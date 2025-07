Sova preverja Palestince Türka, Goloba in Fajonove

Piše: Peter Jančič, Spletni časopis

Po tem, ko je lani portal N1 lani opozoril, da so trije spremljevalci in trije otroci iz Gaze, ki so jih v Slovenijo na zdravljenje iz Egipta pripeljali Robert Golob (Svoboda) in Tanja Fajon (SD) in nekdanji predsednik Danilo Türk, zaprosili za mednarodno zaščito in da so jih že preselili v azilni dom v Logatcu, še ena deklica in njena mati pa sta iz Soče izginili v neznano, je zdaj ljubljanski Dnevnik začel problematizirati, ker bi naj koordinatorja projekta uvoza Palestincev iz Gaze za vladajoče politike Jaberja Elmasrija domnevno nadzirala Sova in mu, tako poročajo, povzročala težave, ko se poskuša združiti s soprogo po tem, ko je sam že pridobil slovensko državljanstvo.

Soproga je noseča. Težave ima, ko poskuša v našo državo pripeljati celotno družino, če to povemo po domače.

Strogo zaupno nabiranje političnih točk

O tem, da bi Sova res na sporni način preverjala Elmasrija in mu onemogočala združitev s soprogo pri nas, v Dnevniku sicer niso povsem prepričani. Pišejo o tem, da ta protestira zaradi domnevnih agentov Sove, ki bi naj poskušali zbirati informacije. A po tem precej konkretno navajajo, kako bi naj iz Sove poskušali od njega pridobiti podatke o teroristih in dejavnosti Hamasa in podobnem. Sodelovanje bi naj zavrnil. In bi naj zaradi tega imel zdaj težave.

Ker gre za “koordinatorja” prihodov posameznikov iz enega najbolj konfliktnih območij sveta, ki je prestreljen s terorizmom in delom obveščevalnih služb, bi bilo celo neodgovorno, če naše obveščevalne službe in drugi varnostni organi ne bi preverjali in poskušali pridobiti informacij. Znano je, da je palestinskim gibanjem in tudi teroristom zaradi interesov Sovjetske zveze proti Zahodu v preteklosti močno pomagala KGB, in da je za Hamasom, Hezbolahom in Hutiju zadnja leta Iran, ki je v preteklosti preko NLB ob pomoči slovenskih oblasti več let tihotapil milijardo za obveščevalno in propagandno dejavnost proti Zahodu.

Še vedo ni jasno, ali je bila v ozadju le strahovita naivnost naših predstavnikov oblasti in banke v državni lasti ali tudi plačila za usluge, ki se ne pozabijo.

Tako o tem, da bi se naj naši varnostni organi trudili zmanjševati tveganje uvoza terorizma in ekstremizma k nam in v Evropo, poroča Dnevnik:

V ozadju konflikta, ki ga odpira Dnevnik, je tudi vpliven del slovenske politike, ki je še iz prejšnjega socialistične diktature naklonjen palestinskim terorističnim organizacijam in ima velik vpliv tudi v medijih in med novinarji. Zaradi tega vpliva predvsem naši državni mediji, denimo RTVS, slovijo po povsem nekritičnem objavljanju propagande Hamasa iz Gaze proti Izraelu v vojni, ki jo je sprožil Hamas, ki ima še vedno veliko število talcev, ki jih je zajel za izsiljevanje.

Celo dojenčke.

Kljub katastrofi, ki je zaradi tega doletela Gazo, ki jo Hamas vodi, talcev noče izpustiti in končati vojne.

Oštri nadzorniki medijev, ki jih plačuje Golob

Ko sem sam lani zapisal preprosto ugotovitev, da številni otroci in spremljevalci, ki so jih Türk, Golob in Fajonova v Sočo pripeljali iz Egipta niso potrebovali veliko zdravstvene pomoči, so pa preprostejši prevoz v Evropo, ker so hitro zbežali, je od mene takoj pojasnila zahteval portal Oštro, ki ga financira vlada Roberta Goloba.

S tem, da z denarjem davkoplačevalcev pomagajo otrokom iz območja, ki ga je z brutalnim terorizmom v vojno spravil Hamas, so si naši politiki propagandno nabirali točke. Sicer se lani ne bi slikali v Soči. Moje kritično pisanje pa ni bilo v skladu s temi njihovimi propagandnimi cilji in jih je prizadelo. Ranilo.

Sami si niso želeli mazati rok z odgovori na kritike. Ne bi bilo prepričljivo. Našli so podizvajalce. V obrambo so poslali takšne, ki se predstavljajo na novinarje posebne vrste, ki bi naj skrbeli za nadzor medijev in spletnih omrežij.

Plačuje pa jih za ta nadzor nad svojimi kritiki kar vlada Roberta Goloba.

V Dnevniku zdaj opozarjajo, da bi naj naša obveščevalna služba, ki je podrejena Golobu, nadlegovala Palestinca, ki ima slovensko državljanstvo in pomaga pri teh uvozih. Od njega bi naj poskušali pridobiti informacije o ljudeh, ki jih pomaga uvažati k nam iz nevarnega območja Gaze. Gospod je, tako pišejo, zavrnil sodelovanje, ker noče sodelovati v vohunjenju in bi naj imel zaradi tega zdaj težave pri združevanju z nosečo soprogo.

V Dnevniku se sprašujejo, v čigavem interesu naše obveščevalne službe (in oblast) to počnejo.