kapljice Energy

Določeni pripravki Planeta zdravja, ki jih uporabljajo pri terapijah, tako dajejo pozitivne učinke pri ljudeh z demenco. »Govorimo o dveh izdelkih – to so Energy tonic extra in kapljice Energy. To sta tekočini, ki imata vsaka svojo frekvenco oziroma ima vsaka svojo določeno velikost določenih mineralov. Energy tonic extra je namenjen aplikaciji prek kože, kajti prek kože imamo ljudje možnost dostopa do krvi bistveno hitreje kot prek prebavnega sistema. Če mi apliciramo elektrolite prek kože, imamo s tem direkten vpliv na celično hidracijo, kar pomeni, da se v vsaki celici v nekaj sekundah popravi ravnovesje elektrolitov. Ko je to boljše in primernejše, celična membrana reagira takoj in posledično imajo mitohondriji spet možnost, da pravilno proizvajajo in oddajajo električne impulze, ki jih proizvajajo,« je dejal profesor Ogorevc.

Kot plodna voda v maternici

Tako se izognemo prebavnemu sistemu in ne obremenimo želodca, jeter, trebušne slinavke, ampak elektrolite takoj dostavimo v telo – in to je velika prednost produkta Energy tonic extra, ki so ga razvili v sodelovanju s priznanim ginekologom porodničarjem prof. dr. Slavišo Stanišićem. Zakaj prav njim? Koža embrija se namreč razvija v maternici, kjer je plodna voda, ta pa je po dognanjih dr. Stanišića skoraj identična morski vodi z majhnimi spremembami. Tako so v Planetu zdravja na podlagi raziskovanj v dveh letih in pol prišli do formule, ki je zelo podobna plodni vodi v maternici. »Ta voda je alkalna. Ima podoben ph kot morska voda. Tudi ko pogledamo biofiziko, kaj ta pravi? Pravilna električna prevodnost je v koži takrat, ko ima koža ph blago alkalen, se pravi takšnega, kot je ph vode v maternici. Takrat pravilno teče elektrika po koži in posledično teče pravilno po celem telesu. Toliko časa smo pilili formulo, dokler je nismo izpilili. In to je Energy tonic extra, za katerega vemo, da je revolucionaren izdelek,« je še dejal profesor naturopatije, pri tem pa ni pozabil omeniti pomena nevrotransmitorjev, kot so dopamin, histamin in acetilholin. Njihova vloga v možganih je, da poskrbijo za pravilen prenos električnih impulzov. In vsi nevrotransmitorji se proizvajajo v črevesju, zato samo zdravo črevesje – za to je potrebna pravilna prehrana − lahko zagotavlja dobro mentalno funkcijo. Poleg tega sta pomembna tudi kvalitetno spanje in redna rekreacija. Med spanjem se možgani čistijo in obnavljajo, z gibanjem pa vzdržujemo dobro cirkulacijo limfe in krvi v telesu.