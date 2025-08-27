V enem dnevu ujetih slabih sto nezakonitih migrantov

Piše: C. R.

Policisti so včeraj na območju Policijske postaje Brežice (Obrežje, Dobova, Loče, Rigonce, Rakovec, Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas, Podgračeno, Kapele, Jereslavec) izsledili in prijeli skupno 118 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Med njimi je bilo 44 državljanov Egipta, 26 državljanov Bangladeša, 13 državljanov Nepala, 10 državljanov Afganistana, devet državljanov Pakistana, štirje državljani Kitajske, trije državljani Jordanije, dva državljana Gane ter po en državljan Irana, Burundija in Burkine Faso.

Na območju Policijske postaje Črnomelj (Tribuče) so policisti prijeli dva državljana Maroka, prav tako pa sta bila dva državljana Maroka prijeta tudi na območju Policijske postaje Metlika (Metlika).

S tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, policijski postopki še potekajo.