V Rigoncah prijeli tihotapca, ki je prevažal osem Turkov, znova tudi nezakoniti prehodi

Piše: C. R.

Policisti znova ujeli večje število nezakonitih migrantov, tudi tihotapca, ki je prevažal osem Turkov. Prav tako so v Vinici občani opazili skupino 28 Sirijcev, ki jih je stražila vojska.

Policisti Postaje za izravnalne ukrepe PU Novo mesto so v sredo, 20. novembra, nekaj pred 6. uro zjutraj na območju Rigonc ustavili voznika osebnega avtomobila BMW s slovenskimi registrskimi oznakami. Izkazalo se je, da je 53-letni državljan Srbije v vozilu, na vseh sedežih in celo v prtljažniku, prevažal osem državljanov Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Moškemu so policisti odvzeli prostost, ga pridržali ter mu zasegli avtomobil. Zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države bo priveden k preiskovalnemu sodniku. Postopki z državljani Turčije se nadaljujejo.

Policisti PU Novo mesto so tudi v zadnjih 24 urah obravnavali večje število nedovoljenih prehodov državne meje. Na območju brežiške policijske postaje – med drugim v Rigoncah, Dobovi, Kapelah, Slovenski vasi, na Obrežju, v Selah pri Dobovi in drugih okoliških krajih – so izsledili in prijeli 90 tujcev. Med njimi je bilo največ državljanov Bangladeša (19) in Pakistana (16), sledijo Palestinci in Indijci (po 9), Turki in Sirci (po 7), Iračani (6) ter Afganistanci (5). Policisti so prijeli tudi štiri državljane Nepala, štiri Egipta, tri Maroka, dva Alžirije ter po enega državljana Libanona, Gane, Rusije in Sierra Leone.

Na območju PP Črnomelj, v kraju Preloka, so policisti ločeno prijeli še štiri državljane Afganistana. Z vsemi tujci postopki še potekajo.