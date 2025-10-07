e-Demokracija
Ukrajinec “švercal” skupino Turkov, na Primorskem policisti prijeli večjo skupino ilegalcev

Migracije
Foto: PU Ljubljana

Piše: C. R.

Policisti so v ponedeljek ob 16.41 na počivališču Risnik ustavili 19-letnega državljana Ukrajine, ki je v vozilu prevažal pet državljanov Turčije.

Ti so samovoljno zapustili Azilni dom v Sloveniji. Vsi državljani Turčije so v postopku ponovno zaprosili za mednarodno zaščito in so bili odpeljani nazaj v Azilni dom. Postopki zoper ukrajinskega voznika še potekajo.

V Zabičah so policisti ločeno prijeli skupino 41 nezakonitih migrantov, med njimi 2 državljana Turčije, 25 državljanov Egipta, 1 državljana Maroka, 5 državljanov Palestine in 8 državljanov Sirije. Migranti so v Slovenijo vstopili peš iz Hrvaške na nezakonit način.


Vsi tujci so v postopku zaprosili za mednarodno zaščito in bili po končanem postopku odpeljani v Azilni dom.

