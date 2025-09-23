Policisti na območju Brežic in Metlike prijeli več kot 100 nezakonitih migrantov

Piše: C. R.

Policisti so včeraj na območju Policijske postaje Brežice, natančneje v Rigoncah, Dobovi, Obrežju, Jereslavcu in Ločah, izsledili in prijeli skupno več kot sto tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Med njimi je bilo največ državljanov Egipta (40), sledili so Afganistanci (18), Palestinci (11), Iranci (6) in Maročani (5). Po štiri osebe so bile iz Turčije, Sirije in Alžirije, po tri iz Pakistana in Kitajske, dva iz Iraka, ter po ena iz Ugande, Burundija, Somalije in Nepala.

Metliški policisti pa so pri Mačkovcu prijeli še dva tujca – državljana Maroka in Sirije.

Policijski postopki s prijetimi osebami še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto