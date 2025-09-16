MOS 2025 z rekordnim številom novosti »Samo pogledat grem«

Piše: Celjski sejem

Celjski sejem bo med 17. in 21. septembrom 2025 ponovno središče poslovnega in sejemskega dogajanja. Ponovno se bomo družili na sejmu z izjemno tradicijo, saj se bo tokrat odvijal že 57. MOS – največji poslovno-sejemski dogodek v regiji, ki vsako leto privabi okoli 65.000 obiskovalcev. Dogodek je že desetletja sinonim za povezovanje, nova znanja in poslovne priložnosti, hkrati pa ponuja pestro dogajanje za širšo javnost z ugodnimi nakupi in zanimivimi spremljevalnimi vsebinami.

KDAJ? 17.–21. september 2025

KJE? Celjski sejem

KAJ? 57. MOS

Z vami smo že krepko čez pol stoletja in če kdo, vemo mi, da je čas za pogled naprej, ki je odgovor na izzive časa. 57. MOS na novo definira trajnost, ki že zdavnaj ni samo trend – je način razmišljanja, delovanja in povezovanja! In prav to počnemo na MOS-u. V središče letošnjega MOS-a smo zato postavili trajnost. Vabimo vas, da se nam pridružite na največjem poslovno-sejemskem dogodku v regiji, kjer bomo letos združili inovacije, podjetnost in rešitve za vse vaše izzive pod skupnim imenovalcem: zeleni prehod. MOS 2025 vas bo popeljal na pot zavestne izbire, dolgoročne odgovornosti in prehoda v bolj trajnostno prihodnost.

Trajnost se letos prepleta skozi vsa tri glavna področja sejma:

MOS DOM

Na segmentu MOS DOM bodo razstavljavci obiskovalcem predstavili okolju prijazne materiale in rešitve za gradnjo ter prenovo. Med drugim boste spoznali nove pristope, kjer gradbinci vse bolj posegajo po trajnostnih materialih z nizkim ogljičnim odtisom. Poleg tega bo bogat razstavni nabor zajemal ogrevanje, prezračevanje, fotovoltaiko, električne polnilnice, stavbno pohištvo in številne druge vsebine.

MOS TURIZEM & GASTRONOMIJA

Ta sejemski segment promovira lokalno in sezonsko kulinariko ter trajnostni in zeleni turizem. V ospredju bodo tudi butične izkušnje: ponudniki lokalne hrane, vin, turistične kmetije, wellness ponudniki, destinacije ter oprema za gostinstvo. Letos prvič bo v okviru tega segmenta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano celovito predstavilo ekološko pridelano hrano, ozaveščanje o ekološki hrani ter ekološko tržnico.

MOS B2B

Vse poslovne rešitve na enem mestu – od inovacij, digitalnih rešitev, krožnega gospodarstva in zelene tehnologije – podjetništvo, ki spreminja svet. Predstavljali bomo industrijske tehnologije, logistike, merilne tehnike, digitalizacijo, IKT in avtomatizacijo, predstavile se bodo državne in gospodarske institucije.

Seveda pa tudi na letošnjem MOS-u ne bo manjkalo priljubljenega sejemskega dogajanja na MOS PLUS, ki že več kot pol stoletja razveseljuje z ugodnimi sejemskimi nakupi ter izdelki in storitvami za prosti čas, zdrav način življenja in e-mobilnost: od naravne kozmetike, športne opreme, wellness ponudbe do električnih koles in inovativnih storitev.

Med petdnevnim sejemskim dogajanjem se bo predstavilo 650 razstavljavcev, ki bodo predstavili kar 1.100 blagovnih znamk iz več kot 20-ih držav. Med njimi bo okrepljena udeležba domačih podjetij, ki ponujajo rešitve na področju zelene transformacije in digitalizacije. Obiskovalci bodo tudi letos deležni številnih vsebinskih novosti, marsikaj novega bodo ponudile tudi spremljevalne prireditve.

Letošnji promocijski ambasador MOS-a komik Perica Jerković



Kdo pa še ne pozna tiste »Samo pogledat grem«, potem pa se s sejma vrne s polnimi rokami manjših in večjih nakupov. Na sejem se moraš dobro pripraviti. Da ne izpustiš pomembnih stvari (beri: popustov in ugodnih nakupov ali pa zanimive predstavitve inovativnih izdelkov in poučnih delavnic). In ker pri tem naletiš na takšne in drugačne preizkušnje, smo se s tistimi bolj očitnimi tudi malce poigrali in jih predstavili v zabavni promociji s komikom Perico Jerkovićem.

Rdeča nit promocije na 57. MOS-u je odkrivanje sejemskih resnic. Tako boste na letošnjih jumbo plakatih zasledili napise, kot so:

»Samo pogledat grem!« … Odideš pa s kosilnico, posteljo, vrati in lupilcem krompirja.

»Jaz v dvoranah najdem vse! No ja, ko se vsaj 3x prej izgubim!« … Kjer potrebuješ zemljevid, prijatelja in 1 dan dopusta.

»Jaz grem gledat za gradnjo, moja pa dodatke za kuhinjo.« … Kjer se pari izgubljajo, najdejo in na koncu kupijo toplotno črpalko.

Da bodo obiskovalci na 57. MOS-u uživali brez stresa, z največ koristnimi postanki in, seveda, z najboljšimi nakupi, so tukaj strnjeni napotki za vsakega obiskovalca MOS-a.

Kaj te čaka na MOS-u?

Sejemske ugodnosti , ki jih dobiš samo tukaj in nikjer drugje.

, ki jih dobiš samo tukaj in nikjer drugje. Nove tehnologije in inovacije , ki jih boš lahko preizkusil iz prve roke.

, ki jih boš lahko preizkusil iz prve roke. Poučne delavnice in predavanja , kjer boš dobili nova znanja.

, kjer boš dobili nova znanja. In seveda – tisti občutek sejemskega vrveža, ki ga preprosto moraš doživeti.

Pripravi udobne čevlje, sprazni prtljažnik v avtu in se vidimo v Celju med 17. in 21. septembrom.

Dogodki, vredni vaše pozornosti!



Letošnji MOS je izjemno bogat v naboru obsejemskih aktivnostih, dogodkih in delavnicah. Podjetniki imajo na MOS-u edinstveno priložnost 5-dnevnih izobraževanj, predavanj, mreženj in iskanja novih poslovnih priložnosti.

Četrtek, 18. september 2025 bo v znamenju konference Gradimo prihodnost bivanja s trajnostno gradnjo, ki bo združila vrhunske strokovnjake s področja trajnostne gradnje, lesa in zdravih bivalnih okolij. Predstavili bodo uporabo kazalnikov trajnosti, pomen analize življenjskega cikla ter vlogo zelenih javnih naročil pri pospeševanju trajnostnih projektov. Poseben poudarek bo na leseni gradnji, ki povezuje tradicijo in sodobne tehnologije ter ustvarja varna, udobna in zdrava bivalna okolja. Konferenca je priložnost za arhitekte, gradbenike, investitorje in vse, ki jih zanima trajnostna prihodnost bivanja.

Poleg trajnosti bo velik poudarek na digitalizaciji in mednarodnem povezovanju. Posebej bi izpostavili izjemno pomembno mednarodno poslovno srečanje »B2B Connect2Slovenia«, ki je odlična priložnost, da razstavljavci svoje izdelke in storitve predstavijo izbranim tujim podjetjem ter razširijo mrežo poslovnih partnerjev v regiji Alpe Adria. Dogodek bo potekal v četrtek 18. septembra in bo povezal podjetja s področij:

pametne industrije,

avtomobilske in kovinske industrije,

elektronike,

transporta in logistike ter ostalih panog.

Gre za ciljane B2B pogovore za nove posle. Tuje podjetja, ki prihajajo na srečanje, aktivno iščejo nova partnerstva. Nedvomno dogodek, vreden pozornosti! In ulica, vredna ogleda? Presenetile vas bodo delavnice za mlade in vsebina na Ulici obrti.

Petek, 19. september 2025 bo namenjen aktualnim vprašanjem požarne varnosti električnih vozil in naprav. Strokovni seminar Ko zagori elektrika bo predstavil posebnosti e-požarov, ob sejmu pa bodo obiskovalci lahko preizkusili simulatorje gašenja in si ogledali praktične prikaze vžiga baterij e-skiroja, pametnega telefona in prenosnika. Bodo pa obiskovalci lahko spoznali tudi razstavljavce električnih avtomobilov in pobliže spoznali asistenčno vožnjo.

Izjemno veseli smo, da se pri nas odvija tudi posebni hekaton pod imenom »Woodyton«. Gre za prvi lesarski hekaton, ki ga Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira v sklopu aktivnosti projekta LifeLongWood Interreg SI-AT 2021-2027. Z dvema enodnevnima dogodkoma, ki se bosta odvijala na sejemski četrtek in petek , bodo mladi od 12 – 15 let, učenci 7., 8. in 9. razreda, s kreativnim razmišljanjem v ekipah iskali rešitve na izzive, povezane z lesom in okoljem. V sodelovanju z vrstniki, mentorji in podjetniki lesarskih dejavnosti iz Slovenije in Avstrije se bodo učili podjetniškega razmišljanja, spoznali sodobne poklice v lesarstvu in gozdarstvu ter razvijali ustvarjalnost in timsko delo.

Že tradicionalno bo dvorana L1 zaživela s pestrimi in bogatimi dogodki Obrtno-podjetniške zbornice in številnih ministrstev ter izobraževalnih institucij.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije se bo predstavila s svojimi sekcijami, območnimi zbornicami in partnerji. Predstavili bodo digitalno kartico Mozaik podjetnih, Ulico obrti s prikazom 14 obrtnih poklicev, na mednarodnem poslovnem srečanju Connect2Slovenia pa bo nove poslovne priložnosti iskalo 100 podjetnikov iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije in Slovenije.

Vse ugodnosti digitalne kartice Mozaik podjetnih, ki bo odslej v prenovljeni podobi, bodo po novem dostopne v mobilni aplikaciji, ki bo nadomestila dosedanjo plastično kartico. Digitalna rešitev bo članom omogočala hiter pregled vseh ugodnosti in akcij, obveščanje o ponudbah v bližini ter enostaven dostop do posebnih popustov, kar pomeni, da bodo ekskluzivne ugodnosti OZS vedno na voljo. Poleg tega bodo uporabniki ažurno obveščeni o novostih in posebnih ponudbah, kar jim bo omogočilo optimalno izkoriščanje vseh ugodnosti. Na razstavnem prostoru bodo tudi partnerji Mozaika podjetnih, ki članom OZS omogočajo številne ugodnosti. Partnerji, kot so Zavarovalnica Triglav, Shell, Relax Turizem, Delavska Hranilnica, Bags&more, Office&more in Energija Plus, bodo obiskovalcem predstavili konkretne popuste, ki so na voljo izključno članom OZS.

OZS skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje in srednjimi šolami tradicionalno na sejmu MOS organizira Ulico obrti. Predstavili se bodo atraktivni in deficitarni obrtni poklici, potekale bodo tudi demonstracije domače in umetnostne obrti. Poudarek bo na vključevanju osnovnošolcev in dijakov, ki se bodo lahko preizkusili v praktičnih nalogah ter poklicnih spretnostih. Osrednja točka Ulice obrti bo vajeniška pisarna, kjer bodo obiskovalci prejeli vse informacije o vajeniškem sistemu izobraževanja ter srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Na Ulici obrti se bodo tokrat predstavili poklici kuhar, natakar, pek, slaščičar, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, elektronik in mehatronik, tesar, suhomontažer, klepar krovec, polagalec talnih oblog, voznik ter rokodelski poklici.

Podrobneje o Connect2Slovenia – Eden od vrhuncev sejma MOS bo mednarodno poslovno srečanje Connect2Slovenia, ki se ga bo udeležilo okrog 100 podjetnikov iz regije Alpe Adria. Dogodek je namenjen mreženju in povezovanju podjetij iz različnih sektorjev ter MSP ponuja izjemno priložnost za individualne, vnaprej dogovorjene sestanke s potencialnimi domačimi in tujimi partnerji.

Sekcija kovinarjev in Sekcija plastičarjev pri OZS bosta na skupnem prostoru predstavili sedem podjetij s široko paleto izdelkov. Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS pa bo obiskovalcem približal možnosti sodelovanja med malim gospodarstvom in raziskovalnimi institucijami.

Posebej bo izpostavljen inovativni produkt podjetja Atelje Virtua, ki bo na sejmu premierno predstavljen v obliki 3D holograma v naravni velikosti. Gre za tehnološko napredno senzorno izkušnjo, ki obiskovalcem omogoča interaktivno komunikacijo z virtualnim predstavnikom podjetja. S pomočjo umetne inteligence bodo obiskovalci lahko vzpostavili pogovor s hologramom, pridobili informacije o podjetju Atelje Virtua ter izvedeli več o delovanju in storitvah OZS – kar v 70 tujih jezikih.

Sekcija za domačo in umetnostno obrt OZS bo na MOS prinesla utrip rokodelstva. V okviru Ulice obrti bodo potekale mojstrske rokodelske delavnice, ki bodo namenjene predvsem šolski mladini, ki se bo lahko preizkusila v nekaterih rokodelskih spretnostih. Tam bo tudi informacijska rokodelska točka, ki bo obiskovalcem nudila informacije o rokodelstvu, izobraževanjih in možnostih vključitve v različne rokodelske programe.

V okviru predstavitve Sekcije DUO pri OZS bo organizirana tudi razstava Roka & Oblika, katere namen je predstaviti sodobno oblikovane rokodelske izdelke, ki temeljijo na tradicionalnih tehnikah, obenem pa vključujejo sodobne oblikovalske pristope. Razstava bo izpostavila sodelovanje med rokodelcem in oblikovalcem, postopke povezovanja ter razvoj izdelka. Namen razstave je tudi izobraževalen – ozaveščati tako rokodelce kot oblikovalce in širšo javnost o možnostih sodobnega razvoja tradicionalnih obrti. V dvorani C pa bodo tudi prodajne rokodelske stojnice.

Razstava Sharewood – predstavlja trajnostno uporabo lesa v sodobni arhitekturi in oblikovanju. Posebnost razstave je knjižnica lesa, kjer bodo obiskovalci – predvsem mladi – spoznali različne vrste lesa, njihove lastnosti in prednosti pri okolju prijazni gradnji. Razstava poteka v okviru projekta LifeLongWood Interreg SI-AT 2021–2027.

Predstavitev območnih obrtno-podjetniških zbornic- Pomemben del razstavnega prostora OZS bo namenjen tudi območnim obrtno-podjetniškim zbornicam, ki s svojim delom neposredno podpirajo lokalne podjetnike in obrtnike. Svoj program, dejavnosti in primere dobrih praks bodo predstavile OOZ Krško in OOZ Ormož ter primorsko-notranjska regija območnih obrtno-podjetniških zbornic.

Brezplačne vstopnice za člane OZS – Člani OZS lahko tudi letos brezplačno obiščejo prvi dan sejma MOS. Brezplačne vstopnice za ogled sejma prevzamejo na svojih območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

Podpora za prihodnost obrti in podjetništva – Na razstavnem prostoru OZS se bosta predstavila tudi dva pomembna projekta, namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Prvi je Enterprise Europe Network Slovenija, največja evropska podporna mreža za MSP, ki deluje tudi v Sloveniji in katere član je OZS. Projekt podjetjem nudi pomoč pri iskanju mednarodnih poslovnih partnerjev, vstopu na tuje trge, prenosu tehnologij ter podporo pri digitalni in zeleni preobrazbi. Drugi je Slovenski center za krožno gospodarstvo, katerega član je tudi OZS. Projekt povezuje gospodarstvo, znanost in politiko ter MSP-jem nudi podporo pri razvoju krožnih poslovnih modelov, zmanjševanju odpadkov in učinkovitejši rabi virov.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport se bo letos na MOS-u predstavilo z izjemno širokim in raznolikim programom, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v sodobne trende, inovacije in priložnosti na področju gospodarstva, turizma in športa – od predstavitev Slovenskega inštituta za standardizacijo, Slovenskega podjetniškega sklada ter Urada za intelektualno lastnino z možnostmi finančnih spodbud in varstva inovacij, do Slovenske akreditacije, ki obeležuje 30 let delovanja; v sodelovanju s Centrom Noordung bodo obiskovalci lahko doživeli edinstvena interaktivna vesoljska doživetja, kot so virtualni sprehodi po Mednarodni vesoljski postaji in simulatorji letenja, obenem pa bo posebej izpostavljen tudi mednarodno priznan projekt Cansat, ki mladim odpira vrata v svet vesoljskih tehnologij in jim približuje poklice prihodnosti v vesolju.

V ospredju bo tudi predstavitev inovativnih in trajnostnih rešitev slovenskih malih in srednjih podjetij prek SPIRIT-a Slovenija, razstava dosežkov Direktorata za lesarstvo z uporabo raziskovalno-demonstracijske opreme ter virtualnimi ogledi lesenih montažnih hiš, pa športni izzivi za obiskovalce pod okriljem Direktorata za šport in Olimpijskega komiteja Slovenije. Navdušil bo projekt Mali prijatelji, ki s sodobnimi 3D-tiskanimi bivališči za ptice, veverice in ježe povezuje naravo in tehnologijo ter krepi zavedanje o varovanju biotske raznovrstnosti; posebno mesto bo namenjeno tudi predstavitvi kolekcije Slovenia Unique Experiences Slovenske turistične organizacije, ki združuje najbolj avtentična, butična in trajnostno naravnana doživetja Slovenije ter jo predstavlja kot zeleno, inovativno in petzvezdično destinacijo, program pa bosta dopolnila še dva strokovna posveta – Pomen prostovoljstva v športu za poslovno kariero, ki mladim odpira priložnosti mreženja, pridobivanja izkušenj in osebnostne rasti, ter Destinacijske organizacije in oblikovanje privlačne, kakovostne turistične ponudbe tudi za zahtevne goste, kjer bo poudarek na povezovanju ponudnikov in ustvarjanju vrhunskih butičnih doživetij, dostopnih tudi zahtevnejšim segmentom turistov.

Ministrstvo za javno upravo na MOS-u 2025: Od oblikovanja politik do javnega naročanja

Ekipa Ministrstva za javno upravo bo na letošnjem MOS-u v Celju predstavila dve, tako za širšo javnost kot gospodarstvo, zanimivi in pomembni vsebinski področji: Stičišče za oblikovanje politik in sodelovanje ponudnikov pri javnih naročilih.



Ste se kdaj vprašali, kako nastajajo politike, predpisi ali strategije, ki vplivajo na naše vsakdanje življenje? Na razstavnem prostoru Ministrstva za javno upravo boste lahko spoznali Stičišče za oblikovanje politik (SOP), preko katerega izboljšujejo kakovost priprave politik (predpisov, strategij, ukrepov), ki prispevajo k prehodu v krožno in brezogljično gospodarstvo. Že v najzgodnejšo fazo priprave politike vključijo vse deležnike, ki jih politika zadeva. Uporabljajo inovativne metode, da poslušajo ter slišijo želje in potrebe vseh. Njihov cilj je spodbujati ter opolnomočiti posameznike, skupine in organizacije v demokratičnem procesu oblikovanja politik. Obiskovalci bodo tako od bližje spoznali, kako lahko postanete soodgovoren in aktiven član demokratičnega procesa.

Na sejmu bodo na voljo tudi svetovalci s področja javnega naročanja, ki bodo na preprost in praktičen način približali javno naročanje. Predstavili bodo prednosti elektronskega sistema javnega naročanja, možnosti brezplačnega obveščanja o novih priložnostih, enostaven način uporabe portalov in še kaj. Obenem bo ekipa v okviru projekta Dvig profesionalizacije javnega naročanja (ProfJN) nudila svetovanje in podporo s tega področja ter predstavila možne načine pridobitve informacij in nudenja pomoči ponudnikom.

In če želite hitro in enostavno dostopati do javnih storitev kar od doma? Na skupnem razstavnem prostoru Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za digitalno preobrazbo bodo imeli obiskovalci na voljo Prijavno službo za pridobitev elektronske identitete (kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA in osebne izkaznice), ki omogoča opravljanje številnih javnih storitev na daljavo. V sklopu prijavne službe bodo svetovali referenti Upravne enote Šmarje pri Jelšah in nudili vse potrebne informacije za pridobitev elektronske identitete. Kar tam, na sejmu!

Stičišče znanosti in gospodarstva – tudi letos bo na ogled Stičišče znanosti in gospodarstva kot projekt Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Stičišče bo zajemalo predstavitve novih tehnologij, novih tehnoloških procesov, visokotehnoloških inovacij ter novodobnih poklicev in sodobnih izobraževalnih programov. V predstavitev so vključene; mehatronika, avtomatika, robotika, elektronika, bionika, biomimetika, fotonika, energetika, IKT, vesoljske tehnologije, mikro, nanotehnologije, novi materiali in drugo. Svoje delo in znanstvena dognanja bodo predstavile najpomembnejše slovenske raziskovalne in izobraževalne institucije ter visokotehnološka podjetja.

Stičišče znanosti in gospodarstva je priložnost za promocijo dosežkov slovenske znanosti in za intenzivnejše sodelovanje med znanstveno in gospodarsko sfero, na ogled pa ponuja tudi primere dobre prakse dosedanjega sodelovanja. Stičišče pomeni tudi večjo spodbudo na trgu konkurenčnosti. Predstavitev bo letos osredotočena na digitalizacijo, digitalne transformacije, nove poslovne modele in Industrijo 4.0, ter prihajajočo Industrijo 5.0 in Družbo 5.0.

Predstavil se bo Institut »Jožef Stefan« v sodelovanju z odcepljenim podjetjem Nanotul, kjer bodo predstavili edinstven detektor respiratornih kapljic, predstavljena bo BHMTP – Bionska, hibridna multimodalna tehnološka platforma, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru bo predstavila hibridne nevronske vmesnike in uporabo umetne inteligence v povezavi z identifikacijo nevronskih kod (projekt HybridNeuro), ter optoelektronske ter fotonske sisteme, Kemijski inštitut iz Ljubljane bo predstavil kot inovacijo Mukoadhezivne filme s počasnim sproščanjem cepiv, Biotehniška fakulteta in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani bosta skupno predstavili ovčjo električno ovratnico za odvračanje volkov, podjetje SkyLabs bo skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru predstavilo razvoj vesoljskih tehnologij s poudarkom na nanosatelitih.

Cilj predstavitve na Stičišču znanosti in gospodarstva, ki ga v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije že nekaj let vodi Janez Škrlec, je tudi predstavitev dobrih praks sodelovanja znanosti in gospodarstva v Sloveniji in širše.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj bo na svojem razstavnem prostoru sredo in soboto posvetilo dobrim zgodbam, ki jih pišejo s sredstvi evropske kohezijske politike, četrtek bo namenjen regionalnemu razvoju, petek pa čezmejnemu sodelovanju. Med drugim se jim bodo na razstavnem prostoru pridružili:

v sredo predstavniki projektov: 11:30-13:30 – Kolesarska pot Štrekna in 14:00-18:00 – Inkubator Perspektiva

in 14:00-18:00 – v četrtek predstavniki Slovenskega regionalno razvojnega sklada

v petek predstavniki Interreg Slovenija-Hrvaška , Interreg Slovenija-Avstrija s predstavniki Ljudske univerze Ptuj in Interreg Slovenija-Madžarska

, s predstavniki in v soboto pa bomo spoznali predstavnike projektov: 9:00-11:00 – Novo mesto – mesto urbanega napredka, 11:00-13:00 – zaDravo, 13:00-15:00 – Tehnopark Celje, 15:00-18:00 – Center za kreativnost: Spletni katalog selekcije slovenskih daril Republike Slovenije.

Vse dni sejma bodo za bogat nabor preventivnih akcij in prikazov poskrbeli v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa z dogodki Za večjo varnost v prometu.

Na njihovem razstavnem prostoru bodo obiskovalci lahko preizkusili preventivne naprave in hkrati od animatorjev prejeli ključne informacije. Preventivni dogodki AVP so zasnovani tako, da so udeleženci aktivni, ter jih tako informiramo, osveščamo in usposabljamo za ustrezno varno ravnanje v prometu. Na dogodku se s pomočjo demonstracijskih naprav in posebej usposobljenih izvajalcev s strani AVP izvajajo informiranja, svetovanja, učenje in usposabljanje.

Sodelovali bodo z naslednjimi preventivnimi napravami:

NALETNE TEHNICE -Tehtnice prikazujejo naletno težo, ki nam pove, koliko smo pri različnih hitrostih (30/50/90 km/h) v trenutku trka (v zid, brez deformacij in krčenja pločevine) dejansko težki oz. kakšne so sile, ki delujejo na človeka ob trku. Posledice takšnih sil se lahko ublažijo le z uporabo varnostnega pasu in z vgrajenimi varnostnimi mehovi (air bag). Vse stvari v avtu morajo biti dobro pritrjene, kajti čim manjša je pot, tem manjša je sila, ki se sprosti pri trku in tudi poškodbe so s tem manjše. Sila, ki se sprosti ob trku v oviro se s povečevanjem hitrosti izredno povečuje. Pri prometnih nesrečah se običajno trk zgodi v zelo kratkem času (0,08 sekunde). To pomeni, da se v tem kratkem času sprosti vsa energija, ki jo imata zaradi gibanja vozilo in potnik.

OČALA – Z uporabo različnih alko-očal, ki simulirajo alkoholiziranost, izvajajo več vaj, s pomočjo katerih vidimo razliko med različnimi stopnjami alkoholiziranosti, ter različnimi okoliščinami (nočna očala, tunelski vid). Vaje se izvedejo najprej brez očal in nato z različnimi očali, da vidimo kako se naše vizualno zaznavanje spreminja oz. slabša. Po končanih vajah pokomentiramo stanje in primerjamo rezultate, ter jih umestimo v vsakdan.

SIMULATOR TRKA (simulator Zaletavček) – Simulator trka je posebna naprava za prikaz sil, ki delujejo na voznike in potnike pri trkih z manjšo hitrostjo. S tem preizkusom se pokaže učinkovitost uporabe varnostnega pasu in posledice trka. Udeleženec lahko preizkusi silo udarca pri trku s hitrostjo “le” 11km/h. Osebna izkušnja, ki jo na simulatorju doživi udeleženec, je najprepričljivejši argument za uporabo varnostnih pasov in vožnjo s prilagojeno hitrostjo. Simulator trka ni primeren za otroke manjše od 140 cm zaradi varnosti.

SIMULATOR PREVRAČANJA (simulator Vrtavko) – Glavni namen simulatorja prevračanja je prikaz pomembnosti pravilne uporabe varnostnega pasu. Nameščen je na dvoosni prikolici in na pocinkani konstrukciji je manjši avto z dvema sedežema. Vstop in izstop sta enostavna. Po razlagi in demonstraciji pravilnega pripenjanja z varnostnim pasom se izvaja počasno vrtenje (mogoče so 3 različne hitrosti). Vrtenje je povsem varno in nam prikaže pravino pripetost z varnostnim pasom v primeru, da se avto ob prometni nesreči prevrne. Izstop je omogočen v položaju, ko je avto ‘’na kolesih’’. Simulator PREVRAČALNIK ni primeren za otroke manjše od 150 cm zaradi višine postavitve varnostnih pasov in same varnosti udeleženca!

ČELADA – TEŽA GLAVE – Za varnost naše glave pri vožnji s kolesom, skirojem, e skirojem, je pomembna čelada. Za demonstracijo, zakaj uporabljati čelado in kako jo pravilno uporabljati, se uporablja več pripomočkov, ki so podprti s sloganom “Bistro glavo varuje čelada”.

Maketa človeške glave, ki je opremljena s kolesarsko čelado, služi temu, da predstavlja, koliko realno tehta človeška glava s čelado pri hitrosti 25 km/h (teža je približno 50 kg). Obiskovalci lahko poizkusijo dvigniti glavo in se prepričajo o njeni teži.

Pripravili bodo tudi dve preventivni predavanji, namenjeni udeležencem v prometu, s poudarkom na starejših udeležencih, najpogostejših napakah v prometu in novih izzivih na področju varnosti v prometu, ki jih prinaša mikromobilnost.

Petek, 19.9., bo sicer namenjen tudi aktualnim vprašanjem požarne varnosti električnih vozil in naprav. Strokovni seminar Ko zagori elektrika bo predstavil posebnosti e-požarov, vse sejemske dni pa bodo obiskovalci lahko preizkusili simulatorje gašenja in si ogledali praktične prikaze vžiga baterij e-skiroja, pametnega telefona in prenosnika.

POMEMBNE INFORMACIJE ZA OBISKOVALCE

Vsem obiskovalcem sejma MOS ponujamo odličen sejemski nakup vstopnic v spletni akciji (velja samo do začetka sejma, torej do 16. 9.) – kupijo 2 vstopnici za ceno ene, za samo 12 eur.

Spletna akcija 1 + 1

V duhu trajnosti obiskovalce spodbujamo, naj na sejem pridejo s kolesom, kolesarji bodo nagrajeni s 50 % popustom na vstopnico.

Sejem MOS je mnogo več kot razstava izdelkov in storitev. Je prostor srečevanja idej, napredka in odgovornosti, kjer z znanjem in izkušnjami soustvarjamo varnejšo in trajnostno prihodnost. Ponosni smo na to, da s toliko različnimi partnerji pripravljamo vsebine, ki MOS-u dajejo vlogo središča ozaveščanja, izobraževanja in preventive.

Se vidimo med 17. in 21. septembrom na 57. MOS-u na Celjskem sejmu.