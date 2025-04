Spremembe zakona o tujcih za državljane ne prinašajo nič dobrega

Piše: Moja Dolenjska

Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je v petek, 25. aprila, sprejela spremembo Zakona o tujcih, po kateri bodo zaposleni prosilci za azil v Sloveniji lahko zaprosili za dovoljenje za bivanje.

Nevladne organizacije, ki spodbujajo nezakonite migracije in zastopajo nezakonite migrante, so nad tem navdušene.

Navajajo, da so pred nami zgodovinske pridobitve pravic prosilcev za azil in dodajajo, da bo s tem “marsikdo odrešen strahu pred deportacijo in ilegalnostjo”, kolikor tega sploh je pod zdajšnjo vlado. Nič kaj dosti ni slišati o tem.

Poznavalci pa opozarjajo, da je po novem mogoče, da se nezakonito vstopi v Slovenijo, zaprosi za azil, navidezno “zaposli” v nevladni organizaciji.

S tem posameznik pridobi pravico do bivanja pri nas in vloži zahtevo za združitev družine ter zakonito pripelje še ostale družinske člane in jih priklopi na socialo v Sloveniji. Opozarjajo, da gre za legalizacijo zlorabe azilnega postopka in nedvoumen dokaz, da je ilegalni migrant prišel v Slovenijo zaradi drugih namenov in ne zaradi zaščite pred preganjanjem.

Sicer pa spomnimo. Robert Golob je že zdavnaj dejal, da je treba ilegalne migrante narediti legalne. Koalicija pod njegovim vodstom to uresničuje. Tako, kot tudi Golobovo napoved o višjih davkih. Vse gre z roko v roki.