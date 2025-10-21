Policisti znova obravnavali več ilegalcev, ki so nedovoljeno prestopili mejo

Piše: C. R.

Policisti so tudi v minulem dnevu na območju Policijske postaje Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Rakovec, Kapele) izsledili in prijeli več skupin tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Prijeli so 14 državljanov Pakistana, 11 državljanov Egipta, osem državljanov Sierra Leone, osem državljanov Sirije, sedem državljanov Bangladeša, tri državljane Tunizije, tri državljane Kitajske, tri državljane Gane ter po enega državljana Palestine, Indije, Turčije, Gvineje, Gambije, Nigerije, Senegala, Konga in Kameruna.

Na območju Policijske postaje Črnomelj (Miliči, Učakovci) so policisti prijeli še dva državljana Maroka in dva državljana Azerbajdžana.

Postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.