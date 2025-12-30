Prijeli tihotapca in več tujcev, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo

Piše: C. R.

Policisti so med opravljanjem nalog na avtocestnem postajališču Starine v dopoldanskih urah kontrolirali voznika osebnega avtomobila Opel Insignia.

V postopku so ugotovili, da 33-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža štiri tujce, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Policisti so mu odvzeli prostost, ga pridržali ter mu zasegli osebni avtomobil. Zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države bodo zoper njega podali kazensko ovadbo in ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Prevažani tujci, dva državljana Kitajske in dva državljana Iraka, so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Policisti so na območju Policijske postaje Brežice, na krajih Obrežje, Kapele, Rigonce, Jereslavec, Loče, Rakovec, Stara vas, Mostec, Dobova in Slovenska vas, izsledili in prijeli večje število tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Prijeli so 33 državljanov Afganistana, 13 državljanov Egipta, osem državljanov Bangladeša, osem državljanov Nepala, šest državljanov Libanona, šest državljanov Turčije, pet državljanov Pakistana, tri državljane Sirije, dva državljana Sudana, dva državljana Palestine ter državljana Sierra Leone.

Na območju Policijske postaje Črnomelj, na območjih Preloke in Zilj, so policisti prijeli še dva državljana Afganistana in dva državljana Sudana.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.