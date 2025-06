Dan mladih v Občini Ormož združil vse osnovne šole

Piše: Andraž Grad

Občina Ormož že drugič zapored priredila Dan mladih. Tokrat vključene tudi športne igre mladih. Dogodek združil vse osnovnošolske otroke v občini. Po športnem dogodku se je povorka otrok namenila k ogledu tretje etape kolesarske dirke Tour of Slovenia.

V petek, 6. junija letos, je v Občini Ormož že drugič potekal Dan mladih. Kot je naneslo pa je na isti dan potekala čez Ormož tudi znamenita kolesarska dirka Tour of Slovenia, zato se je občina odločila združiti oba dogodka. Dan mladih je bil letos, kot nam je ob našem obisku povedala vodja urada župana Ormoža, Urška Maučič, bolj športno obarvan. Ideja za Dan mladih se je sicer porodila in prvič udejanjila v Ormožu lani, letos pa je bil v dogodek vključen projekt Plazma športne igre mladih, ki je največja amaterska športna prireditev v Evropi, in poteka vsako leto v številnih mestih in deželah.

Dan mladih tokrat v duhu športa

Dan je bil namenjen športnim dejavnostim, tekmovanju, pa tudi druženju in sklepanju novih prijateljstev, ki so se ga udeležile vse osnovne šole v občini in vsi učenci, od prvega do devetega razreda. Kot je dejala Urška Maučič, je šlo za zelo pomemben in velik dogodek, ki je bil namenjen predvsem druženju in spoznavanju, kajti šole imajo le redkokdaj priložnost, da takole združijo vse svoje učence na kup. Vsega skupaj se je Dneva mladih udeležilo med 500 in 600 otrok. Igre so bile tekmovalne narave, a so se samo otroci od prvega do petega razreda uvrstili naprej v Koper na nadaljnje športne igre mladih. Ko smo prispeli v Ormož okoli 11.00 ure dopoldne, je bilo dogajanje pri športnem parku Mestna Graba že v polnem zagonu. Otroci različnih starosti so tekmovali v različnih športnih disciplinah. Že na daleč je bilo slišati glasbo in razigranost otrok. Nekateri so metali obroče, drugi so se udeleževali vsem dobro znane igre iz šolskih dni med dvema ognjema. Osnovnošolci in osnovnošolke so tekmovali tudi v teku na različne razdalje, skokih in štafeti. Različna tekmovanja so bila seveda razporejena glede na razrede. Okoli 12.00 ure so bile najboljšim tekmovalcem in tekmovalkam podeljene medalje, sledil pa je glasbeni nastop.

Po koncu tekmovanj glasbeni nastop in ogled dirke

Potem, ko so najbolj uspešni tekmovalci in tekmovalke prejeli medalje in odlikovanja za svoje zmage, je bil čas za glasbeno sprostitev. S svojim nastopom je mlade razveselil izvajalec rap glasbe Trkaj, podeljene pa so bile tudi medalje za »najboljši ples«. Po slabi uri glasbe in plesa, so se otroci razporedili v skupine in se s pomočjo prostovoljnih gasilcev lokalnega gasilskega društva odpravili na ogled kolesarske dirke. Gre za največjo mednarodno dirko na območju Slovenije, ki je prvič potekala leta 1993. Ulice v središču mesta so bile zaprte, navdušene množice, med njimi tudi povorka otrok, pa so pričakovale kolesarje. Ormož je bil že večkrat cilj tretje etape te dirke, tako pa je bilo tudi letos. Kot nam je razložila Urška Maučič, so zato otroke peljali na voden ogled dirke, slednji pa so veseli navijali in mahali z zastavicami.