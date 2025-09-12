Delovanje Alpacema ima močan pozitiven multiplikativni učinek na celotno gospodarstvo

Piše: C. R.

Za dolgoročni gospodarski razvoj regije niso ključni zgolj razvojni načrti, temveč predvsem stabilna in zanesljiva podjetja, ki razumejo pomen gospodarskega, okoljskega in družbenega ravnovesja. Eno takšnih podjetij je Alpacem Cement, ki s proizvodnjo cementa predstavlja enega večjih delodajalcev in davkoplačevalcev v zahodni Sloveniji. Prav tako sodi med ključne strateške partnerje države na področju oskrbe z gradbenimi materiali ter v prizadevanjih za prehod v nizkoogljično gradbeništvo.

Kot edina cementarna v Sloveniji ima Alpacem Cement ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne in zanesljive oskrbe slovenskega gradbenega sektorja.

Skupina Alpacem Slovenija, ki poleg cementa proizvaja tudi pesek, kamene agregate, beton in betonske izdelke, je v letu 2024 že tretje leto zapored presegla mejnik enega milijona ton proizvedenega cementa in veziv. Ustvarila je 158 milijonov evrov prihodkov od prodaje ter 61 milijonov evrov neposredne dodane vrednosti, ki skupaj s posrednimi učinki dosega kar 115 milijonov evrov.

Študija Gospodarske zbornice Slovenije dodatno potrjuje izjemen pomen skupine Alpacem za regijo.

V lanskem letu je skupina Alpacem ustvarila kar 3,8 % vse dodane vrednosti Goriške regije in okoli 2,5 % letne prodaje vseh gospodarskih družb v tem delu države.

Pomemben je tudi vpliv podjetja na zaposlovanje. Alpacem neposredno zaposluje 352 oseb, dodatnih 616 pa je posredno zaposlenih pri dobaviteljih in v širši poslovni verigi. Skupaj to pomeni blizu tisoč delovnih mest, ki so vezana na delovanje te gospodarske družbe. Povprečna bruto plača v podjetju je za 27 % višja od plač v drugih podjetjih s sedežem v Goriški regiji, kar pomembno prispeva k življenjskemu standardu prebivalstva.

Davčni prispevek Alpacema presega proračun domače Občine Kanal ob Soči za več kot trikrat.

V letu 2024 je podjetje obračunalo 31,1 milijona evrov davkov in dajatev, to je kar 268 % več kot leta 2018 in skoraj 50 % več kot v letu 2023. S tem je Alpacem prispeval 0,13 % vseh davčnih prihodkov Republike Slovenije, kar je najvišja zabeležena vrednost v zgodovini podjetja ter uvršča podjetje med 50 največjih plačnikov davka od dohodka pravnih oseb v Republiki Sloveniji.

Investicije podjetja Alpacem Cement imajo močan multiplikativni učinek na celotno gospodarstvo.

V zadnjih osmih letih je cementarna Alpacem Cement investirala 66 milijonov evrov, v naslednjem desetletju pa načrtuje še 88 milijonov evrov vlaganj v razvoj in najnaprednejše tehnologije v proizvodnji. Ob ustrezni podpori države in Evropske unije se odpira možnost dodatnih 150 milijonov evrov vlaganj v inovativne projekte za razogljičenje proizvodnje cementa. Cilji so jasni: razvoj cementov z nižjim ogljičnim odtisom, opustitev uporabe fosilnih energentov in njihovo postopno nadomeščanje z alternativnimi gorivi, še večja učinkovitost pri vseh procesih ter prehod na obnovljive vire električne energije.

Po podatkih analize Gospodarske zbornice Slovenije vsak evro prodaje v skupini Alpacem ustvarja še en evro dodatne prodaje pri dobaviteljih. Še večji je učinek pri dodani vrednosti; vsak evro v podjetju ustvari dodatnih 1,1 evra dodane vrednosti v dobaviteljski verigi. Najizrazitejši pa je vpliv na zaposlovanje; eno delovno mesto v skupini Alpacem vodi do dveh oz. kar treh dodatnih delovnih mest v gospodarstvu.