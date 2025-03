Negotovost na trgu energentov: Katera ogrevalna opcija je prava za vas?

Piše: C. R.

Zaradi naraščajočih cen elektrike se marsikdo sprašuje, kateri vir ogrevanja bo v prihodnosti najbolj ekonomičen in trajnosten. Pri Veto Group zagovarjajo individualen pristop za iskanje najbolj optimalne rešitve za ogrevanje in hlajenje.

Vsak objekt ima svoje specifične potrebe, zaradi česar je pomembno izbrati najustreznejšo tehnologijo – naj bo to toplotna črpalka, kotel na drva, kotel na pelete ali sekance, peč na plin ali olje ali pa hibridni sistem, vse skladno z evropskimi regulativami. Priznani proizvajalec De Dietrich za različne vrste objektov ponuja različne možnosti ogrevanja.

Ogrevanje po meri

De Dietrich, francoska znamka z zgodovino od leta 1684, ponuja širok izbor učinkovitih in okolju prijaznih rešitev za ogrevanje in hlajenje, prilagojenih potrebam uporabnikov in njihovim zmožnostim investiranja. Njihove rešitve so primerne za obvladovanje nihanj v cenah energentov, naprave pa opremljene z napredno tehnologijo, ki omogoča večjo prilagodljivost v negotovih časih.

Toplotne črpalke zrak-voda

Toplotne črpalke De Dietrich zagotavljajo ogrevanje, toplo sanitarno vodo in hlajenje. Primerne so za novogradnje in tudi za starejše objekte z radiatorskim ogrevanjem. Nekateri modeli imajo premišljeno tovarniško prilagojeno izvedbo, ki omogoča enostaven priklop toplotne črpalke k obstoječemu kotlu na olje, plin ali lesno biomaso. Sistemi so podprti z napredno regulacijo, ki lahko učinkovito, usklajeno in ekonomično upravlja obstoječe in tudi bolj kompleksne kurilnice z več ogrevalnimi krogi in več napravami v kurilnici.

Ogrevanje sanitarne vode

Sanitarna toplotna črpalka De Dietrich Elensio zagotavlja visoke prihranke z uporabo okolju prijaznega hladilnega sredstva R290 in energetsko učinkovitostjo A+. Deluje tiho, je okolju prijazna in ponuja udobje s 5-letno garancijo.

Rast povpraševanja po pečeh na plin in olje

V skupni Veto Group, ki je ekskluzivni zastopnik za De Dietrich v Sloveniji, opažajo povečano zanimanje za sodobne peči na plin in olje, ki zagotavljajo visoke izkoristke in maksimalno udobje, hkrati pa ustrezajo najzahtevnejšim ekološkim standardom. Peči na plin so zanesljive in z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo ter že pripravljene na prihodnost in uporabo kombinacije zemeljskega plina in vodika.

Klimatska naprava Clim’Up

Klimatske naprava De Dietrich Clim’Up omogoča učinkovito hlajenje prostorov in je primerna tudi za ogrevanje v prehodnih obdobjih. Deluje tiho in varčno z energetsko učinkovitostjo A++, ter ponuja udobje po dostopni ceni.

Izbira strokovnega izvajalca

Izbira novega ogrevalnega sistema zahteva tehten premislek. V trgovinah Veto Group vam strokovni svetovalci pomagajo pri izbiri optimalne rešitve in ponudijo vam prilagojeno rešitev ter informacijo, ki bo odlična osnova za pravo odločitev. Skupina Veto Group širi mrežo maloprodajnih enot po vsej Sloveniji, njihovi strokovnjaki pa vam priporočajo lokalnega obrtnika iz vaše okolice, ki bo poskrbel za profesionalno montažo in vzdrževanje in bo tudi po vgradnji sistema v vaši bližini ter hitreje na voljo, ko ga boste potrebovali.

Več informacij poiščite na spletnih straneh https://www.veto.si/ in www.veto.si/dedietrich ali pišite na [email protected].