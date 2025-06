Ledvice – hladilnik našega telesa

Piše: Petra Janša

Na Prvi TV, programu televizije Nova24TV, se nadaljuje tedenska oddaja o zdravju, ki jo pripravlja profesor naturopatije in termoregulacije telesa Igor Ogorevc, solastnik podjetja AS AN, d. o. o., znanega po blagovni znamki Planet zdravja.

Gost oddaje, ki jo vodi Edvard Kadič, je bil spet profesor naturopatije Igor Ogorevc, beseda pa je tekla o ledvicah in njihovi funkciji z vidika termoregulacije telesa. Ledvice so namreč hladilnik našega telesa in skrbijo za njegovo pravilno temperaturo, kar pomeni, da pravilno odvajajo vodo in toksine iz telesa.

Nenadna smrt in telesna temperatura

»Govorimo o uriniranju. Vsi toksini namreč po pravilih pregrevajo naše telo,« je dejal profesor Ogorevc in poudaril, da ne smemo pozabiti, da ledvice pomenijo vitalnost našega telesa. »Ko ledvice ne zmorejo več pravilno opravljati svoje funkcije, se vitalnost opazno manjša. Vse to pa je neposredno povezano s telesno temperaturo – ta ni simptom, ampak je osnovni vzrok vseh nepravilnosti v delovanju telesa.« Profesor Ogorevc se je v petek, 23. maja, udeležil konference v Sarajevu na temo kardiovaskularnih zapletov pri športnikih, na kateri so govorili o nenadnih smrtih tako v okviru olimpijskega gibanja kot rekreativnega športa. »Zadnje čase, sploh pa v času po cepljenju proti covidu-19, pri mladih moških pogosteje prihaja do t. i. nenadnih smrti, kjer je etiologija neznana. Se pravi, da je vzrok pri nenadni smrti neznan. V Sarajevu so bili vsi eminentni kardiologi iz nekdanje Jugoslavije, razen iz Slovenije in Makedonije. Razpravljali so, zakaj se to dogaja. V svoji razpravi sem dokazal, da do tega prihaja zaradi toplotne preobremenitve telesa. Kaj se dogaja pri teh športnikih? (…) Osnovna napaka je v preobremeniti ledvic. Prvo, kar je treba vedeti, je, da predstavljajo ledvice najmočnejši in najpametnejši vir hlajenja v našem telesu – to lahko primerjamo s hladilnim sistemom v avtomobilu,« razlaga profesor naturopatije.

Na dan je treba popiti od 1 do 2 litra vode.

Dušik duši delovanje ledvic

Pri tem je spomnil, da športnikom, še posebno profesionalnim, svetujejo hrano, ki najbolj obremenjuje ledvice in jemlje največ energije. »To so meso, mesni izdelki, mleko, mlečni izdelki in jajca. Pri funkcionalni medicini zelo natančno vemo, da uživanje živalskih beljakovin v svojem metabolizmu povzroča pretirano proizvodnjo dušika in dušikovega oksida v telesu. Prav dušik pa je tisti element oziroma strup v telesu, ko, kadar ga je preveč, dobesedno duši in zavira delovanje ledvic. A kar je še pomembnejše, višek dušika se nabira v glavi, moti delovanje hipotalamusa – žleze, ki nadzira temperaturo v telesu,« je bil jasen profesor Ogorevc in dodal, da se športniki zaradi pretirane obremenitve dodatno pregrevajo, in če hladilni sistem oziroma ledvice ne delujejo pravilno in dovolj, pride do temperaturnega šoka, kolapsa in smrti. Kot je še dejal, je treba telo obravnavati kot celoto, zato bodo sprejete smernice, kako od sedaj naprej bolj celostno in kvalitetno obravnavati zdravje športnikov in katere parametre je treba gledati, da ne bo več prihajalo do napak. »Izpostavil sem tudi električno prevodnost v koži, srcu, mišicah in možganih – to se vse da spremljati, ampak tega pri športnikih preprosto ne delajo.«

Težave z ledvičnimi kamni

V nadaljevanju oddaje je bil govor tudi o nastanku ledvičnih kamnov, ki je prav tako povezan s telesno temperaturo. »Ti nastanejo takrat, ko je v sami ledvici temperatura povišana, se pravi, kadar pijemo premalo tekočine. Tu govorimo o čisti vodi, kajti ledvice potrebujejo vodo, ne čaja, sladkih pijač …« je dejal gost oddaje ter dodal, da če je temperatura v ledvicah dolgotrajno povišana zaradi pomanjkanja vode, prihaja tam počasi do kristalizacije. »Počasi se nabirajo kamenčki ali pesek – to je osnovni vzrok. Neznosne bolečine pa so simptomi, ki se ponavadi pojavijo v desetih sekundah. Tu je potreben takojšen obisk urgence, kjer bolnikom dajo protibolečinske substance, da se bolečina pomiri in ne ogroža življenja,« je razložil profesor Ogorevc in dodal, da pri akutnih napadih naraven pristop ne obstaja in je potrebna urgentna medicina, ki je tudi sicer ena najkoristnejših vej medicine nasploh. »Bolečine se sicer da zmanjšati, ampak naravni pripravki delujejo malo drugače.«

Tudi pri inkontinenci v začetni fazi znajo v Planetu zdravja izjemno učinkovito pomagati.

Ledvice ali hrbtenica?

Kako razločiti, ali imamo ledvične kamne ali težave s hrbtenico? »Zelo težko brez natančnega pregleda, kar opažamo tudi v naši praksi. Človek pride k nam in reče, da je bil operiran, pa ni nobene razlike – to je najzanesljivejši znak, da je bila operacija nepotrebna. Bolečina, ki jo v večini primerov povzroča hiperfunkcija ledvic, se pravi pretirano delovanje ledvic, se odraža v vsem ledvenem delu ali pa više, do polovice hrbta. Vse to je lahko v močnih bolečinah zaradi napačnega delovanja ledvic. Izvor takšne bolečine je skoraj nemogoče določiti, zato, kadar imajo ljudje takšne bolečine, svetujem, da se obrnejo na enega naših centrov, kjer naredimo analizo v treh minutah. Zanesljivo in natančno vam lahko povemo, kaj je vzrok – ali gre za napačno delovanje ledvic ali je dejansko vzrok v sami hrbtenici. V večini primerov govorimo o ledvicah.«

Vpliv zunanje temperature in vnetja

Kako zunanja temperatura vpliva na ledvice? »Zunanji temperaturni vpliv ni zanemarljiv, ni pa bistven. Pri zdravih ljudeh, kjer termoregulacija telesa deluje normalno, zunanja temperatura prav gotovo ne vpliva na delovanje ledvic. Slovenski pregovor pravi: Ne hodi bos po mrzlem, da ne prehladiš ledvic. To pa zato, ker je koža stopal energijsko in prek živčnega sistema povezana z ledvicami – torej je to zelo uporaben in resničen pregovor,« je še dejal profesor Ogorevc, ki je v oddaji razložil tudi, zakaj pride do okužb oziroma vnetja ledvic. Takrat, kot je poudaril, se je treba čim prej posvetovati z zdravnikom. »Do zožitve kapilarnega sistema kjerkoli v telesu, tudi v ledvicah, pride zaradi preveč histamina. Ta se tvori, kadar je v našem trebuhu pretoplo. Histamin je namreč nevrotransmitor, ki je nujno potreben za delovanje telesa in možganov. Kadar pa ga je preveč, se pravi, kadar pregrejemo trebuh oziroma prebavila, takrat pa povzroča alergije,« je bil jasen profesor Ogorevc in ponovil, da je histamin vazokonstriktor kapilarnega sistema – oži kapilare. »Ko pa se te zožijo, se ledvica sama v notranjosti ne zmore več pravilno hraniti in čistiti. Tako se zaradi ustvarjenega trenja in prehitrega pretoka v zoženem ožilju začne pregrevati. Ko pa je pretoplo v sami ledvici, pride do vnetja. Pri tem se temperatura še bolj poviša, zato imajo bakterije idealno okolje za rast in razvoj. Bakterije niso nikoli direkten vzrok za vnetje, so vedno posledica dolgotrajne lokalno povišane temperature v sami ledvici – če govorimo o ledvicah. Zato tudi antibiotik sam po sebi ne zdravi, ampak samo pobija določen sev bakterij, kar je pri akutnih okužbah življenjsko pomembno in potrebno. Telo se potem pozdravi samo, ker ni več teh bakterij. Če ne spremenimo celega sistema, če ne popravimo cirkulacije v telesu, če ne odpravimo vzroka, če ne znižamo količine histamina, je samo vprašanje časa, kdaj se bo tako stanje znova pojavilo,« je razložil profesor naturopatije.

Ledvice in sladkor

Kako pa na ledvice vpliva povišan sladkor? »To za ledvice pomeni veliko preobremenitev, pa ne le zaradi povišanega sladkorja, ampak zaradi celega cirkulatornega in hormonskega sistema, ki ne deluje pravilno. Tudi encimski sistem pri diabetesu ne deluje pravilno. Treba je vedeti: ledvica se vedno okvari takrat, kadar jetra ne izvajajo več pravilno svoje funkcije. Pri diabetesu točno vemo, da gre za okvaro želodca, jeter, žolčnika in trebušne slinavke. In posledice so v ledvicah. Dokler ledvice zmorejo še nekako čistiti vse te toksine, ki bi jih morala očistiti jetra, pa slednje ne zmorejo več, toliko časa ledvice delajo. In pri diabetesu je vse to povezano – telo deluje kot celota,« je še dodal gost oddaje.

Ledvice, stres in strah

»Stres – ta beseda je zlorabljena. Kajti stres ni drugega kot odziv telesa na situacijo, ko smo si zadali previsoke cilje in jih nismo zmožni doseči. Takrat se ustrašimo. In strah je po kitajski medicini doma v ledvicah. Ljudem, ki jih je pretirano strah, pogledamo ledvično funkcijo in vidimo, da ledvična funkcija ni pravilna. Kajti strah je povezan s prenizko temperaturo, s podhladitvijo. In če ledvica dela preveč, če pretirano deluje, tudi pretirano hladi naše telo, tudi glava in telo se odzoveta s strahom. To je vse zelo povezano. Stres pa doživljajo tisti ljudje, ki jim imunski sistem ne deluje pravilno. Stres doživljajo pregreti ljudje. Stres je odgovor na previsoko temperaturo v telesu. In ta povzroča hiperfunkcijo ledvic, zato da bi ta spet ohladila telo na normalno temperaturo,« je bil jasen profesor Ogorevc in dodal, da če se ogrejemo, nas bo manj strah. Kaj naredimo? Ovijemo se v odejo, tečemo, lahko pa se pogrejemo tudi s kopeljo v primerno topli vodi med 36 in 40 °C za nekaj minut. »Do največ štiri minute. Telo se segreje in funkcija je popolnoma drugačna. Telo se umiri in nas ni več strah.«