Znan filmski igralec in režiser: Naši otroci se bodo pač mešali in imeli otroke s črnci

Piše: Kavarna Hayek

»Upam, da se bomo še naprej mešali. (…) Ni več avtohtonih domačinov. (…) Vaši otroci bodo imeli otroke s temnopoltimi ljudmi, Arabci, Kitajci, Portugalci, ljudmi z vsega sveta,« je v oddaji ´C à vous´ na La Chaîne Info (del skupine TF1) in kasneje v oddaji ´Le Temps de L’info week-end´ dejal francoski igralec, filmski režiser, filmski producent in scenarist Mathieu Kassovitz.

Kassovitz, prejemnik treh nagrad César (za najbolj obetavnega igralca, za najboljši film in najboljšo montažo), očitno ne mara belcev, ne mara bele Evrope. »Ni več avtohtonih Francozov,« je dejal in sprožil polemiko. Po njegovo morajo biti Francozi na to ponosni, saj ravno mešanje Francoze dela Francoze. »Zdaj ni več avtohtonih Francozov, ne obstajajo več in upam, da se bomo še naprej mešali ne le v Franciji, ampak tudi po preostalem svetu,« je izjavil. Povzročil je precej razburjenja med domačimi prebivalci, zato je svoje stališče, ki je sovražno do staroselcev, dodatno pojasnjeval.

»Karkoli se zgodi – ne glede na to, ali imate francoske matere že več generacij – oprostite, gospe in gospodje, ampak vaši otroci bodo imeli otroke s črnci,« ……

