Policisti prijeli več tihotapcev in večje število ilegalcev

Piše: C. R.

Policisti s Policijske uprave Novo mesto so imeli v zadnjih dneh obravnavali znova polne roke dela pri preprečevanju nedovoljenih prehodov državne meje in tihotapljenju tujcev. Skupno so prijeli večje število oseb, ki so nezakonito vstopile v Slovenijo, ter tri osumljence, ki so jih prevažali.

V petek, 10. oktobra, so dopoldne na območju Adlešičev ustavili osebni avtomobil Volkswagen Passat bosanskih registrskih oznak. Ugotovili so, da ga je vozil 25-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je v vozilu prevažal deset državljanov Turčije, med njimi štiri v prtljažniku. Tujci niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Policisti so vozniku odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli vozilo. Zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljani Turčije so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

V noči na 11. oktober so policisti na območju Čateža ob Savi ustavili še dva osebna avtomobila – Volkswagen Golf z romunskimi in BMW z bolgarskimi registrskimi oznakami. V vozilih sta bila 42-letni in 27-letni državljan Romunije, ki sta prevažala skupno osem državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Oba voznika so pridržali, jima zasegli avtomobila in ju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Tudi ti tujci so izrazili namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito.

Čez vikend, med 10. in 13. oktobrom 2025, so policisti na območju Policijske postaje Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Rakovec, Jereslavec, Mihalovec, Kapele, Sela pri Dobovi, Prilipe) izsledili in prijeli 32 državljanov Afganistana, 21 državljanov Nepala, 21 državljanov Sirije, 16 državljanov Bangladeša, 15 državljanov Turčije, 10 državljanov Palestine, 10 Azerbajdžancev, 10 Indijcev, osem Irancev, sedem Iračanov, šest Pakistancev, pet Kitajcev, štiri Ruse, dva Maročana ter po enega državljana Egipta, Šrilanke in Alžirije.

Na območju Policijske postaje Črnomelj (Vinica, Zilje, Drenovec, Daljne Njive) so v istem obdobju prijeli 25 državljanov Egipta, pet Alžircev, pet Maročanov, štiri Afganistance, dva Sirca, dva Turka in enega Iračana.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.